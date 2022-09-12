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https://sputniknews.com.tr/20220912/sp-yuksek-gubre-fiyatlari-gida-guvenligi-icin-bir-risk-1061111636.html
S&P: Yüksek gübre fiyatları gıda güvenliği için bir risk
S&P: Yüksek gübre fiyatları gıda güvenliği için bir risk
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), sürdürülebilir olmayan derecede yüksek gübre fiyatlarının gıda güvenliği için bir risk... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T22:37+0300
2022-09-12T22:37+0300
ekonomi
gübre
fiyat
gıda
kriz
artış
tahıl
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S&amp;P'den yapılan açıklamada, gübre fiyatlarının Kovid-19 salgını sonrası yaşanan arz kesintileri, Ukrayna krizi ve Çin'in ihracat kısıtlamaları nedeniyle 'tarihi ve sürdürülemez seviyelere ulaştığı' aktarıldı.Fosfat, üre ve potasyum fiyatlarının son iki yılda sırasıyla yaklaşık yüzde 190, yüzde 170 ve yüzde 280 arttığı kaydedilen açıklamada, sürdürülebilir olmayan derecede yüksek gübre fiyatlarının, gıda güvenliği için bir risk olduğu uyarısında bulunuldu.Açıklamada, çalkantılı pazarın, dünyanın en büyük gübre ihracatçısı Rusya'ya olan bağımlılığın azaltılması gereğini de gösterdiği belirtildi.S&amp;P'nin açıklamasında, "Bu değişimin gerçekleşmesi için gereken yatırımlar; yüksek enflasyon, arz kıtlığı ve azotlu gübreler için endüstriyi karbondan arındırma amaçlı düzenlemelerin şekli ve maliyetine ilişkin belirsizlikler nedeniyle engelleniyor" değerlendirmesi yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20220822/tarim-bakani-kirisci-gubre-koridoru-dunyayi-rahatlatir-1060247086.html
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gübre, fiyat, gıda, kriz, artış, tahıl
gübre, fiyat, gıda, kriz, artış, tahıl

S&P: Yüksek gübre fiyatları gıda güvenliği için bir risk

22:37 12.09.2022
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Multimedya arşivine gidinTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), sürdürülebilir olmayan derecede yüksek gübre fiyatlarının gıda güvenliği için bir risk olduğunu bildirdi.
S&P'den yapılan açıklamada, gübre fiyatlarının Kovid-19 salgını sonrası yaşanan arz kesintileri, Ukrayna krizi ve Çin'in ihracat kısıtlamaları nedeniyle 'tarihi ve sürdürülemez seviyelere ulaştığı' aktarıldı.
Fosfat, üre ve potasyum fiyatlarının son iki yılda sırasıyla yaklaşık yüzde 190, yüzde 170 ve yüzde 280 arttığı kaydedilen açıklamada, sürdürülebilir olmayan derecede yüksek gübre fiyatlarının, gıda güvenliği için bir risk olduğu uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, çalkantılı pazarın, dünyanın en büyük gübre ihracatçısı Rusya'ya olan bağımlılığın azaltılması gereğini de gösterdiği belirtildi.
S&P'nin açıklamasında, "Bu değişimin gerçekleşmesi için gereken yatırımlar; yüksek enflasyon, arz kıtlığı ve azotlu gübreler için endüstriyi karbondan arındırma amaçlı düzenlemelerin şekli ve maliyetine ilişkin belirsizlikler nedeniyle engelleniyor" değerlendirmesi yer aldı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
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