Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220912/lavrov-moskovada-haniye-liderligindeki-hamas-heyetini-kabul-etti-1061111763.html
Lavrov, Moskova’da Haniye liderliğindeki Hamas heyetini kabul etti
Lavrov, Moskova’da Haniye liderliğindeki Hamas heyetini kabul etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Moskova’da İsmail Haniye başkanlığındaki Hamas heyetini kabul etti. Taraflar Ortadoğu’daki durumu değerlendirdi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T22:41+0300
2022-09-12T22:41+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
ismail haniye
moskova
heyet
filistin
hamas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059118604_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_ab45d6a32e9eda14542528a2d4e3d51b.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “12 Eylül günü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistinli hareket Hamas heyetinin başında Moskova’ya ziyarette bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi ağırladı” ifadesine yer verildi.Görüşmede, başta Filistin sorunu Ortadoğu’daki gelişmelere odaklanıldığı ifade edilen açıklamada, Lavrov’un, Filistin ulusal birliğinin en kısa zamanda canlandırılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Rus Bakan, Filistin-İsrail sorunun, herkesin kabul ettiği uluslararası hukuk temelinde çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.Hamas heyetinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştüğü bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220911/lavrov-ukrayna-ile-muzakerelerden-vazgecmis-degiliz-1061070504.html
rusya
moskova
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059118604_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_c00ac7606bd8af21055e13fa9a148c8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, sergey lavrov, ismail haniye, moskova, heyet, filistin, hamas
rusya, sergey lavrov, ismail haniye, moskova, heyet, filistin, hamas

Lavrov, Moskova’da Haniye liderliğindeki Hamas heyetini kabul etti

22:41 12.09.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Moskova’da İsmail Haniye başkanlığındaki Hamas heyetini kabul etti. Taraflar Ortadoğu’daki durumu değerlendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “12 Eylül günü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistinli hareket Hamas heyetinin başında Moskova’ya ziyarette bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi ağırladı” ifadesine yer verildi.
Görüşmede, başta Filistin sorunu Ortadoğu’daki gelişmelere odaklanıldığı ifade edilen açıklamada, Lavrov’un, Filistin ulusal birliğinin en kısa zamanda canlandırılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.
Rus Bakan, Filistin-İsrail sorunun, herkesin kabul ettiği uluslararası hukuk temelinde çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.
Hamas heyetinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştüğü bildirildi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
Ukrayna krizi
Lavrov: Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmiş değiliz
Dün, 15:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала