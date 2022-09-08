https://sputniknews.com.tr/20220908/turk-sirketleri-moskova-tekstil-fuarindan-cok-memnun-1060977162.html
Türk şirketleri Moskova tekstil fuarından çok memnun
Türk şirketleri Moskova tekstil fuarından çok memnun
Moskova’nın VDNH Fuar Merkezi’nde 6-9 Eylül tarihleri arasında tekstil endüstrisinin en büyük uluslararası fuarlarından biri olan TEXTILLEGPROM fuarı... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T18:47+0300
2022-09-08T18:47+0300
2022-09-08T18:53+0300
görüş
rusya
türkiye
tekstil
fuar
vdnh fuar ve sergi merkezi
moskova
röportaj
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Fuarın bu yılki özelliği, zengin bir iş programı. Bazı ülkeler fuara toplu sergileriyle katılıyor. Türkiye’den bu sene farklı alanlarda imalatları olan on şirket katılıyor. Sputnik’e konuşan Türk katılımcılar, bu yılki fuarla ilgili görüşlerini paylaştı. SARTEKS Moskova Genel Müdürü Alper Bildirir, Textillegprom fuarının şirketi açısından gayet başarılı geçtiğini ve bu fuardan çok memnun olduğunu söyledi:“Firmamız SARTEKS, yedi yıldır Rusya’da hizmet veriyor. Biz daha çok örme kumaş üretiyoruz. Tişört, eşofman takımı gibi ürünleri üreten firmalarla çalışıyoruz. Burada bizim merkez depomuz da var. Kumaşı Türkiye’den getirip burada hizmete sunuyoruz. Satışı buradan gerçekleştiriyoruz. Şu anda Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret gerçekten çok iyi bir seviyede ve gelişmeye devam ediyor. İkili ticaret hacmimiz artıyor ve bundan sonra da artacaktır. Sayın Putin ile sayın Erdoğan arasındaki diyalog da oldukça iyi. Biz de, Türkiye’de ne üretiliyorsa Rusya’da bulunsun, ve Rusya’da ne üretiliyorsa Türkiye’de bulunsun istiyoruz. Ticaretimiz karşılıklı olarak kardeşçe her zaman gelişsin istiyoruz. Biz Rusya’da düzenlenen bütün fuarlara mümkün olduğu kadar katılmaya çalışıyoruz. Türkiye ile Rusya arasındaki ticarete ne kadar katkımız olursa o kadar mutlu oluyoruz. Textillegprom fuarı bizim açımızdan gayet başarılı geçiyor. Çok güzel görüşmelerimiz ve bağlantılarımız oldu. Fuardan çok memnunuz”.Özel Fantazi İplik firması temsilcisi Tamer Tezel ise Textillegprom fuarı sayesinde firmanın çalışmalarının arttığını belirterek bundan sonra bu fuara gelmeye devam edeceğini söyledi.“Biz, Özel Fantazi İplik olarak triko üreticilerine iplik üretiyoruz. Onun yanında yumak el örgü ipliklerini de imal ediyoruz. Rusya’daki müşterilerimiz, genelde atkı, bere çalışan firmalar ve yumak firmaları. Textillegprom fuarına ikinci defa geliyoruz. Fuardan çok memnunuz. İlk geldiğimizde burada birkaç müşterimizle karşılaştık. Fuar sayesinde çalışmalarımızı arttırdık. Bundan sonra çalışmaların daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Ve bu fuara gelmeye devam edeceğiz”.
rusya
moskova
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Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
rusya, türkiye, tekstil, fuar, vdnh fuar ve sergi merkezi, moskova, röportaj
rusya, türkiye, tekstil, fuar, vdnh fuar ve sergi merkezi, moskova, röportaj
Türk şirketleri Moskova tekstil fuarından çok memnun
18:47 08.09.2022 (güncellendi: 18:53 08.09.2022) Abone ol
Moskova’nın VDNH Fuar Merkezi’nde 6-9 Eylül tarihleri arasında tekstil endüstrisinin en büyük uluslararası fuarlarından biri olan TEXTILLEGPROM fuarı gerçekleşiyor.
Fuarın bu yılki özelliği, zengin bir iş programı. Bazı ülkeler fuara toplu sergileriyle katılıyor.
Türkiye’den bu sene farklı alanlarda imalatları olan on şirket katılıyor. Sputnik’e konuşan Türk katılımcılar, bu yılki fuarla ilgili görüşlerini paylaştı.
SARTEKS Moskova Genel Müdürü Alper Bildirir, Textillegprom fuarının şirketi açısından gayet başarılı geçtiğini ve bu fuardan çok memnun olduğunu söyledi:
“Firmamız SARTEKS, yedi yıldır Rusya’da hizmet veriyor. Biz daha çok örme kumaş üretiyoruz. Tişört, eşofman takımı gibi ürünleri üreten firmalarla çalışıyoruz. Burada bizim merkez depomuz da var. Kumaşı Türkiye’den getirip burada hizmete sunuyoruz. Satışı buradan gerçekleştiriyoruz. Şu anda Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret gerçekten çok iyi bir seviyede ve gelişmeye devam ediyor. İkili ticaret hacmimiz artıyor ve bundan sonra da artacaktır. Sayın Putin ile sayın Erdoğan arasındaki diyalog da oldukça iyi. Biz de, Türkiye’de ne üretiliyorsa Rusya’da bulunsun, ve Rusya’da ne üretiliyorsa Türkiye’de bulunsun istiyoruz. Ticaretimiz karşılıklı olarak kardeşçe her zaman gelişsin istiyoruz. Biz Rusya’da düzenlenen bütün fuarlara mümkün olduğu kadar katılmaya çalışıyoruz. Türkiye ile Rusya arasındaki ticarete ne kadar katkımız olursa o kadar mutlu oluyoruz. Textillegprom fuarı bizim açımızdan gayet başarılı geçiyor. Çok güzel görüşmelerimiz ve bağlantılarımız oldu. Fuardan çok memnunuz”.
Özel Fantazi İplik firması temsilcisi Tamer Tezel ise Textillegprom fuarı sayesinde firmanın çalışmalarının arttığını belirterek bundan sonra bu fuara gelmeye devam edeceğini söyledi.
“Biz, Özel Fantazi İplik olarak triko üreticilerine iplik üretiyoruz. Onun yanında yumak el örgü ipliklerini de imal ediyoruz. Rusya’daki müşterilerimiz, genelde atkı, bere çalışan firmalar ve yumak firmaları. Textillegprom fuarına ikinci defa geliyoruz. Fuardan çok memnunuz. İlk geldiğimizde burada birkaç müşterimizle karşılaştık. Fuar sayesinde çalışmalarımızı arttırdık. Bundan sonra çalışmaların daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Ve bu fuara gelmeye devam edeceğiz”.