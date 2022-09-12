https://sputniknews.com.tr/20220912/muglada-bitkin-halde-bulunan-bukalemun-korumaya-alindi-1061112441.html

Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

Marmaris'de yolda bitkin halde bulunan bukalemun tedavi altına alındı. Bukalemunun, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı açıklandı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

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bukalemun

yaşam

koruma

marmaris

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolda bitkin halde bulunan bukalemunun (Chamaeleo Chamaeleon) tedavisine başlandı.Marmaris Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmaris-Menteşe kara yolunda, vatandaşlar zayıf ve güçsüz halde buldukları bukalemunu yetkililere teslim etti.Uzmanlar tarafından tedavisine başlanan bukalemunun, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.

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bukalemun, koruma, marmaris