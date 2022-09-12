https://sputniknews.com.tr/20220912/ismi-degisen-silivri-cezaevinin-yeni-tabelasi-takildi-1061101050.html

İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı

İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı

Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın adı Marmara Ceza İnfaz Kurumları olarak değiştirilerek yeni tabela asıldı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T17:46+0300

2022-09-12T17:46+0300

2022-09-12T17:46+0300

silivri cezaevi

türkiye

adalet bakanlığı

isim

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Silivri Cezaevi tabelası Marmara Cezaevi olarak değiştirildi.Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin isminin değiştirildiğini duyurmuş ve yeni isminin Marmara Cezaevi olduğunu açıklanmıştı. Bugün cezaevine giden ekipler Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü yazan tabelayı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü olarak değiştirdi.

https://sputniknews.com.tr/20220905/adalet-bakanligi-silivri-cezaevinin-ismini-marmara-cezaevi-olarak-degistirdi-1060824466.html

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silivri cezaevi, adalet bakanlığı, isim