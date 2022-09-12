https://sputniknews.com.tr/20220912/kralicenin-olumunun-ardindan-antigua-ve-barbuda-cumhuriyet-olmak-icin-referandum-yapacak-1061086488.html

Kraliçe'nin ölümünün ardından: Antigua ve Barbuda, cumhuriyet olmak için referandum yapacak

Kraliçe'nin ölümünün ardından: Antigua ve Barbuda, cumhuriyet olmak için referandum yapacak

Karayiplerde yer alan Antigua ve Barbuda, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in geçen hafta ölmesinin ardından 3 yıl içinde cumhuriyete geçiş için referandum... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T10:35+0300

2022-09-12T10:35+0300

2022-09-12T10:39+0300

dünya

antigua ve barbuda

ingiltere

bağımsızlık

cumhuriyet

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İngiliz Milletler Topluluğu bölgesine yer alan ülkelerden olan Antigua ve Barbuda'nın Başbakanı Gaston Browne, Kral 3. Charles'ın tahta çıkmasından sonra cuhuriyete geçiş için çaba göstereceğini belirtti.Browne, yaptığı açıklamada, "Bu, Antigua ve Barbuda ile monarşi arasında bir düşmanlık veya herhangi bir ihtilaf değil. Fakat bu bağımsızlık çemberini tamamlamak, gerçekten egemen bir ulus olmamızı sağlamak için son adım" ifadelerini kullandı.Başbakan, referandumun 3 yıl içinde gerçekleştirilmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.Daha önce Jamaika Başbakanı Andrew Holness da bağımsızlık kazanmak istediklerini duyurmuştu.Bu yılın başında ülkeyi ziyaret eden İngiltere Prensi William ve eşi Kate Middleton, Holness ile yaptıkları görüşmede ülkenin bu kararına saygı duyduklarını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220912/avustralya-ve-yeni-zelanda-ingilterede-tahta-gecen-kral-3-charlesa-biatlarini-acikladi--1061084530.html

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