https://sputniknews.com.tr/20220912/putin-nazilerin-uyguladigi-zulmu-asla-unutmayacagiz-1061100402.html
Putin: Nazilerin uyguladığı zulmü asla unutmayacağız
Putin: Nazilerin uyguladığı zulmü asla unutmayacağız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazilerin uyguladığı zulmü ve bunun sonucunda hayatını kaybedenleri hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T17:21+0300
2022-09-12T17:21+0300
2022-09-12T17:21+0300
dünya
vladimir putin
rusya
nazi
büyük vatan savaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061100213_0:0:2717:1529_1920x0_80_0_0_f7d66b5209dfa43abe53524a8aaaa40f.jpg
'Zmiyovskaya Balka: Soykırımın Tarihi' Uluslararası Bilim ve Uygulama Forumu'nun katılımcılarına selamlama mesajı gönderen Putin, Rusya'nın Nazilerin zulmünü hiçbir zaman unutmayacağını, hayatını kaybedenleri her zaman anacağını ve büyük Sovyet halkının cesaretini her zaman aklında tutacağını ifade etti.Forumun katılımcılarının Büyük Anavatan Savaşı'ndaki (2. Dünya Savaşı) meçhul olayların aydınlatılması, Kızıl Ordu askerlerinin adlarının ölümsüzleştirilmesi, Nazilerin Sovyetler Birliği'nin işgal altındaki topraklarında işlediği suçların soruşturulması için çok şey yaptığını belirten Putin, "Zmiyovskaya Balka civarındaki trajedi de çok acıklı, korkunç bir sayfa oldu. 80 yıl önce burada, Rostov topraklarında Einsatzgruppen'den cellatlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar da dahil 27 binden fazla sivile işkence yaptı" ifadelerini kullandı.Putin, "Bu zulümleri asla unutmayacağız, hayatını kaybedenleri anacağız ve anavatanlarını savunan ve Nazizmi ezen büyük Sovyet halkının başarılarını her zaman onurlandıracağız. Bu bizim kutsal görevimiz" diye vurguladı.Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan Zmiyovskaya Balka'da 1942-1943 yıllarında Holokost sırasında 'SS Einsatzgruppe D' tarafından 27 bin Yahudi ve Sovyet vatandaşı katledilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220908/lavrov-nazilerin-suclarinin-mesrulastirilmasi-avrupada-norm-haline-geldi-1060974238.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061100213_221:0:2717:1872_1920x0_80_0_0_bca7437b2f6bc4f39dd1bdbe2615d698.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, rusya, nazi, büyük vatan savaşı
vladimir putin, rusya, nazi, büyük vatan savaşı
Putin: Nazilerin uyguladığı zulmü asla unutmayacağız
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazilerin uyguladığı zulmü ve bunun sonucunda hayatını kaybedenleri hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.
'Zmiyovskaya Balka: Soykırımın Tarihi' Uluslararası Bilim ve Uygulama Forumu'nun katılımcılarına selamlama mesajı gönderen Putin, Rusya'nın Nazilerin zulmünü hiçbir zaman unutmayacağını, hayatını kaybedenleri her zaman anacağını ve büyük Sovyet halkının cesaretini her zaman aklında tutacağını ifade etti.
Forumun katılımcılarının Büyük Anavatan Savaşı'ndaki (2. Dünya Savaşı) meçhul olayların aydınlatılması, Kızıl Ordu askerlerinin adlarının ölümsüzleştirilmesi, Nazilerin Sovyetler Birliği'nin işgal altındaki topraklarında işlediği suçların soruşturulması için çok şey yaptığını belirten Putin, "Zmiyovskaya Balka civarındaki trajedi de çok acıklı, korkunç bir sayfa oldu. 80 yıl önce burada, Rostov topraklarında Einsatzgruppen'den cellatlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar da dahil 27 binden fazla sivile işkence yaptı" ifadelerini kullandı.
Putin, "Bu zulümleri asla unutmayacağız, hayatını kaybedenleri anacağız ve anavatanlarını savunan ve Nazizmi ezen büyük Sovyet halkının başarılarını her zaman onurlandıracağız. Bu bizim kutsal görevimiz" diye vurguladı.
Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan Zmiyovskaya Balka'da 1942-1943 yıllarında Holokost sırasında 'SS Einsatzgruppe D' tarafından 27 bin Yahudi ve Sovyet vatandaşı katledilmişti.