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Kraliçe'nin ölümünün ardından: Antigua ve Barbuda, cumhuriyet olmak için referandum yapacak
Kraliçe'nin ölümünün ardından: Antigua ve Barbuda, cumhuriyet olmak için referandum yapacak
Karayiplerde yer alan Antigua ve Barbuda, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in geçen hafta ölmesinin ardından 3 yıl içinde cumhuriyete geçiş için referandum... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T10:35+0300
2022-09-12T10:39+0300
dünya
antigua ve barbuda
ingiltere
bağımsızlık
cumhuriyet
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İngiliz Milletler Topluluğu bölgesine yer alan ülkelerden olan Antigua ve Barbuda'nın Başbakanı Gaston Browne, Kral 3. Charles'ın tahta çıkmasından sonra cuhuriyete geçiş için çaba göstereceğini belirtti.Browne, yaptığı açıklamada, "Bu, Antigua ve Barbuda ile monarşi arasında bir düşmanlık veya herhangi bir ihtilaf değil. Fakat bu bağımsızlık çemberini tamamlamak, gerçekten egemen bir ulus olmamızı sağlamak için son adım" ifadelerini kullandı.Başbakan, referandumun 3 yıl içinde gerçekleştirilmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.Daha önce Jamaika Başbakanı Andrew Holness da bağımsızlık kazanmak istediklerini duyurmuştu.Bu yılın başında ülkeyi ziyaret eden İngiltere Prensi William ve eşi Kate Middleton, Holness ile yaptıkları görüşmede ülkenin bu kararına saygı duyduklarını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220912/avustralya-ve-yeni-zelanda-ingilterede-tahta-gecen-kral-3-charlesa-biatlarini-acikladi--1061084530.html
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antigua ve barbuda, ingiltere, bağımsızlık, cumhuriyet
antigua ve barbuda, ingiltere, bağımsızlık, cumhuriyet

Kraliçe'nin ölümünün ardından: Antigua ve Barbuda, cumhuriyet olmak için referandum yapacak

10:35 12.09.2022 (güncellendi: 10:39 12.09.2022)
© AFP 2022 / ANDREW O'BRIENKraliçe 2. Elizabeth
Kraliçe 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / ANDREW O'BRIEN
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Karayiplerde yer alan Antigua ve Barbuda, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in geçen hafta ölmesinin ardından 3 yıl içinde cumhuriyete geçiş için referandum çağrısında bulunacak.
İngiliz Milletler Topluluğu bölgesine yer alan ülkelerden olan Antigua ve Barbuda'nın Başbakanı Gaston Browne, Kral 3. Charles'ın tahta çıkmasından sonra cuhuriyete geçiş için çaba göstereceğini belirtti.
Browne, yaptığı açıklamada, "Bu, Antigua ve Barbuda ile monarşi arasında bir düşmanlık veya herhangi bir ihtilaf değil. Fakat bu bağımsızlık çemberini tamamlamak, gerçekten egemen bir ulus olmamızı sağlamak için son adım" ifadelerini kullandı.
Başbakan, referandumun 3 yıl içinde gerçekleştirilmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.
Daha önce Jamaika Başbakanı Andrew Holness da bağımsızlık kazanmak istediklerini duyurmuştu.
Bu yılın başında ülkeyi ziyaret eden İngiltere Prensi William ve eşi Kate Middleton, Holness ile yaptıkları görüşmede ülkenin bu kararına saygı duyduklarını belirtmişti.
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