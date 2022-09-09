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Premier Lig maçları Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelendi
Premier Lig maçları Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelendi
İngiltere'deki Premier Lig kapsamında bu hafta oynanacak maçların Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ertelendiği duyuruldu. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T13:50+0300
2022-09-09T14:04+0300
spor
ingiltere
kraliçe 2. elizabeth
premier lig
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Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'e saygının bir işareti olarak, bu hafta sonu Premier Lig maçları ertelenecek" ifadeleri kullanıldı.Premier Lig Başkanı Richard Masters, "Biz ve kulüplerimiz, Majestelerinin ülkemize uzun ve sarsılmaz hizmetini onurlandırmak istiyoruz" dedi.6 Şubat 1952'de tahta çıkan 2. Elizabeth, 70 yıl ile süresiyle Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçesi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220908/ingiltere-kralicesi-2-elizabeth-96-yasinda-hayatini-kaybetti-1060981606.html
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ingiltere, kraliçe 2. elizabeth, premier lig
ingiltere, kraliçe 2. elizabeth, premier lig

Premier Lig maçları Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelendi

13:50 09.09.2022 (güncellendi: 14:04 09.09.2022)
© REUTERS / DAVID KLEINPremier Lig
Premier Lig - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© REUTERS / DAVID KLEIN
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İngiltere'deki Premier Lig kapsamında bu hafta oynanacak maçların Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ertelendiği duyuruldu.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'e saygının bir işareti olarak, bu hafta sonu Premier Lig maçları ertelenecek" ifadeleri kullanıldı.
Premier Lig Başkanı Richard Masters, "Biz ve kulüplerimiz, Majestelerinin ülkemize uzun ve sarsılmaz hizmetini onurlandırmak istiyoruz" dedi.
6 Şubat 1952'de tahta çıkan 2. Elizabeth, 70 yıl ile süresiyle Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçesi oldu.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
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