https://sputniknews.com.tr/20220902/silivri-cezaevinin-adinin-degismesi-talebi-belediye-baskani-yeni-isim-onerisinde-bulundu-1060728539.html

Silivri Cezaevi’nin adının değişmesi talebi: Belediye Başkanı yeni isim önerisinde bulundu

Silivri Cezaevi’nin adının değişmesi talebi: Belediye Başkanı yeni isim önerisinde bulundu

İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cezaevi’ni adının değişmesini talep eden dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na sundu. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T15:07+0300

2022-09-02T15:07+0300

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türkiye

istanbul

silivri

silivri cezaevi

silivri ceza infaz kurumu

isim değişikliği

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Adalet Bakanlığı’na başvurarak Silivri Cezaevi’nin adının değiştirilmesini isteyen İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri kamu oyunun ortak bir talebi ve beklentisi olan Silivri Cezaevi’ni adının “İstanbul Batıkapısı” olarak değiştirilmesini talep etti. Adalet Bakanlığı’na gönderdiği dilekçede Başkan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:Silivri Belediye Başkanı: Cezaevi ile tanınır hale geldikSilivri’nin çeşitli sebepler ve ihmaller neticesinde unutulduğunu belirten Volkan Yılmaz, ”Üzülerek ifade etmek isteriz ki, bugün Silivri geçmişte olduğu gibi İstanbul’un yanı başında sakin, huzur, tatil, yeşil, deniz, yoğurt kelimeleri hatırlanan ve tarif edilen bir ilçe değil cezaevi ile bilinir ve tanımlanır bir hale gelmiştir” ifadelerine yer verdi.Cezaevi ile tanınmasının ilçenin gelişmesi açısından negatif bir etkisi olduğunu belirten Yılmaz dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

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istanbul, silivri, silivri cezaevi, silivri ceza infaz kurumu, isim değişikliği