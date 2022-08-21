https://sputniknews.com.tr/20220821/bakan-varanktan-fiyat-karsilastirmasi-avrupadaki-dogal-gaz-fiyatlarini-tlye-cevirerek-paylasti-1060213449.html
Bakan Varank'tan fiyat karşılaştırması: Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını TL'ye çevirerek paylaştı
Bakan Varank'tan fiyat karşılaştırması: Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını TL'ye çevirerek paylaştı
Bakan Varank, Türkiye'de doğalgazın Avrupa ülkelerinden daha ucuz olduğunu belirterek “Türkiye doğalgazın yüzde 99.9'unu ithal ediyor” ifadelerini kullandı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T19:18+0300
2022-08-21T19:18+0300
2022-08-21T19:41+0300
mustafa varank
ekonomi
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053085214_0:197:1601:1097_1920x0_80_0_0_785d898f9c3effb01b712461703af58a.jpg
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, para birimi euro olan Avrupa’daki doğalgaz fiyatlarını Türk Lirası’na çevirerek fiyat kıyaslaması yaptı.Varank, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Türkiye doğalgazın yüzde 99.9'unu ithal ediyor. Doğalgaz kullanan konut sayısı:Konutta kullanılan 1 m3 doğal gazın fiyatı:
https://sputniknews.com.tr/20220601/botastan-dogalgaz-zammi-aciklamasi-yuksek-enerji-fiyatlari-bugune-kadar-ayni-oranda-yansitilmadi-1056874136.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053085214_0:47:1601:1247_1920x0_80_0_0_da922bb287c9c827c245981992dde96e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mustafa varank, doğalgaz
Bakan Varank'tan fiyat karşılaştırması: Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını TL'ye çevirerek paylaştı
19:18 21.08.2022 (güncellendi: 19:41 21.08.2022) Abone ol
Bakan Varank, Türkiye'de doğalgazın Avrupa ülkelerinden daha ucuz olduğunu belirterek “Türkiye doğalgazın yüzde 99.9'unu ithal ediyor” ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, para birimi euro olan Avrupa’daki doğalgaz fiyatlarını Türk Lirası’na çevirerek fiyat kıyaslaması yaptı.
Varank, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye doğalgazın yüzde 99.9'unu ithal ediyor. Doğalgaz kullanan konut sayısı:
Konutta kullanılan 1 m3 doğal gazın fiyatı: