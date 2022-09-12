https://sputniknews.com.tr/20220912/bakan-varanktan-beyaz-esya-karsilastirmasi-kurutucu-2002de-0---2021de-249-bin-1061110748.html

Bakan Varank'tan 'beyaz eşya' karşılaştırması: Kurutucu 2002'de 0 - 2021'de 249 bin

Bakan Varank'tan 'beyaz eşya' karşılaştırması: Kurutucu 2002'de 0 - 2021'de 249 bin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den önce ve sonra satılan beyaz eşya sayılarını karşılaştıran bir paylaşımda bulundu... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T22:03+0300

2022-09-12T22:03+0300

2022-09-12T22:13+0300

türkiye

mustafa varank

beyaz eşya

ak parti

çamaşır

çamaşır makinesi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank AK Parti iktidarı ile öncesinde satılan 'beyaz eşya'yı kıyasladı.Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Varank, 2002'de Türkiye nüfusunun 65 milyon 2021'de ise 85 milyon olduğunu hatırlatarak, son 20 yılında satılan buzdolabı, Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve kurutucu sayısını karşılaştırdı.Varank, şu verileri paylaştı:

https://sputniknews.com.tr/20220821/bakan-varanktan-fiyat-karsilastirmasi-avrupadaki-dogal-gaz-fiyatlarini-tlye-cevirerek-paylasti-1060213449.html

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mustafa varank, beyaz eşya, ak parti, çamaşır, çamaşır makinesi