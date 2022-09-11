https://sputniknews.com.tr/20220911/lavrov-ukrayna-ile-muzakerelerden-vazgecmis-degiliz-1061070504.html
Lavrov: Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmiş değiliz
Lavrov: Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmiş değiliz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmediğini, ancak süreç geciktikçe anlaşmaya varmanın da zorlaştığını belirtti. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T15:09+0300
2022-09-11T15:09+0300
2022-09-11T15:10+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey lavrov
müzakere
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Moskova’nın Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmediğini, ancak süreç geciktikçe anlaşmaya varmanın da zorlaştığını söyledi.Lavrov, “Müzakerelerden vazgeçmiş değiliz, ancak müzakere etmeyi reddedenler bu süreci ne kadar geciktirirlerse, anlaşmaya varmanın da o kadar zor olacağını anlamalı” diye konuştu.Rus diplomat ayrıca Moskova’nın hedeflerine nasıl ulaşacağını bildiğini de sözlerine ekledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, sergey lavrov, müzakere
rusya, ukrayna, sergey lavrov, müzakere
Lavrov: Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmiş değiliz
15:09 11.09.2022 (güncellendi: 15:10 11.09.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmediğini, ancak süreç geciktikçe anlaşmaya varmanın da zorlaştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Moskova’nın Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmediğini, ancak süreç geciktikçe anlaşmaya varmanın da zorlaştığını söyledi.
Lavrov, “Müzakerelerden vazgeçmiş değiliz, ancak müzakere etmeyi reddedenler bu süreci ne kadar geciktirirlerse, anlaşmaya varmanın da o kadar zor olacağını anlamalı” diye konuştu.
Rus diplomat ayrıca Moskova’nın hedeflerine nasıl ulaşacağını bildiğini de sözlerine ekledi.