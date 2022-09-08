Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220908/lavrov-nazilerin-suclarinin-mesrulastirilmasi-avrupada-norm-haline-geldi-1060974238.html
Lavrov: Nazilerin suçlarının meşrulaştırılması, Avrupa'da norm haline geldi
Lavrov: Nazilerin suçlarının meşrulaştırılması, Avrupa'da norm haline geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nazilerin suçlarının meşru gösterilmesinin Avrupa'da norm haline geldiğini belirtti. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T17:28+0300
2022-09-08T17:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
sergey lavrov
nazi
avrupa
avrupa birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059202853_0:0:2916:1640_1920x0_80_0_0_9fa46ef7a1d8b7037a4b1dfc4ed44419.jpg
Moskova'da düzenlenen Uluslararası Anti-Faşist Forumu'nun organizatörlerine ve katılımcılarına hitap eden Lavrov, Nazi Almanyası'nın bozguna uğramasından 77 yıl sonra dünyanın neo-Nazizm, Rusofobi, anti-semitizm ve diğer hoşgörüsüzlük biçimlerinin benzeri görülmemiş tezahürleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanı, "Başta Ukrayna ve Baltık ülkeleri olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, tarihin utanmazca tahrif edilmesi, Nazilerin kanlı suçlarının meşrulaştırılması norm haline geldi. Kızıl Ordu askerlerinin mezarlarına saygısızlık yapılıyor, Sovyet anıtlarına çılgınca saldırılar yapılıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu çirkin tezahürlerle tavizsiz bir şekilde mücadele etmeye devam edecek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220905/putin-donbasstaki-trajedinin-sorumlusu-ukraynadaki-neo-nazi-rejimdir-1060816054.html
ukrayna
rusya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1059202853_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_c191fa680f98411cf9ac4fd956575100.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, sergey lavrov, nazi, avrupa, avrupa birliği
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, sergey lavrov, nazi, avrupa, avrupa birliği

Lavrov: Nazilerin suçlarının meşrulaştırılması, Avrupa'da norm haline geldi

17:28 08.09.2022 (güncellendi: 17:29 08.09.2022)
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nazilerin suçlarının meşru gösterilmesinin Avrupa'da norm haline geldiğini belirtti.
Moskova'da düzenlenen Uluslararası Anti-Faşist Forumu'nun organizatörlerine ve katılımcılarına hitap eden Lavrov, Nazi Almanyası'nın bozguna uğramasından 77 yıl sonra dünyanın neo-Nazizm, Rusofobi, anti-semitizm ve diğer hoşgörüsüzlük biçimlerinin benzeri görülmemiş tezahürleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Başta Ukrayna ve Baltık ülkeleri olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, tarihin utanmazca tahrif edilmesi, Nazilerin kanlı suçlarının meşrulaştırılması norm haline geldi. Kızıl Ordu askerlerinin mezarlarına saygısızlık yapılıyor, Sovyet anıtlarına çılgınca saldırılar yapılıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu çirkin tezahürlerle tavizsiz bir şekilde mücadele etmeye devam edecek" dedi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
Ukrayna krizi
Putin: Donbass’taki trajedinin sorumlusu Ukrayna’daki neo-Nazi rejimdir
5 Eylül, 13:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала