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https://sputniknews.com.tr/20220821/bakan-varanktan-fiyat-karsilastirmasi-avrupadaki-dogal-gaz-fiyatlarini-tlye-cevirerek-paylasti-1060213449.html
Bakan Varank'tan fiyat karşılaştırması: Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını TL'ye çevirerek paylaştı
Bakan Varank'tan fiyat karşılaştırması: Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını TL'ye çevirerek paylaştı
Bakan Varank, Türkiye'de doğalgazın Avrupa ülkelerinden daha ucuz olduğunu belirterek “Türkiye doğalgazın yüzde 99.9'unu ithal ediyor” ifadelerini kullandı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T19:18+0300
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mustafa varank
ekonomi
doğalgaz
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, para birimi euro olan Avrupa’daki doğalgaz fiyatlarını Türk Lirası’na çevirerek fiyat kıyaslaması yaptı.Varank, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Türkiye doğalgazın yüzde 99.9'unu ithal ediyor. Doğalgaz kullanan konut sayısı:Konutta kullanılan 1 m3 doğal gazın fiyatı:
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mustafa varank, doğalgaz
mustafa varank, doğalgaz

Bakan Varank'tan fiyat karşılaştırması: Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarını TL'ye çevirerek paylaştı

19:18 21.08.2022 (güncellendi: 19:41 21.08.2022)
© İHA / İHA-AW526725Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© İHA / İHA-AW526725
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Bakan Varank, Türkiye'de doğalgazın Avrupa ülkelerinden daha ucuz olduğunu belirterek “Türkiye doğalgazın yüzde 99.9'unu ithal ediyor” ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, para birimi euro olan Avrupa’daki doğalgaz fiyatlarını Türk Lirası’na çevirerek fiyat kıyaslaması yaptı.
Varank, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye doğalgazın yüzde 99.9'unu ithal ediyor. Doğalgaz kullanan konut sayısı:
2002'de 3 milyon
2022'de 18 milyon
Konutta kullanılan 1 m3 doğal gazın fiyatı:
Amsterdam'da 53.6 TL
Londra'da 35 TL
Berlin'de 32.6 TL
Roma'da 28.9 TL
Ankara'da 4.7 TL”
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