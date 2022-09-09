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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220909/abd-disisleri-bakanligi-rusya-icin-yarin-daha-da-kotu-olacak-1061032159.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya için yarın daha da kötü olacak
ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya için yarın daha da kötü olacak
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırım politikası koordinatörü O’Brien, Ukrayna’daki olaylar bağlamında Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya devam... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T23:04+0300
2022-09-09T23:05+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
rusya
yaptırım
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ABD Dışişleri Bakanlığı Yaptırım Politikası Koordinatörü James O’Brien, “Ruslara mesajım, daha önce olduğu gibi şu, yarın daha da kötü olacak. Kremlin’in çizgisine yardım etme yolundan gitmeye karar verenler, bu adımlarının sonuçlarıyla karşı karşıya kalma riskini artırıyor” dedi.O’Brien, yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını ve gelecekte de yeni yaptırımları oluşturma konusu üzerinde çalışacaklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20220909/abdden-iranli-sirkete-rusyaya-insansiz-hava-araci-gonderdigi-iddiasiyla-yaptirim-1060997941.html
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abd, ukrayna, rusya, yaptırım
abd, ukrayna, rusya, yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya için yarın daha da kötü olacak

23:04 09.09.2022 (güncellendi: 23:05 09.09.2022)
© AFP 2022 / Yuri KadobnovRusya - ABD - bayrak
Rusya - ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© AFP 2022 / Yuri Kadobnov
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırım politikası koordinatörü O’Brien, Ukrayna’daki olaylar bağlamında Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini belirterek, “Daha da kötü olacak” dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Yaptırım Politikası Koordinatörü James O’Brien, “Ruslara mesajım, daha önce olduğu gibi şu, yarın daha da kötü olacak. Kremlin’in çizgisine yardım etme yolundan gitmeye karar verenler, bu adımlarının sonuçlarıyla karşı karşıya kalma riskini artırıyor” dedi.
O’Brien, yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını ve gelecekte de yeni yaptırımları oluşturma konusu üzerinde çalışacaklarını söyledi.
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