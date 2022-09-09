https://sputniknews.com.tr/20220909/abd-disisleri-bakanligi-rusya-icin-yarin-daha-da-kotu-olacak-1061032159.html

ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya için yarın daha da kötü olacak

ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya için yarın daha da kötü olacak

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırım politikası koordinatörü O’Brien, Ukrayna’daki olaylar bağlamında Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya devam... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T23:04+0300

2022-09-09T23:04+0300

2022-09-09T23:05+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

rusya

yaptırım

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ABD Dışişleri Bakanlığı Yaptırım Politikası Koordinatörü James O’Brien, “Ruslara mesajım, daha önce olduğu gibi şu, yarın daha da kötü olacak. Kremlin’in çizgisine yardım etme yolundan gitmeye karar verenler, bu adımlarının sonuçlarıyla karşı karşıya kalma riskini artırıyor” dedi.O’Brien, yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını ve gelecekte de yeni yaptırımları oluşturma konusu üzerinde çalışacaklarını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20220909/abdden-iranli-sirkete-rusyaya-insansiz-hava-araci-gonderdigi-iddiasiyla-yaptirim-1060997941.html

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