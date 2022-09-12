https://sputniknews.com.tr/20220912/ukrayna-tahilini-tasiyan-gemilerin-sadece-yuzde-28i-yoksul-ulkelere-gitti-1061111891.html

Ukrayna tahılını taşıyan gemilerin sadece yüzde 28’i yoksul ülkelere gitti

Ukrayna tahılını taşıyan gemilerin sadece yüzde 28’i yoksul ülkelere gitti

Ortak Koordinasyon Merkezi, tahıl anlaşması kapsamındaki seferlerin sadece yüzde 28’inin Ukrayna’dan geliri düşük ülkelere, yüzde 44’ünün de geliri yüksek... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T22:49+0300

2022-09-12T22:49+0300

2022-09-12T22:49+0300

ukrayna krizi

rusya

tahıl

sevkiyat

ihracat

yoksul

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Merkez’in açıklamasında, “12 Eylül saat 12.00 itibariyle, Ukrayna’nın üç limanından (Odessa, Yujnıy, Çernomorsk) 2.7 milyon ton tahıl ve diğer gıda ürünleri taşındı. Şimdiye kadar yükün yüzde 53’ü mısır, yüzde 23’ü buğday, yüzde 12’si ayçiçeği ürünleri, yüzde 6’sı arpa, yüzde 5’i kolza, yüzde 1’i soya fasulyesi oluşturdu” ifadesine yer verildi.Gemilerin yaklaşık yüzde 28’inin 'düşük ve ortalamanın altında gelire sahip ülkelere' gittiği belirtilirken bu ülkelerin Mısır (yüzde 10), İran ve Hindistan (yüzde 5), Sudan ve Kenya (yüzde 2) ve Cibuti, Lübnan, Somali ve Yemen (yüzde 1) olduğu aktarıldı.Açıklamada, gemilerin yüzde 27’sinin geliri ortalamanın üstünde olan ülkelere gittiği, bunların Türkiye (yüzde 19), Çin (yüzde 8) ve Bulgaristan (yüzde 1'den az) olduğu kaydedildi.Gemilerin yüzde 44’ü de geliri yüksek ülkelere gitti: İspanya (yüzde 13), Hollanda (yüzde 8), İtalya (yüzde 7), Güney Kore (yüzde 5), Romanya (yüzde 4), Almanya (yüzde 2), Fransa, Yunanistan, İrlanda, İsrail (yüzde 1).

https://sputniknews.com.tr/20220912/rusya-disisleri-tahil-anlasmasinin-mevcut-uygulanma-durumu-moskova-icin-kabul-edilemez-1061099370.html

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