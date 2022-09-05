https://sputniknews.com.tr/20220905/adalet-bakanligi-silivri-cezaevinin-ismini-marmara-cezaevi-olarak-degistirdi-1060824466.html
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin ismini Marmara Cezaevi olarak değiştirdi
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin ismini Marmara Cezaevi olarak değiştirdi
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin ismini Marmara Cezaevi olarak değiştirdi. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T16:33+0300
2022-09-05T16:33+0300
2022-09-05T16:33+0300
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silivri, silivri cezaevi, silivri ceza infaz kurumu
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin ismini Marmara Cezaevi olarak değiştirdi
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Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin ismini Marmara Cezaevi olarak değiştirdi.