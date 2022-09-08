https://sputniknews.com.tr/20220908/lavrov-nazilerin-suclarinin-mesrulastirilmasi-avrupada-norm-haline-geldi-1060974238.html

Lavrov: Nazilerin suçlarının meşrulaştırılması, Avrupa'da norm haline geldi

Lavrov: Nazilerin suçlarının meşrulaştırılması, Avrupa'da norm haline geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nazilerin suçlarının meşru gösterilmesinin Avrupa'da norm haline geldiğini belirtti. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T17:28+0300

2022-09-08T17:28+0300

2022-09-08T17:29+0300

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Moskova'da düzenlenen Uluslararası Anti-Faşist Forumu'nun organizatörlerine ve katılımcılarına hitap eden Lavrov, Nazi Almanyası'nın bozguna uğramasından 77 yıl sonra dünyanın neo-Nazizm, Rusofobi, anti-semitizm ve diğer hoşgörüsüzlük biçimlerinin benzeri görülmemiş tezahürleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanı, "Başta Ukrayna ve Baltık ülkeleri olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, tarihin utanmazca tahrif edilmesi, Nazilerin kanlı suçlarının meşrulaştırılması norm haline geldi. Kızıl Ordu askerlerinin mezarlarına saygısızlık yapılıyor, Sovyet anıtlarına çılgınca saldırılar yapılıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu çirkin tezahürlerle tavizsiz bir şekilde mücadele etmeye devam edecek" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220905/putin-donbasstaki-trajedinin-sorumlusu-ukraynadaki-neo-nazi-rejimdir-1060816054.html

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