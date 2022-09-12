https://sputniknews.com.tr/20220912/rusya-disisleri-tahil-anlasmasinin-mevcut-uygulanma-durumu-moskova-icin-kabul-edilemez-1061099370.html
Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasının mevcut uygulanma durumu Moskova için kabul edilemez
Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasının mevcut uygulanma durumu Moskova için kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, tahıl anlaşması kapsamında Rusya ile BM arasında imzalanan ve Rus tarım ürünlerinin ihracatını öngören... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T16:25+0300
2022-09-12T16:25+0300
2022-09-12T16:25+0300
ukrayna krizi
rusya
tahıl
rusya dışişleri bakanlığı
tahıl
anlaşma
aleksandr gruşko
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Anlaşmanın mevcut uygulanma durumunun bu iki belge üzerinde kapsamlı çalışma yapılması için gerekli bağlamı oluşturan temel hususlara aykırı olduğunu belirten Gruşko, "Bu anlaşma, tek seferlik bir seçenek değil, 120 gün geçerli ve bunun ardından ülkeler, anlaşmanın ifasıyla ilgili sorunları ele almalı. Gerekli görülmesi halinde ilgili anlaşmada değişiklik yapılabilir" dedi.Rusya ile BM arasındaki mutabakat zaptının durumuna bakıldığında Batı'nın bir kez daha kötü niyetli bir yaklaşım sergilediğinin görüldüğünü anlatan Gruşko, "AB'de yaptırımların kaldırılması konusunda alınan kararlar, AB'nin İstanbul'da imzalanan mutabakat zaptına uygun hareket etme niyetinde olmadığını açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rus tahılının küresel piyasalara erişimini engelleyen yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili vaatlerini yerine getirmediğini söylemişti.Lavrov, "Batılı meslektaşlarımız, BM Genel Sekreterliği üzerinden bize vaat edilen hususları yerine getirmiyor, yani tahıl ve gübrelerin küresel pazarlara sorunsuzca erişimini engelleyen lojistik yaptırımlarının kaldırılmasına dair karar almıyor" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220909/putin-ukraynadan-sevk-edilen-tahilin-sadece-yuzde-3u-en-yoksul-ulkelere-gitti-bunu-artirmaliyiz--1061020156.html
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rusya, tahıl, rusya dışişleri bakanlığı, tahıl, anlaşma, aleksandr gruşko
rusya, tahıl, rusya dışişleri bakanlığı, tahıl, anlaşma, aleksandr gruşko
Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasının mevcut uygulanma durumu Moskova için kabul edilemez
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, tahıl anlaşması kapsamında Rusya ile BM arasında imzalanan ve Rus tarım ürünlerinin ihracatını öngören mutabakat zaptının mevcut uygulanma durumunun Moskova için kabul edilemez olduğunu söyledi.
Anlaşmanın mevcut uygulanma durumunun bu iki belge üzerinde kapsamlı çalışma yapılması için gerekli bağlamı oluşturan temel hususlara aykırı olduğunu belirten Gruşko, "Bu anlaşma, tek seferlik bir seçenek değil, 120 gün geçerli ve bunun ardından ülkeler, anlaşmanın ifasıyla ilgili sorunları ele almalı. Gerekli görülmesi halinde ilgili anlaşmada değişiklik yapılabilir" dedi.
Rusya ile BM arasındaki mutabakat zaptının durumuna bakıldığında Batı'nın bir kez daha kötü niyetli bir yaklaşım sergilediğinin görüldüğünü anlatan Gruşko, "AB'de yaptırımların kaldırılması konusunda alınan kararlar, AB'nin İstanbul'da imzalanan mutabakat zaptına uygun hareket etme niyetinde olmadığını açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Rus tahılının küresel piyasalara erişimini engelleyen yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili vaatlerini yerine getirmediğini söylemişti.
Lavrov, "Batılı meslektaşlarımız, BM Genel Sekreterliği üzerinden bize vaat edilen hususları yerine getirmiyor, yani tahıl ve gübrelerin küresel pazarlara sorunsuzca erişimini engelleyen lojistik yaptırımlarının kaldırılmasına dair karar almıyor" demişti.