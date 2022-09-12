https://sputniknews.com.tr/20220912/ismi-degisen-silivri-cezaevinin-yeni-tabelasi-takildi-1061101050.html
İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı
İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı
Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın adı Marmara Ceza İnfaz Kurumları olarak değiştirilerek yeni tabela asıldı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T17:46+0300
2022-09-12T17:46+0300
2022-09-12T17:46+0300
silivri cezaevi
türkiye
adalet bakanlığı
isim
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Silivri Cezaevi tabelası Marmara Cezaevi olarak değiştirildi.Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin isminin değiştirildiğini duyurmuş ve yeni isminin Marmara Cezaevi olduğunu açıklanmıştı. Bugün cezaevine giden ekipler Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü yazan tabelayı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü olarak değiştirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220905/adalet-bakanligi-silivri-cezaevinin-ismini-marmara-cezaevi-olarak-degistirdi-1060824466.html
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silivri cezaevi, adalet bakanlığı, isim
silivri cezaevi, adalet bakanlığı, isim
İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı
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Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın adı Marmara Ceza İnfaz Kurumları olarak değiştirilerek yeni tabela asıldı.
Silivri Cezaevi tabelası Marmara Cezaevi olarak değiştirildi.
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin isminin değiştirildiğini duyurmuş ve yeni isminin Marmara Cezaevi olduğunu açıklanmıştı. Bugün cezaevine giden ekipler Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü yazan tabelayı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü olarak değiştirdi.