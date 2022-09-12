https://sputniknews.com.tr/20220912/lavrov-moskovada-haniye-liderligindeki-hamas-heyetini-kabul-etti-1061111763.html
Lavrov, Moskova’da Haniye liderliğindeki Hamas heyetini kabul etti
Lavrov, Moskova’da Haniye liderliğindeki Hamas heyetini kabul etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Moskova’da İsmail Haniye başkanlığındaki Hamas heyetini kabul etti. Taraflar Ortadoğu’daki durumu değerlendirdi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T22:41+0300
2022-09-12T22:41+0300
2022-09-12T22:41+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
ismail haniye
moskova
heyet
filistin
hamas
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “12 Eylül günü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistinli hareket Hamas heyetinin başında Moskova’ya ziyarette bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi ağırladı” ifadesine yer verildi.Görüşmede, başta Filistin sorunu Ortadoğu’daki gelişmelere odaklanıldığı ifade edilen açıklamada, Lavrov’un, Filistin ulusal birliğinin en kısa zamanda canlandırılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Rus Bakan, Filistin-İsrail sorunun, herkesin kabul ettiği uluslararası hukuk temelinde çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.Hamas heyetinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştüğü bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220911/lavrov-ukrayna-ile-muzakerelerden-vazgecmis-degiliz-1061070504.html
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rusya, sergey lavrov, ismail haniye, moskova, heyet, filistin, hamas
rusya, sergey lavrov, ismail haniye, moskova, heyet, filistin, hamas
Lavrov, Moskova’da Haniye liderliğindeki Hamas heyetini kabul etti
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Moskova’da İsmail Haniye başkanlığındaki Hamas heyetini kabul etti. Taraflar Ortadoğu’daki durumu değerlendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “12 Eylül günü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistinli hareket Hamas heyetinin başında Moskova’ya ziyarette bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi ağırladı” ifadesine yer verildi.
Görüşmede, başta Filistin sorunu Ortadoğu’daki gelişmelere odaklanıldığı ifade edilen açıklamada, Lavrov’un, Filistin ulusal birliğinin en kısa zamanda canlandırılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.
Rus Bakan, Filistin-İsrail sorunun, herkesin kabul ettiği uluslararası hukuk temelinde çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.
Hamas heyetinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştüğü bildirildi.