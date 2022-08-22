Tarım Bakanı Kirişci: Gübre koridoru dünyayı rahatlatır

“Sadece tahıl gibi kabul edilse de iki üründe ambargo uygulanmıyor. Tahıl ürünleri ve gübre. Bu Rusya ve Ukrayna için geçerli. Ukrayna’nın gübreyle ilgili bir kapasitesi yok. Gübreyi taşıyabilecek gemiler Rus menşeli yükü taşırsak, bize de yaptırım uygulanabilir endişesi vardı. Amerika tarafından yapılan açıklama ile gıda ile gübre ambargoya dahil edilmediğinin belirtilmesi, Rusya’nın malını taşıyan ülkeleri rahatlattı. Rusya’dan dolayı dünya biraz rahatlar diye düşünüyorum. Doğalgazdan üretildiği için azotlu gübrelerde bir sıkıntı vardı. Dünyadaki sıkıntı bizde de etkili oldu. Biz de gübreyi veya ham maddeyi dışardan alıyoruz.”