https://sputniknews.com.tr/20220908/turk-sirketleri-moskova-tekstil-fuarindan-cok-memnun-1060977162.html

Türk şirketleri Moskova tekstil fuarından çok memnun

Türk şirketleri Moskova tekstil fuarından çok memnun

Moskova’nın VDNH Fuar Merkezi’nde 6-9 Eylül tarihleri arasında tekstil endüstrisinin en büyük uluslararası fuarlarından biri olan TEXTILLEGPROM fuarı... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T18:47+0300

2022-09-08T18:47+0300

2022-09-08T18:53+0300

görüş

rusya

türkiye

tekstil

fuar

vdnh fuar ve sergi merkezi

moskova

röportaj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060976572_201:0:1225:576_1920x0_80_0_0_b875640272119341bc1fb9bd00624a26.jpg

Fuarın bu yılki özelliği, zengin bir iş programı. Bazı ülkeler fuara toplu sergileriyle katılıyor. Türkiye’den bu sene farklı alanlarda imalatları olan on şirket katılıyor. Sputnik’e konuşan Türk katılımcılar, bu yılki fuarla ilgili görüşlerini paylaştı. SARTEKS Moskova Genel Müdürü Alper Bildirir, Textillegprom fuarının şirketi açısından gayet başarılı geçtiğini ve bu fuardan çok memnun olduğunu söyledi:“Firmamız SARTEKS, yedi yıldır Rusya’da hizmet veriyor. Biz daha çok örme kumaş üretiyoruz. Tişört, eşofman takımı gibi ürünleri üreten firmalarla çalışıyoruz. Burada bizim merkez depomuz da var. Kumaşı Türkiye’den getirip burada hizmete sunuyoruz. Satışı buradan gerçekleştiriyoruz. Şu anda Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret gerçekten çok iyi bir seviyede ve gelişmeye devam ediyor. İkili ticaret hacmimiz artıyor ve bundan sonra da artacaktır. Sayın Putin ile sayın Erdoğan arasındaki diyalog da oldukça iyi. Biz de, Türkiye’de ne üretiliyorsa Rusya’da bulunsun, ve Rusya’da ne üretiliyorsa Türkiye’de bulunsun istiyoruz. Ticaretimiz karşılıklı olarak kardeşçe her zaman gelişsin istiyoruz. Biz Rusya’da düzenlenen bütün fuarlara mümkün olduğu kadar katılmaya çalışıyoruz. Türkiye ile Rusya arasındaki ticarete ne kadar katkımız olursa o kadar mutlu oluyoruz. Textillegprom fuarı bizim açımızdan gayet başarılı geçiyor. Çok güzel görüşmelerimiz ve bağlantılarımız oldu. Fuardan çok memnunuz”.Özel Fantazi İplik firması temsilcisi Tamer Tezel ise Textillegprom fuarı sayesinde firmanın çalışmalarının arttığını belirterek bundan sonra bu fuara gelmeye devam edeceğini söyledi.“Biz, Özel Fantazi İplik olarak triko üreticilerine iplik üretiyoruz. Onun yanında yumak el örgü ipliklerini de imal ediyoruz. Rusya’daki müşterilerimiz, genelde atkı, bere çalışan firmalar ve yumak firmaları. Textillegprom fuarına ikinci defa geliyoruz. Fuardan çok memnunuz. İlk geldiğimizde burada birkaç müşterimizle karşılaştık. Fuar sayesinde çalışmalarımızı arttırdık. Bundan sonra çalışmaların daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Ve bu fuara gelmeye devam edeceğiz”.

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

rusya, türkiye, tekstil, fuar, vdnh fuar ve sergi merkezi, moskova, röportaj