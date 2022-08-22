https://sputniknews.com.tr/20220822/tarim-bakani-kirisci-gubre-koridoru-dunyayi-rahatlatir-1060247086.html
Tarım Bakanı Kirişci: Gübre koridoru dünyayı rahatlatır
Tarım Bakanı Kirişci: Gübre koridoru dünyayı rahatlatır
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahılın dışında gübrenin de ambargo dışı olması nedeniyle gübre koridorunun da mümkün olabileceğini belirtti. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T20:56+0300
2022-08-22T20:56+0300
2022-08-22T21:18+0300
tahıl
tahıl sevkiyatı
gübre
türkiye
vahit kirişci
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Tahıl koridorundan sonra gübre koridoru açılmasıyla ilgili soruya yanıt veren Tarım Bakanı Vahit Kirişci, tahılın dışında gübrenin de ambargo dışı olması nedeniyle gübre koridorunun da olabileceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada “Sadece Ukrayna tahılının dünyaya gönderilmesi insanlık için kritik gelişmedir. Ülkemizin sergilediği yaklaşımın, önümüzdeki günlerde de diğer alanlarda da tahvil etmesi için gayretlerimizi gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Kabine toplantısı gazetecilerin “Tahıl koridorunun yanı sıra gübre koridorunun olup olmayacağı” sorusunu yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci şunları söyledi:
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
tahıl, tahıl sevkiyatı, gübre, vahit kirişci
tahıl, tahıl sevkiyatı, gübre, vahit kirişci
Tarım Bakanı Kirişci: Gübre koridoru dünyayı rahatlatır
20:56 22.08.2022 (güncellendi: 21:18 22.08.2022) Abone ol
Özel
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahılın dışında gübrenin de ambargo dışı olması nedeniyle gübre koridorunun da mümkün olabileceğini belirtti.
Tahıl koridorundan sonra gübre koridoru açılmasıyla ilgili soruya yanıt veren Tarım Bakanı Vahit Kirişci, tahılın dışında gübrenin de ambargo dışı olması nedeniyle gübre koridorunun da olabileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada “Sadece Ukrayna tahılının dünyaya gönderilmesi insanlık için kritik gelişmedir. Ülkemizin sergilediği yaklaşımın, önümüzdeki günlerde de diğer alanlarda da tahvil etmesi için gayretlerimizi gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Kabine toplantısı gazetecilerin “Tahıl koridorunun yanı sıra gübre koridorunun olup olmayacağı” sorusunu yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci şunları söyledi:
“Sadece tahıl gibi kabul edilse de iki üründe ambargo uygulanmıyor. Tahıl ürünleri ve gübre. Bu Rusya ve Ukrayna için geçerli. Ukrayna’nın gübreyle ilgili bir kapasitesi yok. Gübreyi taşıyabilecek gemiler Rus menşeli yükü taşırsak, bize de yaptırım uygulanabilir endişesi vardı. Amerika tarafından yapılan açıklama ile gıda ile gübre ambargoya dahil edilmediğinin belirtilmesi, Rusya’nın malını taşıyan ülkeleri rahatlattı. Rusya’dan dolayı dünya biraz rahatlar diye düşünüyorum. Doğalgazdan üretildiği için azotlu gübrelerde bir sıkıntı vardı. Dünyadaki sıkıntı bizde de etkili oldu. Biz de gübreyi veya ham maddeyi dışardan alıyoruz.”