https://sputniknews.com.tr/20220912/yavru-kopegi-av-tufegiyle-olduren-sahis-serbest-birakildi-1061111348.html
Yavru köpeği av tüfeğiyle öldüren şahıs serbest bırakıldı
Yavru köpeği av tüfeğiyle öldüren şahıs serbest bırakıldı
Adana’da 'tavuklarına zarar verdiği' gerekçesiyle köpek yavrusunu tüfekle öldüren A.Ü. isimli kişi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T22:23+0300
2022-09-12T22:23+0300
2022-09-12T22:23+0300
türkiye
yavru köpek
silahlı saldırı
saldırı
köpek balığı
adana kebap
sarıçam
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Adana Sarıçam Çınarlı Mahallesi’nde, bir erkeğin köpek yavrusuna av tüfeğiyle ateş etiğine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri hareket geçti.Ateş eden kişinin A.Ü. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Zanlı, ‘tavuklarına zarar verdiği’ gerekçesiyle köpeği öldürdüğünü söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre av tüfeğiyle bir evin bahçesine doğru yönelen zanlı, bir kişiyle konuştuktan sonra yaklaştığı bahçede gördüğü köpeğe ateş edip uzaklaşıyor.
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yavru köpek, silahlı saldırı, saldırı, köpek balığı, adana kebap, sarıçam
yavru köpek, silahlı saldırı, saldırı, köpek balığı, adana kebap, sarıçam
Yavru köpeği av tüfeğiyle öldüren şahıs serbest bırakıldı
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Adana’da 'tavuklarına zarar verdiği' gerekçesiyle köpek yavrusunu tüfekle öldüren A.Ü. isimli kişi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Adana Sarıçam Çınarlı Mahallesi’nde, bir erkeğin köpek yavrusuna av tüfeğiyle ateş etiğine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri hareket geçti.
Ateş eden kişinin A.Ü. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Zanlı, ‘tavuklarına zarar verdiği’ gerekçesiyle köpeği öldürdüğünü söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre av tüfeğiyle bir evin bahçesine doğru yönelen zanlı, bir kişiyle konuştuktan sonra yaklaştığı bahçede gördüğü köpeğe ateş edip uzaklaşıyor.