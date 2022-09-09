https://sputniknews.com.tr/20220909/premier-lig-maclari-kralice-2-elizabethin-olumu-nedeniyle-ertelendi-1061014102.html

Premier Lig maçları Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelendi

Premier Lig maçları Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ertelendi

İngiltere'deki Premier Lig kapsamında bu hafta oynanacak maçların Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ertelendiği duyuruldu. 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T13:50+0300

2022-09-09T13:50+0300

2022-09-09T14:04+0300

spor

ingiltere

kraliçe 2. elizabeth

premier lig

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Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'e saygının bir işareti olarak, bu hafta sonu Premier Lig maçları ertelenecek" ifadeleri kullanıldı.Premier Lig Başkanı Richard Masters, "Biz ve kulüplerimiz, Majestelerinin ülkemize uzun ve sarsılmaz hizmetini onurlandırmak istiyoruz" dedi.6 Şubat 1952'de tahta çıkan 2. Elizabeth, 70 yıl ile süresiyle Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçesi oldu.

https://sputniknews.com.tr/20220908/ingiltere-kralicesi-2-elizabeth-96-yasinda-hayatini-kaybetti-1060981606.html

ingiltere

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ingiltere, kraliçe 2. elizabeth, premier lig