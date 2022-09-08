https://sputniknews.com.tr/20220908/lavrov-nazilerin-suclarinin-mesrulastirilmasi-avrupada-norm-haline-geldi-1060974238.html
Lavrov: Nazilerin suçlarının meşrulaştırılması, Avrupa'da norm haline geldi
Lavrov: Nazilerin suçlarının meşrulaştırılması, Avrupa'da norm haline geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nazilerin suçlarının meşru gösterilmesinin Avrupa'da norm haline geldiğini belirtti. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T17:28+0300
2022-09-08T17:28+0300
2022-09-08T17:29+0300
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Moskova'da düzenlenen Uluslararası Anti-Faşist Forumu'nun organizatörlerine ve katılımcılarına hitap eden Lavrov, Nazi Almanyası'nın bozguna uğramasından 77 yıl sonra dünyanın neo-Nazizm, Rusofobi, anti-semitizm ve diğer hoşgörüsüzlük biçimlerinin benzeri görülmemiş tezahürleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanı, "Başta Ukrayna ve Baltık ülkeleri olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, tarihin utanmazca tahrif edilmesi, Nazilerin kanlı suçlarının meşrulaştırılması norm haline geldi. Kızıl Ordu askerlerinin mezarlarına saygısızlık yapılıyor, Sovyet anıtlarına çılgınca saldırılar yapılıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu çirkin tezahürlerle tavizsiz bir şekilde mücadele etmeye devam edecek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220905/putin-donbasstaki-trajedinin-sorumlusu-ukraynadaki-neo-nazi-rejimdir-1060816054.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, sergey lavrov, nazi, avrupa, avrupa birliği
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, sergey lavrov, nazi, avrupa, avrupa birliği
Lavrov: Nazilerin suçlarının meşrulaştırılması, Avrupa'da norm haline geldi
17:28 08.09.2022 (güncellendi: 17:29 08.09.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nazilerin suçlarının meşru gösterilmesinin Avrupa'da norm haline geldiğini belirtti.
Moskova'da düzenlenen Uluslararası Anti-Faşist Forumu'nun organizatörlerine ve katılımcılarına hitap eden Lavrov, Nazi Almanyası'nın bozguna uğramasından 77 yıl sonra dünyanın neo-Nazizm, Rusofobi, anti-semitizm ve diğer hoşgörüsüzlük biçimlerinin benzeri görülmemiş tezahürleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı, "Başta Ukrayna ve Baltık ülkeleri olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, tarihin utanmazca tahrif edilmesi, Nazilerin kanlı suçlarının meşrulaştırılması norm haline geldi. Kızıl Ordu askerlerinin mezarlarına saygısızlık yapılıyor, Sovyet anıtlarına çılgınca saldırılar yapılıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu çirkin tezahürlerle tavizsiz bir şekilde mücadele etmeye devam edecek" dedi.