https://sputniknews.com.tr/20220912/macron-micotakisle-pariste-bir-araya-geldi-1061114094.html

Macron, Miçotakis'le Paris'te bir araya geldi

Macron, Miçotakis'le Paris'te bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le ikili görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T23:56+0300

2022-09-12T23:56+0300

2022-09-12T23:56+0300

dünya

yunanistan

fransa

paris

kiryakos miçotakis

görüşme

emmanuel macron

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Fransa lideri Emmanuel Macron, Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'i Paris'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ikili ilişkileri, Avrupa Birliği'nin (AB) takvimini, jeopolitik bağlamı ve enerji meselesini ele alacaklarını belirtti.Fransa'nın yaz aylarında karşı karşıya kaldığı orman yangınlarıyla mücadelede Yunanistan'ın desteğinden ötürü teşekkür eden Macron, bu dayanışmayı unutmayacaklarını söyledi.Macron, geçen yıl Fransa ve Yunanistan arasında savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ortaklığa ilişkin varılan anlaşmaya atıfta bulunarak, bu ortaklığı yaşatarak AB'nin egemenliği ve ortak çıkar bölgelerinin güvenliği, istikrar ve refahı için çalıştıklarını savundu.Avrupa kıtasındaki durum göz önünde bulundurulduğunda dış politika, savunma sanayisi ve askeri alanlardaki stratejik konularda, Fransa ve Yunanistan'ın iş birliği ve dayanışmasının, bugün daha büyük değer taşıdığını kaydeden Macron, "Provokasyonlar tekrarlanmış ve Yunanistan'ın egemenliğini sorgulayan kabul edilemez açıklamalarda (bulunulmuşken), daha önce Dışişleri Bakanımıza bunu (söyleme) fırsatım olduğu gibi, burada net ve kararlı şekilde tam desteğimizi söylemek istiyorum" dedi.Macron, bu stratejik ortaklığın uzun yol katederek bu hale geldiği ve daha da ileriye gideceğini belirterek, "Bu nedenle özellikle Doğu Akdeniz'de hiçbir kargaşanın yer edinmesine izin vermeyeceğiz ve size (Yunanistan'a) karşı kargaşaya da (izin vermeyeceğiz)" ifadesini kullandı.Macron, Miçotakis'le birlikte, Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte Ukrayna'ya destek ve bu ülkenin yeniden inşası, nükleer güvenliğin yanı sıra küresel gıda krizini de görüşeceklerini söyledi.Karadan ve nehirden 'dayanışma yollarıyla' ihraç edilen Ukrayna tahılına atıfta bulunan Macron, "Burada şunu söylemek istiyorum, deniz yolları hakkında ne denilirse denilsin, bu 'dayanışma yolları' şimdiye kadar Ukrayna'dan en fazla hububat ihraç edilmesini sağlayan (yollar)" dedi.Miçotakis ise Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı tehdit ettiğini belirterek, “Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz. Haklı ve güçlünün kimin olduğunun net olarak görüleceği zamanda” diye konuştu.Yunanistan’ın caydırıcı bir güç olmanın yanı sıra, bir iş birliği gücü de olduğunu ileri süren Miçotakis, “Kapılarımızı tahriklere kapalı tutuyoruz, diyaloğa değil” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220911/yunanistan-basbakani-micotakis-erdogan-ile-gorusmeye-her-zaman-acigim-1061073633.html

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yunanistan, fransa, paris, kiryakos miçotakis, görüşme, emmanuel macron