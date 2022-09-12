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https://sputniknews.com.tr/20220912/ismi-degisen-silivri-cezaevinin-yeni-tabelasi-takildi-1061101050.html
İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı
İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı
Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın adı Marmara Ceza İnfaz Kurumları olarak değiştirilerek yeni tabela asıldı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T17:46+0300
2022-09-12T17:46+0300
silivri cezaevi
türkiye
adalet bakanlığı
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Silivri Cezaevi tabelası Marmara Cezaevi olarak değiştirildi.Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin isminin değiştirildiğini duyurmuş ve yeni isminin Marmara Cezaevi olduğunu açıklanmıştı. Bugün cezaevine giden ekipler Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü yazan tabelayı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü olarak değiştirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220905/adalet-bakanligi-silivri-cezaevinin-ismini-marmara-cezaevi-olarak-degistirdi-1060824466.html
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silivri cezaevi, adalet bakanlığı, isim
silivri cezaevi, adalet bakanlığı, isim

İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı

17:46 12.09.2022
© DHAMarmara Cezaevi
Marmara Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© DHA
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Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın adı Marmara Ceza İnfaz Kurumları olarak değiştirilerek yeni tabela asıldı.
Silivri Cezaevi tabelası Marmara Cezaevi olarak değiştirildi.
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin isminin değiştirildiğini duyurmuş ve yeni isminin Marmara Cezaevi olduğunu açıklanmıştı. Bugün cezaevine giden ekipler Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü yazan tabelayı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü olarak değiştirdi.
Silivri Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
TÜRKİYE
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin ismini Marmara Cezaevi olarak değiştirdi
5 Eylül, 16:33
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