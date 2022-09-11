https://sputniknews.com.tr/20220911/aydin-valiligi-13-sokak-kopeginin-zehirlenmesi-olayina-iliskin-1-kisi-gozaltinda-1061057262.html
Aydın Valiliği: 13 sokak köpeğinin zehirlenmesi olayına ilişkin 1 kişi gözaltında
Aydın Valiliği: 13 sokak köpeğinin zehirlenmesi olayına ilişkin 1 kişi gözaltında
Aydın Valiliği tarafından, kentte 13 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T00:13+0300
2022-09-11T00:13+0300
2022-09-11T00:13+0300
türkiye
köpek
sokak köpeği
zehirlenme
hayvanlara işkence
gözaltı
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Aydın'da 13 sokak köpeğinin zehirlenmesi olayıyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada 1 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.Aydın Valiliği, kentte 13 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'deki boş arazide 6 Eylül'de 5, 7 Eylül'de de 8 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Açıklamada tahkikatın sürdüğü ve 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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köpek, sokak köpeği, zehirlenme, hayvanlara işkence, gözaltı
köpek, sokak köpeği, zehirlenme, hayvanlara işkence, gözaltı
Aydın Valiliği: 13 sokak köpeğinin zehirlenmesi olayına ilişkin 1 kişi gözaltında
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Aydın Valiliği tarafından, kentte 13 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Aydın'da 13 sokak köpeğinin zehirlenmesi olayıyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada 1 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Aydın Valiliği, kentte 13 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'deki boş arazide 6 Eylül'de 5, 7 Eylül'de de 8 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada tahkikatın sürdüğü ve 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.