Putin: Nazilerin uyguladığı zulmü asla unutmayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazilerin uyguladığı zulmü ve bunun sonucunda hayatını kaybedenleri hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. 12.09.2022

'Zmiyovskaya Balka: Soykırımın Tarihi' Uluslararası Bilim ve Uygulama Forumu'nun katılımcılarına selamlama mesajı gönderen Putin, Rusya'nın Nazilerin zulmünü hiçbir zaman unutmayacağını, hayatını kaybedenleri her zaman anacağını ve büyük Sovyet halkının cesaretini her zaman aklında tutacağını ifade etti.Forumun katılımcılarının Büyük Anavatan Savaşı'ndaki (2. Dünya Savaşı) meçhul olayların aydınlatılması, Kızıl Ordu askerlerinin adlarının ölümsüzleştirilmesi, Nazilerin Sovyetler Birliği'nin işgal altındaki topraklarında işlediği suçların soruşturulması için çok şey yaptığını belirten Putin, "Zmiyovskaya Balka civarındaki trajedi de çok acıklı, korkunç bir sayfa oldu. 80 yıl önce burada, Rostov topraklarında Einsatzgruppen'den cellatlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar da dahil 27 binden fazla sivile işkence yaptı" ifadelerini kullandı.Putin, "Bu zulümleri asla unutmayacağız, hayatını kaybedenleri anacağız ve anavatanlarını savunan ve Nazizmi ezen büyük Sovyet halkının başarılarını her zaman onurlandıracağız. Bu bizim kutsal görevimiz" diye vurguladı.Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan Zmiyovskaya Balka'da 1942-1943 yıllarında Holokost sırasında 'SS Einsatzgruppe D' tarafından 27 bin Yahudi ve Sovyet vatandaşı katledilmişti.

