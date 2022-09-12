https://sputniknews.com.tr/20220912/muglada-bitkin-halde-bulunan-bukalemun-korumaya-alindi-1061112441.html
Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı
Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı
Marmaris'de yolda bitkin halde bulunan bukalemun tedavi altına alındı. Bukalemunun, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı açıklandı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T22:53+0300
2022-09-12T22:53+0300
2022-09-12T22:54+0300
bukalemun
yaşam
koruma
marmaris
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolda bitkin halde bulunan bukalemunun (Chamaeleo Chamaeleon) tedavisine başlandı.Marmaris Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmaris-Menteşe kara yolunda, vatandaşlar zayıf ve güçsüz halde buldukları bukalemunu yetkililere teslim etti.Uzmanlar tarafından tedavisine başlanan bukalemunun, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.
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bukalemun, koruma, marmaris
bukalemun, koruma, marmaris
Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı
22:53 12.09.2022 (güncellendi: 22:54 12.09.2022) Abone ol
Marmaris'de yolda bitkin halde bulunan bukalemun tedavi altına alındı. Bukalemunun, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı açıklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolda bitkin halde bulunan bukalemunun (Chamaeleo Chamaeleon) tedavisine başlandı.
Marmaris Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmaris-Menteşe kara yolunda, vatandaşlar zayıf ve güçsüz halde buldukları bukalemunu yetkililere teslim etti.
Uzmanlar tarafından tedavisine başlanan bukalemunun, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.