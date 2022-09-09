https://sputniknews.com.tr/20220909/abd-disisleri-bakanligi-rusya-icin-yarin-daha-da-kotu-olacak-1061032159.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya için yarın daha da kötü olacak
ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya için yarın daha da kötü olacak
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırım politikası koordinatörü O’Brien, Ukrayna’daki olaylar bağlamında Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya devam... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T23:04+0300
2022-09-09T23:04+0300
2022-09-09T23:05+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
rusya
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044062964_0:170:1800:1183_1920x0_80_0_0_07911e6029476ee6c76d2ece2e1c5515.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı Yaptırım Politikası Koordinatörü James O’Brien, “Ruslara mesajım, daha önce olduğu gibi şu, yarın daha da kötü olacak. Kremlin’in çizgisine yardım etme yolundan gitmeye karar verenler, bu adımlarının sonuçlarıyla karşı karşıya kalma riskini artırıyor” dedi.O’Brien, yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını ve gelecekte de yeni yaptırımları oluşturma konusu üzerinde çalışacaklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20220909/abdden-iranli-sirkete-rusyaya-insansiz-hava-araci-gonderdigi-iddiasiyla-yaptirim-1060997941.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044062964_200:0:1800:1200_1920x0_80_0_0_a06f098c1260480db9360328e407c747.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, ukrayna, rusya, yaptırım
abd, ukrayna, rusya, yaptırım
ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya için yarın daha da kötü olacak
23:04 09.09.2022 (güncellendi: 23:05 09.09.2022) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırım politikası koordinatörü O’Brien, Ukrayna’daki olaylar bağlamında Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini belirterek, “Daha da kötü olacak” dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Yaptırım Politikası Koordinatörü James O’Brien, “Ruslara mesajım, daha önce olduğu gibi şu, yarın daha da kötü olacak. Kremlin’in çizgisine yardım etme yolundan gitmeye karar verenler, bu adımlarının sonuçlarıyla karşı karşıya kalma riskini artırıyor” dedi.
O’Brien, yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını ve gelecekte de yeni yaptırımları oluşturma konusu üzerinde çalışacaklarını söyledi.