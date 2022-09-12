https://sputniknews.com.tr/20220912/cindeki-depremde-can-kaybi-90i-asti--1061113015.html
Çin'deki depremde can kaybı 90'ı aştı
Çin'deki depremde can kaybı 90'ı aştı
Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 90'ı geçti. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T23:23+0300
2022-09-12T23:23+0300
2022-09-12T23:23+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
deprem
sichuan
can kaybı
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Çin'in Sichuan eyaletinde 5 Eylül'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kayıp 25 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılırken, can kaybının 93'e yükseldiği duyuruldu.Çin'in Sichuan eyaletinin Yaan kentinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen depremde 4, 2013 yılında kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremde ise 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220911/endonezyada-61-buyuklugunde-deprem--1061061692.html
çin
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çin, çin halk cumhuriyeti, deprem, sichuan, can kaybı
çin, çin halk cumhuriyeti, deprem, sichuan, can kaybı
Çin'deki depremde can kaybı 90'ı aştı
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Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 90'ı geçti.
Çin'in Sichuan eyaletinde 5 Eylül'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kayıp 25 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılırken, can kaybının 93'e yükseldiği duyuruldu.
Çin'in Sichuan eyaletinin Yaan kentinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen depremde 4, 2013 yılında kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremde ise 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.