https://sputniknews.com.tr/20220912/milli-guresci-burhan-akbudak-dunya-sampiyonu-oldu-1061110127.html
Milli güreşçi Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu
Milli güreşçi Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu
Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T21:51+0300
2022-09-12T21:51+0300
2022-09-12T21:51+0300
spor
burhan akbudak
güreş
dünya
şampiyon
sırbistan
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde milli güreşçi Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kilo finalinde Özbek Jalgasbay Berdimuratov ile karşılaştı.Müsabakada 6-2 geriye düşmesine rağmen minderden 7-6 üstün ayrılmasını bilen Burhan Akbudak, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Burhan, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.Milli güreşçi, geçen yıl Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştı.Burhan Akbudak, Sırbistan'daki şampiyonada ikinci turda İtalyan Matteo Maffezzoli'yi 7-0, çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'yi 9-0 teknik üstünlükle, yarı finalde de Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u 5-1 yenmişti.'Her gün hayalini kurdum'Dünya şampiyonu Burhan Akbudak, final karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Dün söylediğim gibi yarım kalan bir şey vardı. Geçen yıl dünya ikincisi olmuştum. Şampiyon olup, kemeri almak istiyordum. İkinci olduğum günden bugüne hocam bana, 'Her gün hayal et' demişti. Onun her gün hayalini kurdum. Günün çoğunluğunu bugünü hayal ederek geçirdim. Sonunda başardım. Allah'a şükürler olsun" ifadelerini kullandı.Burhan, karşılaşmayla ilgili ise "Maça çıkmadan önce rakibimin teknik bir sporcu olduğunu biliyordum. Ne kadar geride olursam olayım maç bitmediği sürece o maçı her zaman kafamda kurdum. Çevireceğime inanıyordum ve sonunda da çevirdim" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220816/avrupa-atletizm-sampiyonasinda-yasemin-candan-altin-madalya-1059978136.html
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burhan akbudak, güreş, dünya, şampiyon, sırbistan
burhan akbudak, güreş, dünya, şampiyon, sırbistan
Milli güreşçi Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu
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Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde milli güreşçi Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kilo finalinde Özbek Jalgasbay Berdimuratov ile karşılaştı.
Müsabakada 6-2 geriye düşmesine rağmen minderden 7-6 üstün ayrılmasını bilen Burhan Akbudak, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Burhan, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.
Milli güreşçi, geçen yıl Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştı.
Burhan Akbudak, Sırbistan'daki şampiyonada ikinci turda İtalyan Matteo Maffezzoli'yi 7-0, çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'yi 9-0 teknik üstünlükle, yarı finalde de Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u 5-1 yenmişti.
'Her gün hayalini kurdum'
Dünya şampiyonu Burhan Akbudak, final karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Dün söylediğim gibi yarım kalan bir şey vardı. Geçen yıl dünya ikincisi olmuştum. Şampiyon olup, kemeri almak istiyordum. İkinci olduğum günden bugüne hocam bana, 'Her gün hayal et' demişti. Onun her gün hayalini kurdum. Günün çoğunluğunu bugünü hayal ederek geçirdim. Sonunda başardım. Allah'a şükürler olsun" ifadelerini kullandı.
Burhan, karşılaşmayla ilgili ise "Maça çıkmadan önce rakibimin teknik bir sporcu olduğunu biliyordum. Ne kadar geride olursam olayım maç bitmediği sürece o maçı her zaman kafamda kurdum. Çevireceğime inanıyordum ve sonunda da çevirdim" değerlendirmesinde bulundu.