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Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı
Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı
Çanakkale'de Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T20:21+0300
2022-09-10T21:02+0300
yunanistan
taciz ateşi
bozcaada
dünya
sahil güvenlik
yunanistan sahil güvenlik
sahil güvenlik komutanlığı
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Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri, Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli gemiye taciz ateşi açtı.Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.27'de Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) tarafından Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığı bildirildi.Bildirim üzerine olay yerine 2 Türk Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Türk botlarının gelmesi üzerine Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin bölgeyi süratle terk ettiği belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı olay anına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin ateş açması ve Ro-Ro gemisindeki isabetler yer alıyor.
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yunanistan, taciz ateşi, bozcaada, sahil güvenlik, yunanistan sahil güvenlik, sahil güvenlik komutanlığı
yunanistan, taciz ateşi, bozcaada, sahil güvenlik, yunanistan sahil güvenlik, sahil güvenlik komutanlığı

Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı

20:21 10.09.2022 (güncellendi: 21:02 10.09.2022)
© İHA / MUSTAFA İÇ-İzmir’in Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı.
İzmir’in Karaburun ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 33 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ-
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Çanakkale'de Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığı duyuruldu.
Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri, Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli gemiye taciz ateşi açtı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.27'de Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) tarafından Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığı bildirildi.
Bildirim üzerine olay yerine 2 Türk Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Türk botlarının gelmesi üzerine Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin bölgeyi süratle terk ettiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir. Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır."
Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı olay anına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin ateş açması ve Ro-Ro gemisindeki isabetler yer alıyor.
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