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https://sputniknews.com.tr/20220912/cindeki-depremde-can-kaybi-90i-asti--1061113015.html
Çin'deki depremde can kaybı 90'ı aştı
Çin'deki depremde can kaybı 90'ı aştı
Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 90'ı geçti. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T23:23+0300
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dünya
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çin halk cumhuriyeti
deprem
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can kaybı
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Çin'in Sichuan eyaletinde 5 Eylül'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kayıp 25 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılırken, can kaybının 93'e yükseldiği duyuruldu.Çin'in Sichuan eyaletinin Yaan kentinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen depremde 4, 2013 yılında kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremde ise 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220911/endonezyada-61-buyuklugunde-deprem--1061061692.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, deprem, sichuan, can kaybı
çin, çin halk cumhuriyeti, deprem, sichuan, can kaybı

Çin'deki depremde can kaybı 90'ı aştı

23:23 12.09.2022
© İHAÇin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 90'ı geçti.
Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 90'ı geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© İHA
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Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 90'ı geçti.
Çin'in Sichuan eyaletinde 5 Eylül'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kayıp 25 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılırken, can kaybının 93'e yükseldiği duyuruldu.
Çin'in Sichuan eyaletinin Yaan kentinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen depremde 4, 2013 yılında kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremde ise 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.
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