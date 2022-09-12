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https://sputniknews.com.tr/20220912/premier-lige-hafta-sonu-devam-edilecek-1061112568.html
Premier Lig'e hafta sonu devam edilecek
Premier Lig'e hafta sonu devam edilecek
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ara verilen Premier Lig'e 16-18 Eylül'de 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T23:02+0300
2022-09-12T23:02+0300
spor
kraliçe
kraliçe elizabeth
kraliçe 2. elizabeth
ingiltere
premier lig
ingiltere premier ligi
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İngiltere Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu 7 futbol müsabakası oynanacak. Brighton-Crystal Palace, Chelsea-Liverpool ve Manchester United-Leeds United maçları ise Kraliçe'nin cenaze töreni öncesindeki etkinlikler nedeniyle ertelendi.Ertelenen 7. haftadaki 10 maç ile 8. haftadaki 3 karşılaşmanın programı, ilerleyen günlerde duyurulacak.
https://sputniknews.com.tr/20220909/premier-lig-maclari-kralice-2-elizabethin-olumu-nedeniyle-ertelendi-1061014102.html
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kraliçe, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, ingiltere, premier lig, ingiltere premier ligi
kraliçe, kraliçe elizabeth, kraliçe 2. elizabeth, ingiltere, premier lig, ingiltere premier ligi

Premier Lig'e hafta sonu devam edilecek

23:02 12.09.2022
© REUTERS / Phil Nobleİngiltere Premier Lig - logo
İngiltere Premier Lig - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© REUTERS / Phil Noble
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ara verilen Premier Lig'e 16-18 Eylül'de 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
İngiltere Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu 7 futbol müsabakası oynanacak. Brighton-Crystal Palace, Chelsea-Liverpool ve Manchester United-Leeds United maçları ise Kraliçe'nin cenaze töreni öncesindeki etkinlikler nedeniyle ertelendi.
Ertelenen 7. haftadaki 10 maç ile 8. haftadaki 3 karşılaşmanın programı, ilerleyen günlerde duyurulacak.
Premier Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
SPOR
Premier Lig maçları Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelendi
9 Eylül, 13:50
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