https://sputniknews.com.tr/20220912/arda-turan-futbolu-birakti-1061097871.html

Arda Turan futbolu bıraktı

Arda Turan futbolu bıraktı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T15:25+0300

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spor

arda turan

galatasaray

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Arap yarımadası ve ABD'den istediği seviyede teklif alamayan deneyimli futbolcu, kısa süre önce bu kararı ailesi ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı. Arda Turan, futbola veda ettiğini özel kliple duyurdu.Kariyerine Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan Arda Turan Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formaları giydi. 2011 yılında 13 milyon euroya Atletico'ya transfer olan yıldız orta saha 2015'te ise 34 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutmuştu.Kariyeri başarılarla dolu olan Arda Turan 2007-2008 yılında Galatasaray'la ilk şampiyonluğunu kazandı. Arda, Atletico Madrid'te ise La Liga şampiponluğu, UEFA Avrupa Ligi Kupası, Süper Kupa kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımın en büyük yıldızlarından oldu.Barcelona kariyerinde Messi, Neymar ve Iniestalı kadroda yer olan Arda Turan ilk sezonunda İspanya La Liga ve Kral Kupası'nı kazandı. Barcelona kariyerinde 55 maça çıkan milli yıldızımız 55 maçta 15 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkan kadroyla harikalar yaratan Arda Turan 100 kez A Milli Takım forması giydi ve 17 gollük performans ortaya koydu. Barcelona sonrası Başakşehir'le 2. Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Arda Turan son 2 sezondur yuvası Galatasaray'a döndü. Arda'nın kariyerine teknik direktör olarak devam etmesi bekleniyor.Arda Turan daha önce verdiği röportajda teknik direktörlüğe hazırlandığını ve bu doğrultuda bir ekip oluşturmak istediğini ifade etmişti.

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arda turan, galatasaray