https://sputniknews.com.tr/20220912/sp-yuksek-gubre-fiyatlari-gida-guvenligi-icin-bir-risk-1061111636.html

S&P: Yüksek gübre fiyatları gıda güvenliği için bir risk

S&P: Yüksek gübre fiyatları gıda güvenliği için bir risk

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), sürdürülebilir olmayan derecede yüksek gübre fiyatlarının gıda güvenliği için bir risk... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T22:37+0300

2022-09-12T22:37+0300

2022-09-12T22:37+0300

ekonomi

gübre

fiyat

gıda

kriz

artış

tahıl

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S&P'den yapılan açıklamada, gübre fiyatlarının Kovid-19 salgını sonrası yaşanan arz kesintileri, Ukrayna krizi ve Çin'in ihracat kısıtlamaları nedeniyle 'tarihi ve sürdürülemez seviyelere ulaştığı' aktarıldı.Fosfat, üre ve potasyum fiyatlarının son iki yılda sırasıyla yaklaşık yüzde 190, yüzde 170 ve yüzde 280 arttığı kaydedilen açıklamada, sürdürülebilir olmayan derecede yüksek gübre fiyatlarının, gıda güvenliği için bir risk olduğu uyarısında bulunuldu.Açıklamada, çalkantılı pazarın, dünyanın en büyük gübre ihracatçısı Rusya'ya olan bağımlılığın azaltılması gereğini de gösterdiği belirtildi.S&P'nin açıklamasında, "Bu değişimin gerçekleşmesi için gereken yatırımlar; yüksek enflasyon, arz kıtlığı ve azotlu gübreler için endüstriyi karbondan arındırma amaçlı düzenlemelerin şekli ve maliyetine ilişkin belirsizlikler nedeniyle engelleniyor" değerlendirmesi yer aldı.

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gübre, fiyat, gıda, kriz, artış, tahıl