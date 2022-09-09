https://sputniknews.com.tr/20220909/premier-lig-maclari-kralice-2-elizabethin-olumu-nedeniyle-ertelendi-1061014102.html
Premier Lig maçları Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelendi
Premier Lig maçları Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelendi
İngiltere'deki Premier Lig kapsamında bu hafta oynanacak maçların Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ertelendiği duyuruldu. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T13:50+0300
2022-09-09T13:50+0300
2022-09-09T14:04+0300
spor
ingiltere
kraliçe 2. elizabeth
premier lig
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053386974_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_5f02101fa9b8f576aaa51fc3b9a56e63.jpg
Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'e saygının bir işareti olarak, bu hafta sonu Premier Lig maçları ertelenecek" ifadeleri kullanıldı.Premier Lig Başkanı Richard Masters, "Biz ve kulüplerimiz, Majestelerinin ülkemize uzun ve sarsılmaz hizmetini onurlandırmak istiyoruz" dedi.6 Şubat 1952'de tahta çıkan 2. Elizabeth, 70 yıl ile süresiyle Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçesi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220908/ingiltere-kralicesi-2-elizabeth-96-yasinda-hayatini-kaybetti-1060981606.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053386974_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad6cc87a12919fe2f442d4d85ea192a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, kraliçe 2. elizabeth, premier lig
ingiltere, kraliçe 2. elizabeth, premier lig
Premier Lig maçları Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelendi
13:50 09.09.2022 (güncellendi: 14:04 09.09.2022) Abone ol
İngiltere'deki Premier Lig kapsamında bu hafta oynanacak maçların Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ertelendiği duyuruldu.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'e saygının bir işareti olarak, bu hafta sonu Premier Lig maçları ertelenecek" ifadeleri kullanıldı.
Premier Lig Başkanı Richard Masters, "Biz ve kulüplerimiz, Majestelerinin ülkemize uzun ve sarsılmaz hizmetini onurlandırmak istiyoruz" dedi.
6 Şubat 1952'de tahta çıkan 2. Elizabeth, 70 yıl ile süresiyle Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçesi oldu.