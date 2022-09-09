Rus kimya devi Türkiye’de: Türk firmalar Rusya’ya gelip istedikleri sektöre direkt girebilir
© Fotoğraf : PolyplastPolyplast
© Fotoğraf : Polyplast
Özel
Rusya’nın en büyük yapı kimyasalları üreticisi Polyplast, İstanbul’da düzenlediği konferansta sektörün Türk temsilcileri ile bir araya geldi. Sputnik’in soruları yanıtlayan Polyplast CEO’su Shamsutdinov, “Batılı şirketlerin çekilmesiyle boşluklar oluştu, Türk firmalar Rusya’ya gelip istedikleri sektöre direkt girebilir” dedi.
1999’dan beri dünyanın önde gelen yapı kimyasalları üreticisi ve sektöründe Rusya’nın pazar lideri olan Polyplast, 8 Eylül’de Türk iş adamları ile İstanbul’daki Mandarin Oriental Bosphorus Hotel’de bir araya geldi. ‘Polyplast Step Up’ ismiyle bir konferans düzenleyen şirket, beton endüstrisi ve kuru karışım harçları için yüksek teknolojili ürünlerini misafirlerine tanıttı. Boya maddesi, deri ve tekstil, inşaat, tarım, deterjan ve hijyen ürünleri gibi pazarlarda faaliyet gösteren Polyplast, daha önce Dubai’de de benzer bir etkinlik gerçekleştirmişti.
Türkiye’ye, mevcut küresel ham madde sıkıntısı ve artan lojistik maliyeti koşullarında yüksek kaliteli ürünlerin istikrarlı tedarikini yapmak için çalışmalara başladıklarını açıklayan Polyplast’ın CEO’su Timur Shamsutdinov, ayrıca, firmasının petrol ve doğalgaz işine de gireceğinin duyurusunu yaptı. Polyplast’ın Türkiye’deki ortağı Likit Kimya yetkilileri ve sektörden önemli diğer Türk firmaların da katılım gösterdiği etkinlikte çeşitli gösteriler de düzenlendi.
‘Ürünlerimizi sadece Türkiye içinde satmak değil, Türkiye üzerinden başka ülkelere de satış yapmak istiyoruz’
Sputnik’in sorularını yanıtlayan Shamsutdinov, Polyplast’ın Türkiye’deki sektörlerde de faaliyet göstereceği için heyecanlı olduklarını belirterek, “Rusya’da yeterli seviyede ürün ve ham madde vardı. Biz inşaat sektörünü ikame ediyoruz ve ikame ürünler imal edebiliyoruz. Şimdi daha fazla üretim yapmaya başladık. Türk sektörü benim için biraz karmaşık ve zor olabilir ama aynı zamanda çok ilginç bir piyasa. Çünkü potansiyeli çok yüksekte ama bu potansiyel için daha fazla çaba göstermek ve daha fazla risk yönetimi yapmak lazım. Burada rekabet çok olduğu için biz de kendimizi daha çok geliştirmek zorundayız. Bu bizim için yararlı bir deneyim. Örneğin Likit Kimya ile çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Ürünlerimizi sadece Türkiye içinde satmak değil, Türkiye üzerinden başka ülkelere de satış yapmak için böyle bir yol izliyoruz. Çünkü lojistik konusunda bizi gerçekten geliştiriyor. Türkiye ile üçüncü ülkelere ürün olarak yatırım yapıyoruz” dedi.
‘Batılı şirketlerin çekilmesiyle boşluklar oluştu, Türk firmalar Rusya’ya gelip istedikleri sektöre direkt girebilir’
Shamsutdinov, Türk şirketlerine de Rus pazarına girmek için tavsiyelerde bulunarak şunları aktardı:
“Aslında bu konuda söyleyebileceğimiz şeyler çok açık ve net. Batılı ülkelerin şirketleri çıktığı için bir çok alanda zaten boşluklar oluştu. Yani Türk firmalar Rusya’ya gelip istedikleri sektöre giriş yapabilirler. Hatta bazı sektörlerde büyük boşluklar var, oralara direkt girebilirler. Rus üreticilerin üretemediklerini Türk markalar üretebilirler. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan Rusya’da büyüyebilirler. Türk şirketleri çok fazla düşünmeden sadece fırsatlardan yararlanabilir. Çünkü hazır şu an boşluklar varken onları doldurmak için iyi bir zaman.”
‘Rusya Türkiye’nin en büyük ticaret partneri, zor zamanlardan geçiyoruz o nedenle birbirimize bağlanmalıyız’
Pandemi gibi bir döneme rağmen Polyplast’ın büyümesinin arttığına dikkat çeken Shamsutdinov, şu ifadeleri kullandı:
“Daha uzun sürelerde sürdürülebilir ürünler geliştiriyoruz. Beton karışım pazarının en önemli firmasıyız. Türkiye’de de stratejik ham maddeleri tedarik eden bir şirket olmak istiyoruz. Polyplast, çimento üretiminden tutun da inşaatın son adımlarına kadar her şeyi detayla takip edip müşterinin yanında olan bir firma. Ürünlerin gelişiminde rekabet avantajımız da buradan kaynaklı. Batı’nın uyguladığı yaptırımlardan da uzağız çünkü ham maddelerimizin yüzde 99’una Rusya’da sahibiz. Bu nedenle dövizle uğraşmadan, ham madde ithal etmeden kendi kaynaklarımızla bu işi çok daha ucuz ve avantajlı şekilde hayata geçiriyoruz. Rusya Türkiye’nin en büyük ticaret partneri. Zor zamanlardan geçiyoruz o nedenle birbirimize bağlanmalıyız. Türkiye bizim şirketimizin ihracatının yüzde 10’unu oluşturuyor. Halihazırda 80’den fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. Biz Türkiye’ye uzun vadeli ortaklık gözüyle bakıyoruz. Geçtiğimiz sene yüzde 30 büyüme elde ettik. Bu sene de bu değerin yüzde 25 olacağını düşünüyoruz. Çünkü alanlarında en iyi olan insanları bularak çalışıyoruz. Sağlam bir ar-ge ekibimiz var. 30 patentimiz var. Son derece teknolojik ve yenilikçi bir şirketiz. Tüm bunların yanında sorumluluk sahibi de bir şirketiz. Spor ve sağlık gelişimlerinde çocuklara yardım ediyoruz. Sosyal açıdan sorumluluklarımızı unutmuyoruz. Hatta en son hokey takımı kurduk çocuklar için. O kadar iyiler ki Olimpiyatlara bile hazırlanmaya başladılar.”
‘Petro-kimya alanında da artık varız’
Polyplast’ın satış departmanının sorumlusu Marina Kondrateva’nın konferans yaptığı sırada şirketinin artık petrol ve doğalgaz işine de gireceğini söylemesi üzerine de konuşan Shamsutdinov, “Petro-kimya nedeniyle doğalgaz ve petrol sektörü bizim için önemli. Zaten gaz sektöründe bir kaç şirket Rusya’dan gitmek üzere. Onun için bu konuda kendimizi geliştiriyoruz ve ikame etmeye çalışıyoruz. Rusya’da petrol ve doğalgaz çok derin yerlerde. Onu almak için devreye giren farklı şirketler var. Yani biz petrol ve doğalgaz satmayacağız ama petro-kimya alanında da artık varız. Bu kaynakların çıkartılması konusunda da hizmet vereceğiz. Rusya’da kaynak olarak kullanılabilecek çok çeşitli zenginliklerimiz var” dedi.