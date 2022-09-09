https://sputniknews.com.tr/20220909/rus-kimya-devi-turkiyede-turk-firmalar-rusyaya-gelip-istedikleri-sektore-direkt-girebilir-1061022203.html

Rus kimya devi Türkiye’de: Türk firmalar Rusya’ya gelip istedikleri sektöre direkt girebilir

Rus kimya devi Türkiye’de: Türk firmalar Rusya’ya gelip istedikleri sektöre direkt girebilir

Rusya’nın en büyük yapı kimyasalları üreticisi Polyplast, İstanbul’da düzenlediği konferansta sektörün Türk temsilcileri ile bir araya geldi. Sputnik’in... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T18:03+0300

2022-09-09T18:03+0300

2022-09-09T18:03+0300

ekonomi

kimya

türkiye-rusya ilişkileri

rusya-abd ilişkileri

türkiye

rus

türk

sermaye

pazar

petrokimya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1061022018_0:88:1678:1032_1920x0_80_0_0_ab6f491fe61d78c76f08d02b3d7c6768.png

1999’dan beri dünyanın önde gelen yapı kimyasalları üreticisi ve sektöründe Rusya’nın pazar lideri olan Polyplast, 8 Eylül’de Türk iş adamları ile İstanbul’daki Mandarin Oriental Bosphorus Hotel’de bir araya geldi. ‘Polyplast Step Up’ ismiyle bir konferans düzenleyen şirket, beton endüstrisi ve kuru karışım harçları için yüksek teknolojili ürünlerini misafirlerine tanıttı. Boya maddesi, deri ve tekstil, inşaat, tarım, deterjan ve hijyen ürünleri gibi pazarlarda faaliyet gösteren Polyplast, daha önce Dubai’de de benzer bir etkinlik gerçekleştirmişti.Türkiye’ye, mevcut küresel ham madde sıkıntısı ve artan lojistik maliyeti koşullarında yüksek kaliteli ürünlerin istikrarlı tedarikini yapmak için çalışmalara başladıklarını açıklayan Polyplast’ın CEO’su Timur Shamsutdinov, ayrıca, firmasının petrol ve doğalgaz işine de gireceğinin duyurusunu yaptı. Polyplast’ın Türkiye’deki ortağı Likit Kimya yetkilileri ve sektörden önemli diğer Türk firmaların da katılım gösterdiği etkinlikte çeşitli gösteriler de düzenlendi.‘Ürünlerimizi sadece Türkiye içinde satmak değil, Türkiye üzerinden başka ülkelere de satış yapmak istiyoruz’Sputnik’in sorularını yanıtlayan Shamsutdinov, Polyplast’ın Türkiye’deki sektörlerde de faaliyet göstereceği için heyecanlı olduklarını belirterek, “Rusya’da yeterli seviyede ürün ve ham madde vardı. Biz inşaat sektörünü ikame ediyoruz ve ikame ürünler imal edebiliyoruz. Şimdi daha fazla üretim yapmaya başladık. Türk sektörü benim için biraz karmaşık ve zor olabilir ama aynı zamanda çok ilginç bir piyasa. Çünkü potansiyeli çok yüksekte ama bu potansiyel için daha fazla çaba göstermek ve daha fazla risk yönetimi yapmak lazım. Burada rekabet çok olduğu için biz de kendimizi daha çok geliştirmek zorundayız. Bu bizim için yararlı bir deneyim. Örneğin Likit Kimya ile çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Ürünlerimizi sadece Türkiye içinde satmak değil, Türkiye üzerinden başka ülkelere de satış yapmak için böyle bir yol izliyoruz. Çünkü lojistik konusunda bizi gerçekten geliştiriyor. Türkiye ile üçüncü ülkelere ürün olarak yatırım yapıyoruz” dedi.‘Batılı şirketlerin çekilmesiyle boşluklar oluştu, Türk firmalar Rusya’ya gelip istedikleri sektöre direkt girebilir’Shamsutdinov, Türk şirketlerine de Rus pazarına girmek için tavsiyelerde bulunarak şunları aktardı:‘Rusya Türkiye’nin en büyük ticaret partneri, zor zamanlardan geçiyoruz o nedenle birbirimize bağlanmalıyız’Pandemi gibi bir döneme rağmen Polyplast’ın büyümesinin arttığına dikkat çeken Shamsutdinov, şu ifadeleri kullandı:‘Petro-kimya alanında da artık varız’Polyplast’ın satış departmanının sorumlusu Marina Kondrateva’nın konferans yaptığı sırada şirketinin artık petrol ve doğalgaz işine de gireceğini söylemesi üzerine de konuşan Shamsutdinov, “Petro-kimya nedeniyle doğalgaz ve petrol sektörü bizim için önemli. Zaten gaz sektöründe bir kaç şirket Rusya’dan gitmek üzere. Onun için bu konuda kendimizi geliştiriyoruz ve ikame etmeye çalışıyoruz. Rusya’da petrol ve doğalgaz çok derin yerlerde. Onu almak için devreye giren farklı şirketler var. Yani biz petrol ve doğalgaz satmayacağız ama petro-kimya alanında da artık varız. Bu kaynakların çıkartılması konusunda da hizmet vereceğiz. Rusya’da kaynak olarak kullanılabilecek çok çeşitli zenginliklerimiz var” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220908/turk-sirketleri-moskova-tekstil-fuarindan-cok-memnun-1060977162.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

kimya, türkiye-rusya ilişkileri, rusya-abd ilişkileri, türkiye, rus, türk, sermaye, pazar, petrokimya, polyplast, timur shamsutdinov, likit kimya, beton, inşaat, tekstil, deri, deterjan pazarı , kimya tesisi, kimyasal madde