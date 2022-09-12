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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220912/abd-rusyadan-demir-ve-celik-alimini-durdurdu-1061110888.html
ABD, Rusya'dan demir ve çelik alımını durdurdu
ABD, Rusya'dan demir ve çelik alımını durdurdu
Rus demir ve çelik tedarikinin yüzde 9'unun yapıldığı ABD, koruyucu vergilerin uygulanmasının ardından temmuz ayında demir çelik ithalatını neredeyse tamamen... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T22:14+0300
2022-09-12T22:14+0300
ukrayna krizi
rusya
demir
çelik
ithalat
durdurma
durdurma kararı
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Rus demir ve çelik teslimatlarının yüzde 9'unun yapıldığı ABD, koruyucu gümrük vergilerinin uygulanmasının ardından temmuz ayında demir çelik ithalatını neredeyse tamamen durdurdu. Demir ve çelik üreticileri, ABD ve Avrupa’dan yapılan teslimatları Asya'ya yönlendirmek ve indirim yapmak zorunda kalıyor.ABD Nüfus Sayım Bürosu’nun (Census Bureau) verilerine göre Rusya'dan ABD'ye yapılan demir çelik ithalatı, Haziran ayında 201 milyon dolar ve 2022'nin ilk yarısında 1 milyar dolardan fazlayken Temmuz 2022'de neredeyse sıfırlandı (0.6 milyon dolara düştü).Haziran ayında bu grup çerçevesinde başlıca teslimatları demirli alaşımlar (112.5 milyon dolar) ve demir ve çelikten yarı mamuller (88 milyon dolar) oluştururken, Temmuz ayında bu ürünlerin teslimatları sırasıyla 0.4 milyon ve sıfıra düştü.ABD 2021 yılında ayda ortalama 230 milyon dolar olmak üzere 2.77 milyar dolar değerinde Rus demir çelik ürünleri (dökme demir, demir, çelik, haddelenmiş metal) ithal etti. Geçen yıl Rusya'dan yapılan tüm demirli metal teslimatlarının yaklaşık yüzde 9'u ABD’ye yapılmıştı.Ukrayna’daki özel askeri operasyonun başlamasının ardından Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar sonrasında Rus kurumlar, dış ticaret istatistiklerini açıklamayı durdurdu.Bu arada en büyük Rus demir çelik şirketleri, ABD'ye teslimatlarının son zamanlarda çok az olduğunu teyit etti.ABD'ye ek olarak bir diğer önemli tüketici olan Avrupa Birliği de Rus demir ve çelik alımlarını azalttı. Rusya’nın demir çelik teslimatları Mart-Mayıs 2022'de istikrarlı bir şekilde ayda 770-790 milyon dolara ulaşırken Haziran ayında ise 521.7 milyon dolara düştü.Rus demir çeliği nereye yönlendiriliyor?Rusya'nın en büyük çelik ve madencilik şirketi Severstal'ın ana hissedarı ve başkanı Aleksey Mordaşov, mart sonlarında Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar ve diğer kısıtlamalar nedeniyle Rus demir çelik şirketlerinin AB'den yılda yaklaşık 4 milyon ton çelik ürününü doğuya yönlendirmek zorunda kalacağını açıklamıştı.Haziran ayında Rus demir ve çelik ürünlerinin en büyük ithalatçısı Türkiye (546 milyon dolar) oldu, onu Avrupa Birliği (522 milyon dolar) ve ABD (201 milyon dolar) izledi. Bu sıralar Çin de Rus demir ve çelik alımlarını önemli ölçüde artırdı, alımlar haziran ayında 163.5 milyon dolar iken temmuzda 337.4 milyon dolara yükseldi. Geçen temmuz ayında Pekin, yalnızca 84.5 milyon dolarlık Rus demir çelik ürünleri ithal etmişti.Fastmarkets fiyatlandırma ajansına göre, Meksika ve Tayvan da Rus çeliğinin ana satış pazarları haline geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220909/abd-disisleri-bakanligi-rusya-icin-yarin-daha-da-kotu-olacak-1061032159.html
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rusya, demir, çelik, ithalat, durdurma, durdurma kararı
rusya, demir, çelik, ithalat, durdurma, durdurma kararı

ABD, Rusya'dan demir ve çelik alımını durdurdu

22:14 12.09.2022
© Sputnik / Konstantin ChalabovÖdüllü fotoğrafçıların kareleriyle Rusya’nın portresi
Ödüllü fotoğrafçıların kareleriyle Rusya’nın portresi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© Sputnik / Konstantin Chalabov
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Rus demir ve çelik tedarikinin yüzde 9'unun yapıldığı ABD, koruyucu vergilerin uygulanmasının ardından temmuz ayında demir çelik ithalatını neredeyse tamamen durdurdu.
Rus demir ve çelik teslimatlarının yüzde 9'unun yapıldığı ABD, koruyucu gümrük vergilerinin uygulanmasının ardından temmuz ayında demir çelik ithalatını neredeyse tamamen durdurdu. Demir ve çelik üreticileri, ABD ve Avrupa’dan yapılan teslimatları Asya'ya yönlendirmek ve indirim yapmak zorunda kalıyor.
ABD Nüfus Sayım Bürosu’nun (Census Bureau) verilerine göre Rusya'dan ABD'ye yapılan demir çelik ithalatı, Haziran ayında 201 milyon dolar ve 2022'nin ilk yarısında 1 milyar dolardan fazlayken Temmuz 2022'de neredeyse sıfırlandı (0.6 milyon dolara düştü).
Haziran ayında bu grup çerçevesinde başlıca teslimatları demirli alaşımlar (112.5 milyon dolar) ve demir ve çelikten yarı mamuller (88 milyon dolar) oluştururken, Temmuz ayında bu ürünlerin teslimatları sırasıyla 0.4 milyon ve sıfıra düştü.
ABD 2021 yılında ayda ortalama 230 milyon dolar olmak üzere 2.77 milyar dolar değerinde Rus demir çelik ürünleri (dökme demir, demir, çelik, haddelenmiş metal) ithal etti. Geçen yıl Rusya'dan yapılan tüm demirli metal teslimatlarının yaklaşık yüzde 9'u ABD’ye yapılmıştı.
Ukrayna’daki özel askeri operasyonun başlamasının ardından Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar sonrasında Rus kurumlar, dış ticaret istatistiklerini açıklamayı durdurdu.
Bu arada en büyük Rus demir çelik şirketleri, ABD'ye teslimatlarının son zamanlarda çok az olduğunu teyit etti.
ABD'ye ek olarak bir diğer önemli tüketici olan Avrupa Birliği de Rus demir ve çelik alımlarını azalttı. Rusya’nın demir çelik teslimatları Mart-Mayıs 2022'de istikrarlı bir şekilde ayda 770-790 milyon dolara ulaşırken Haziran ayında ise 521.7 milyon dolara düştü.

Rus demir çeliği nereye yönlendiriliyor?

Rusya'nın en büyük çelik ve madencilik şirketi Severstal'ın ana hissedarı ve başkanı Aleksey Mordaşov, mart sonlarında Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar ve diğer kısıtlamalar nedeniyle Rus demir çelik şirketlerinin AB'den yılda yaklaşık 4 milyon ton çelik ürününü doğuya yönlendirmek zorunda kalacağını açıklamıştı.
Haziran ayında Rus demir ve çelik ürünlerinin en büyük ithalatçısı Türkiye (546 milyon dolar) oldu, onu Avrupa Birliği (522 milyon dolar) ve ABD (201 milyon dolar) izledi. Bu sıralar Çin de Rus demir ve çelik alımlarını önemli ölçüde artırdı, alımlar haziran ayında 163.5 milyon dolar iken temmuzda 337.4 milyon dolara yükseldi. Geçen temmuz ayında Pekin, yalnızca 84.5 milyon dolarlık Rus demir çelik ürünleri ithal etmişti.
Fastmarkets fiyatlandırma ajansına göre, Meksika ve Tayvan da Rus çeliğinin ana satış pazarları haline geliyor.
Rusya - ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
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