https://sputniknews.com.tr/20220911/aydin-valiligi-13-sokak-kopeginin-zehirlenmesi-olayina-iliskin-1-kisi-gozaltinda-1061057262.html

Aydın Valiliği: 13 sokak köpeğinin zehirlenmesi olayına ilişkin 1 kişi gözaltında

Aydın Valiliği: 13 sokak köpeğinin zehirlenmesi olayına ilişkin 1 kişi gözaltında

Aydın Valiliği tarafından, kentte 13 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

köpek

sokak köpeği

zehirlenme

hayvanlara işkence

gözaltı

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Aydın'da 13 sokak köpeğinin zehirlenmesi olayıyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada 1 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.Aydın Valiliği, kentte 13 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'deki boş arazide 6 Eylül'de 5, 7 Eylül'de de 8 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Açıklamada tahkikatın sürdüğü ve 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

türkiye

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köpek, sokak köpeği, zehirlenme, hayvanlara işkence, gözaltı