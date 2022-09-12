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https://sputniknews.com.tr/20220912/bakan-varanktan-beyaz-esya-karsilastirmasi-kurutucu-2002de-0---2021de-249-bin-1061110748.html
Bakan Varank'tan 'beyaz eşya' karşılaştırması: Kurutucu 2002'de 0 - 2021'de 249 bin
Bakan Varank'tan 'beyaz eşya' karşılaştırması: Kurutucu 2002'de 0 - 2021'de 249 bin
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den önce ve sonra satılan beyaz eşya sayılarını karşılaştıran bir paylaşımda bulundu... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T22:03+0300
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türkiye
mustafa varank
beyaz eşya
ak parti
çamaşır
çamaşır makinesi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank AK Parti iktidarı ile öncesinde satılan 'beyaz eşya'yı kıyasladı.Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Varank, 2002'de Türkiye nüfusunun 65 milyon 2021'de ise 85 milyon olduğunu hatırlatarak, son 20 yılında satılan buzdolabı, Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve kurutucu sayısını karşılaştırdı.Varank, şu verileri paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20220821/bakan-varanktan-fiyat-karsilastirmasi-avrupadaki-dogal-gaz-fiyatlarini-tlye-cevirerek-paylasti-1060213449.html
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mustafa varank, beyaz eşya, ak parti, çamaşır, çamaşır makinesi
mustafa varank, beyaz eşya, ak parti, çamaşır, çamaşır makinesi

Bakan Varank'tan 'beyaz eşya' karşılaştırması: Kurutucu 2002'de 0 - 2021'de 249 bin

22:03 12.09.2022 (güncellendi: 22:13 12.09.2022)
© DHAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© DHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den önce ve sonra satılan beyaz eşya sayılarını karşılaştıran bir paylaşımda bulundu. Bakan Varank'ın paylaşımında, 2002'de Türkiye'de satılan çamaşır kurutma makinesi sayısının sıfır olduğu dikkat çekti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank AK Parti iktidarı ile öncesinde satılan 'beyaz eşya'yı kıyasladı.
Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Varank, 2002'de Türkiye nüfusunun 65 milyon 2021'de ise 85 milyon olduğunu hatırlatarak, son 20 yılında satılan buzdolabı, Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve kurutucu sayısını karşılaştırdı.
Varank, şu verileri paylaştı:

Türkiye nüfusu; 2002: 65 Milyon 2021: 84 Milyon

Satılan Buzdolabı; 2002: 1,08 Milyon 2021: 2,24 Milyon

Çamaşır Makinesi; 2002: 823 Bin 2021: 2,14 Milyon

Bulaşık Makinesi; 2002: 281 Bin 2021: 1,64 Milyon

Fırın; 2002: 339 Bin 2021: 1,07 Milyon

Kurutucu; 2002: 0 2021: 249 Bin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
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