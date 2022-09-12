https://sputniknews.com.tr/20220912/rusya-ve-turkiyeden-ticaret-zirvesi-rus-pazarinda-turk-markalarin-etkin-olmasi-icin-calisiyoruz-1061109713.html

Rusya ve Türkiye'den ticaret zirvesi: ‘Rus pazarında Türk markaların etkin olması için çalışıyoruz’

Rusya ve Türkiye'den ticaret zirvesi: ‘Rus pazarında Türk markaların etkin olması için çalışıyoruz’

Rusya ve Türkiye arasında ticaretin gelişmesi adına düzenlenen sektör buluşmaları İstanbul'da başladı. 14 Eylül'e kadar sürecek olan etkinlikte, Dış Ekonomik... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T21:48+0300

2022-09-12T21:48+0300

2022-09-12T21:48+0300

ekonomi

rusya

türkiye-rusya ilişkileri

dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik)

müsiad

türkiye genç işadamları derneği (tügiad)

sektör

ticaret

e-ticaret

andrey buravov

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Türk ve Rus iş insanları, ‘Rusya-Türkiye: Karşılıklı Ticaretin Geliştirilmesi İçin Gereksinimler’ isimli panelde bir araya geldi. İki ülke arasında ekonomik ilişkilerde karşılıklı yatırım yoluyla yeni fırsatlar ve işbirliği geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, 14 Eylül’e kadar 3 gün boyunca devam edecek.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Rus Türk Ticaret Evi (ROST), Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TURKONFED) gibi sektörel kuruluşların yetkililerinin de konuşmacı olarak katılım gösterdiği etkinlikte Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov da yer aldı. Buravov’un konuşması ile başlayan oturumlar, Türkiye’ye yönelik ‘çok sektörlü iş misyonunundan’ hareketle, şirketler tarafından birebir görüşmeler düzenlenerek devam ediyor.‘Rusya ve Türkiye arasındaki iş birliğini devlet seviyesinde desteklemek için buradayız’Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik uyguladığı yaptırımları hatırlatan Buravov, bunun tersine Türkiye ile ilişkilerde gelişmeler yaşandığını belirterek, “Son zamanlarda Türkiye ile işbirliğimiz farklı sebeplerle arttı. Burada bugün, bu işbirliğinin daha da artması için bir araya geldik. Yeni jeopolitik koşullarda bunun daha çok gelişmesi için olanaklar düşünüyoruz. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok kez buluşmalar gerçekleştirdi ve kısa bir süre zarfında tekrar bir araya gelecekler. Ticari ilişkiler de bu görüşmede büyük önem arz edecek. Siyasi alanda da işbirliğimiz gelişiyor. İki tarafın da iş birliğini devlet seviyesinde desteklemek için buradayız” şeklinde konuştu.‘Üçüncü ülkeler ile ticareti de Türkiye üzerinden yapıyoruz’Ticaret zincirinde yaşanan aksaklıklara ve yaptırımlara değinen ve bu sebeple de yeni işbirliklerinde Türkiye’ye ihtiyaç duyulduğunu aktaran Buravov, “Ürün, yatırım ve turizm gibi çeşitli alanlarda ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Türkiye Batı’nın uyguladığı yaptırımlara katılmadı. İki ülke arasındaki bağı geliştirmek için daha fazla imkan elde etmiş olduk. İkili ilişkilerin yanı sıra, üçüncü ülkeler ile ticareti de Türkiye üzerinden yapıyoruz. Umuyorum bugün, ülkelerimiz ve halklarımız açısından olumlu olacak bağlantılar kurabiliriz” dedi.‘Batılı markaların Rus pazarından çekilmesi ile oluşan boşlukların doldurulmasında Türk markalarının etkin olması için çalışıyoruz’Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinden itibaren Rusya ile ticaret faaliyetleri yürüttüğünü vurgulayan DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı şu ifadeleri aktardı:‘Rusya’daki MÜSİAD şubesinde oluşturmuş olduğumuz bir kriz masası ile birlikte, hem ticari hem de siyasi anlamda çalışıyoruz’MÜSİAD’ın yurt içinde 83, yurt dışında 81 olmak üzere toplam 161 noktada ofis ve temsilcilikleri olduğunu hatırlatan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, “Yurt dışındaki şube çalışmalarımızın içerisinde başkanlarımız ile iletişim halindeyiz. Bunlardan bir tanesi de Rusya. Rusya başkanımız ile birlikte oluşturmuş olduğumuz bir kriz masası ile birlikte, hem ticari hem de siyasi anlamda tarafların aklına gelebilecek her türlü çalışmayı biz yapmış bulunmaktayız ve hala daha yapıyoruz, takipçisi de oluyoruz. Bununla beraber, tavsiye niteliğinde bir şeyler söylemek istiyorum. ‘Anadolu’da Ekonomi Diplomasisi’ diye bir program uyguluyoruz. Yani büyükelçiler ve konsolosları Anadolu’daki şubelerimize götürüyoruz. Hem şube ziyareti yapıyoruz hem de üyelerimizin fabrikalarını gezdiriyoruz, yatırımlarını gösteriyoruz, iktisadi bir alanda ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu en son Kayseri şubemizde Birleşik Arap Emirlikleri’nin büyükelçisini misafir ederek yaptık. Yaklaşık 35 kişilik bir ekibi de Kayseri’den Abu Dabi ve Dubai’ye götürdük. İki taraf da çok memnun ve ciddi bir ticaret hareketi başladı. Ayrıca Ticaretin geliştirilmesi noktasında ciddi bir ivme yaratan MÜSİAD EXPO Fuarı’na da hepinizi bekliyoruz” dedi.‘Rus şirketler, dost olmayan ülkelerden ithal edemediği ürünleri Türkiye üzerinden getirtiyor’Türkiye’nin ticarette Rusya’nın en önemli ortaklarından biri olduğunu dile getiren Rusya Federasyonu’nun İstanbul Ticari Temsilcilik Ofisi Başkanı Arthur Leontyev, “Türkiye aynı zamanda bir hat ve birleşme noktası. Bu durum bu dönemde çok daha önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Mart ayından beri lojistik ve ödeme sıkıntısı yaşadık. Ama Türkiye’deki ortaklarımızla gemi taşımacılığı alanında yeni rotalar belirledik. Lojistik maliyetlerini düşürdük. Finansal konularla da Türkiye’nin en büyük bankalarıyla çalıştık. Yabancı paralar ile ticaret yapmamız zorlaşınca küçük bankalara yöneldik ve onlardan destek aldık. Danışmanlık konusunda destek veren şirketlerle iş birliği kurduk. Türkiye’de organize sanayi serbest bölgeleri var. Buralardan üçüncü ülkelere ‘Made in Turkey’ logosu ile gönderdiğimiz ürünlerimiz var. Rus şirketler bazı ürünleri dost olmayan ülkelerden ithal edemiyor. Biz de Türkiye üzerinden dost olmayan ülkelerden ithalat yapıyoruz. Türkiye’de sektörel dernek ve birlikler, Rusya’da olandan çok daha gelişmiş durumda. Bize çok yardımcı oluyorlar. Sürekli temastayız. Örneğin ahşap işleme işinde Rus pazarının yüzde 50’ye yakını Batı yaptırımları nedeniyle gitti. Türkiye de bunun gibi boşluğu olan sektörlerde ürünlerini pazarlayabilir” ifadelerini kullandı.‘Türkiye ve Rusya’nın karşılıklı ticareti artırma hedefinde ‘girişimcilik’ çok ciddi bir hızlandırıcı’TURKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yiğit Savcı, global girişimcilik gözlem raporundan alıntılar yaparak şunları aktardı:‘Rusya ve Türkiye, inşaat, lojistik, gıda ve enerji sektörlerinde yeni nesil girişimcilik alanları oluşturabilir’Rusya’nın diğer ülkeler ile yürüttüğü siyasi ve ticari ilişkilere de değinen Savcı, “Bölgesel gelişmeler, 2022 yılında Türkiye ile Rusya’nın ekonomik ilişkilerinde gelişme sağladı. Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nin paylaştığı verilere göre Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin bu yıl sonunda 50 milyar dolar seviyesinde biteceği tahmin ediliyor. Bu rakam geçen yıla nazaran yüzde 43’lük bir artış demek. Büyümenin önemli bir kısmını özel koşullar nedeniyle ‘enerji fiyatlarındaki artış’ olarak gözlemleyenler de var ve bunu doğal karşılamak mümkün. Ancak özellikle inşaat, lojistik, gıda ve enerji sektörlerinde devam eden güçlü ticari aktivitelerin yanı sıra yine bu sektörlerle beraber ortaya çıkabilecek yeni nesil girişimcilik alanlarına odaklanılabilir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220909/rus-kimya-devi-turkiyede-turk-firmalar-rusyaya-gelip-istedikleri-sektore-direkt-girebilir-1061022203.html

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Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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rusya, türkiye-rusya ilişkileri, dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik), müsiad, türkiye genç işadamları derneği (tügiad), sektör, ticaret, e-ticaret, andrey buravov, türk girişim ve iş dünyası konfederasyonu (türkonfed), izzet ekmekçibaşı , davut altunbaş, yiğit savcı, arthur leontyev, istanbul ticari temsilcilik ofisi