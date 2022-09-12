https://sputniknews.com.tr/20220912/yavru-kopegi-av-tufegiyle-olduren-sahis-serbest-birakildi-1061111348.html

Yavru köpeği av tüfeğiyle öldüren şahıs serbest bırakıldı

Yavru köpeği av tüfeğiyle öldüren şahıs serbest bırakıldı

Adana’da 'tavuklarına zarar verdiği' gerekçesiyle köpek yavrusunu tüfekle öldüren A.Ü. isimli kişi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T22:23+0300

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türkiye

yavru köpek

silahlı saldırı

saldırı

köpek balığı

adana kebap

sarıçam

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Adana Sarıçam Çınarlı Mahallesi’nde, bir erkeğin köpek yavrusuna av tüfeğiyle ateş etiğine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri hareket geçti.Ateş eden kişinin A.Ü. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Zanlı, ‘tavuklarına zarar verdiği’ gerekçesiyle köpeği öldürdüğünü söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre av tüfeğiyle bir evin bahçesine doğru yönelen zanlı, bir kişiyle konuştuktan sonra yaklaştığı bahçede gördüğü köpeğe ateş edip uzaklaşıyor.

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türkiye

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yavru köpek, silahlı saldırı, saldırı, köpek balığı, adana kebap, sarıçam