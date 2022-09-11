https://sputniknews.com.tr/20220911/lavrov-ukrayna-ile-muzakerelerden-vazgecmis-degiliz-1061070504.html

Lavrov: Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmiş değiliz

Lavrov: Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmiş değiliz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmediğini, ancak süreç geciktikçe anlaşmaya varmanın da zorlaştığını belirtti. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

sergey lavrov

müzakere

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Moskova’nın Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmediğini, ancak süreç geciktikçe anlaşmaya varmanın da zorlaştığını söyledi.Lavrov, “Müzakerelerden vazgeçmiş değiliz, ancak müzakere etmeyi reddedenler bu süreci ne kadar geciktirirlerse, anlaşmaya varmanın da o kadar zor olacağını anlamalı” diye konuştu.Rus diplomat ayrıca Moskova’nın hedeflerine nasıl ulaşacağını bildiğini de sözlerine ekledi.

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rusya, ukrayna, sergey lavrov, müzakere