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https://sputniknews.com.tr/20220911/endonezyada-61-buyuklugunde-deprem--1061061692.html
Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Endonezya’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 1 kişi yaralandı, yaklaşık 200 kişi tahliye edildi. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T10:00+0300
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dünya
endonezya
deprem
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Endonezya'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, ülkenin batısında yer alan adaları vurdu. Deprem nedeniyle yaklaşık 200 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), depremin 27 kilometre derinlikte meydana geldiğini ifade ederken, aynı bölgede 5.3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. BNPB ayrıca deprem nedeniyle 1 kişinin yaralandığını, 1 okul ve sağlık ocağının hasar gördüğünü belirtti.
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endonezya, deprem
endonezya, deprem

Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

10:00 11.09.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© DHA
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Endonezya’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 1 kişi yaralandı, yaklaşık 200 kişi tahliye edildi.
Endonezya'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, ülkenin batısında yer alan adaları vurdu. Deprem nedeniyle yaklaşık 200 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), depremin 27 kilometre derinlikte meydana geldiğini ifade ederken, aynı bölgede 5.3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. BNPB ayrıca deprem nedeniyle 1 kişinin yaralandığını, 1 okul ve sağlık ocağının hasar gördüğünü belirtti.
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