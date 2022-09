https://sputniknews.com.tr/20220911/yunanistan-basbakani-micotakis-erdogan-ile-gorusmeye-her-zaman-acigim-1061073633.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Erdoğan ile görüşmeye her zaman açığım

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile diyaloğa her zaman açık olduğunu ifade etti. 11.09.2022

Miçotakis, her yıl geleneksel olarak Başbakan'ın bir önceki yılın değerlendirmesini yapıp bir sonraki yıl için ekonomi planını açıkladığı Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.Türkiye'nin, seçim sürecine girdiği için Yunanistan ile gerginliği tırmandırdığını ve Yunanistan'ı saldırgan göstermeye çalıştığını ileri süren Miçotakis, "Yurt dışında Yunan adalarının Türkiye için bir tehlike teşkil ettiğine inanan kimse yok, özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) Yunan adalarının egemenliğini sorguladığında, aksine Türkiye'nin adalarımızı tehdit ettiğine inanan çok sayıda kişi oluyor" diye konuştu.Miçotakis, Yunanistan'ın kurduğu ittifaklara bağlı kalmaya ve silahlı kuvvetlerini güçlendirmeye devam edeceğini belirterek, "Aynı zamanda Türkiye ile iletişim kanallarının da her zaman açık olmasını isteyeceğiz." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyalog kapısını kapatanın kendisi olmadığını savunan Miçotakis, "Erdoğan ile görüşmeye her zaman açığım ve yine bir görüşme fırsatımız olacağına inanıyorum." diye konuştu.'Türkiye'nin Prag'a davetine itirazımız yok'AB Dönem Başkanı Çekya'nın ev sahipliğinde Prag'da ekimde düzenlenecek "Avrupa Siyasi Topluluğu" toplantısına muhtemelen Türkiye'nin de davet edileceğini dile getiren Miçotakis, "Benim bu davete, hiçbir itirazım yok." ifadesini kullandı.Miçotakis, Türkiye'nin Prag'daki toplantıya katılmasının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) dolaylı olarak tanınması anlamına da gelebileceğini öne sürerek, Erdoğan'ın toplantıya katılmasının "açık konuşma" için bir fırsat olacağını savundu.'Sürekli geçmişi eşelemeyelim'Türkiye ile gerginlik istemediğini öne süren Miçotakis, "Sürekli geçmişi eşelemeyip, gelecekte nasıl bir yol izleyeceğimize, ortak sorunlarla nasıl bir iş birliği çerçevesinde mücadele edeceğimize bakmamızı çok isterdim. Maalesef Türkiye'de böyle bir yaklaşım göremiyorum." yorumunu yaptı.Türkiye ile sıcak bir çatışmanın olası olduğunu düşünmediğini ifade eden Miçotakis, "Ankara caydırıcı gücümüzü çok iyi biliyor." diye konuştu.

