https://sputniknews.com.tr/20220912/premier-lige-hafta-sonu-devam-edilecek-1061112568.html

Premier Lig'e hafta sonu devam edilecek

Premier Lig'e hafta sonu devam edilecek

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ara verilen Premier Lig'e 16-18 Eylül'de 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T23:02+0300

2022-09-12T23:02+0300

2022-09-12T23:02+0300

spor

kraliçe

kraliçe elizabeth

kraliçe 2. elizabeth

ingiltere

premier lig

ingiltere premier ligi

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İngiltere Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu 7 futbol müsabakası oynanacak. Brighton-Crystal Palace, Chelsea-Liverpool ve Manchester United-Leeds United maçları ise Kraliçe'nin cenaze töreni öncesindeki etkinlikler nedeniyle ertelendi.Ertelenen 7. haftadaki 10 maç ile 8. haftadaki 3 karşılaşmanın programı, ilerleyen günlerde duyurulacak.

https://sputniknews.com.tr/20220909/premier-lig-maclari-kralice-2-elizabethin-olumu-nedeniyle-ertelendi-1061014102.html

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