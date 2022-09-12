https://sputniknews.com.tr/20220912/la-liga-barcelona-ve-atletico-madridden-arda-turan-mesaji-1061110453.html
LaLiga, Barcelona ve Atletico Madrid'den Arda Turan mesajı
LaLiga, Barcelona ve Atletico Madrid'den Arda Turan mesajı
İspanya'da LaLiga kurumu ile Barcelona ve Atletico Madrid kulüpleri futbolcu kariyerini sonlandırma kararı alan Arda Turan'a yeni hayatında başarı dilediler. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T22:00+0300
2022-09-12T22:00+0300
2022-09-12T22:05+0300
spor
arda turan
futbol
kariyer
la liga
barcelona
atletico madrid
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Arda Turan'ın profesyonel futbolcu kariyerine son vermesi İspanya'da da yankı buldu.İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumu, resmi Twitter hesabından "Türk büyüsü kramponlarını asıyor. Yeni döneminde bol şanslar Arda Turan" mesajını paylaştı.Barcelona Kulübü resmi Türkçe Twitter hesabından, "Her şey için teşekkürler Arda" paylaşımında bulundu. Atletico Madrid ise paylaşımda, "Arda Turan profesyonel futbolcu kariyerini bitirdiğini duyurdu. 4 sezon (2011-2015) 178 resmi maç. Lig, Avrupa Ligi, Avrupa Süper Kupası, Kral Kupası, İspanya Süper Kupası. Bize verdiğin tüm büyük anlar için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.Arda Turan'ın futbolu bırakmasıyla ilgili haberler, İspanyol basınında da yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20220912/arda-turan-futbolu-birakti-1061097871.html
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arda turan, futbol, kariyer, la liga, barcelona, atletico madrid
arda turan, futbol, kariyer, la liga, barcelona, atletico madrid
LaLiga, Barcelona ve Atletico Madrid'den Arda Turan mesajı
22:00 12.09.2022 (güncellendi: 22:05 12.09.2022) Abone ol
İspanya'da LaLiga kurumu ile Barcelona ve Atletico Madrid kulüpleri futbolcu kariyerini sonlandırma kararı alan Arda Turan'a yeni hayatında başarı dilediler.
Arda Turan'ın profesyonel futbolcu kariyerine son vermesi İspanya'da da yankı buldu.
İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumu, resmi Twitter hesabından "Türk büyüsü kramponlarını asıyor. Yeni döneminde bol şanslar Arda Turan" mesajını paylaştı.
Barcelona Kulübü resmi Türkçe Twitter hesabından, "Her şey için teşekkürler Arda" paylaşımında bulundu. Atletico Madrid ise paylaşımda, "Arda Turan profesyonel futbolcu kariyerini bitirdiğini duyurdu. 4 sezon (2011-2015) 178 resmi maç. Lig, Avrupa Ligi, Avrupa Süper Kupası, Kral Kupası, İspanya Süper Kupası. Bize verdiğin tüm büyük anlar için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Arda Turan'ın futbolu bırakmasıyla ilgili haberler, İspanyol basınında da yer aldı.