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https://sputniknews.com.tr/20220912/muglada-bitkin-halde-bulunan-bukalemun-korumaya-alindi-1061112441.html
Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı
Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı
Marmaris'de yolda bitkin halde bulunan bukalemun tedavi altına alındı. Bukalemunun, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı açıklandı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T22:53+0300
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bukalemun
yaşam
koruma
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolda bitkin halde bulunan bukalemunun (Chamaeleo Chamaeleon) tedavisine başlandı.Marmaris Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmaris-Menteşe kara yolunda, vatandaşlar zayıf ve güçsüz halde buldukları bukalemunu yetkililere teslim etti.Uzmanlar tarafından tedavisine başlanan bukalemunun, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.
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bukalemun, koruma, marmaris
bukalemun, koruma, marmaris

Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

22:53 12.09.2022 (güncellendi: 22:54 12.09.2022)
© AAbukalemun
bukalemun - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AA
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Marmaris'de yolda bitkin halde bulunan bukalemun tedavi altına alındı. Bukalemunun, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı açıklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolda bitkin halde bulunan bukalemunun (Chamaeleo Chamaeleon) tedavisine başlandı.
Marmaris Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmaris-Menteşe kara yolunda, vatandaşlar zayıf ve güçsüz halde buldukları bukalemunu yetkililere teslim etti.
Uzmanlar tarafından tedavisine başlanan bukalemunun, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.
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