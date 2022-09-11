https://sputniknews.com.tr/20220911/zaporojye-nukleer-santralinin-calisan-son-guc-unitesi-kapatildi--1061060772.html

Zaporojye Nükleer Santrali'nin çalışan son güç ünitesi kapatıldı

Zaporojye Nükleer Santrali'nin çalışan son güç ünitesi kapatıldı

Ukrayna'nın saldırılarına devam ettiği Zaporojye Nükleer Santrali'nde faaliyetlerin tamamen durdurulduğu bildirildi. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T09:19+0300

2022-09-11T09:19+0300

2022-09-11T09:30+0300

ukrayna krizi

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santral

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Zaporojye bölge yönetiminin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Sputnik'e verdiği demeçte, Zaporojye Nükleer Santrali'nin çalışan son güç ünitesinin kapatıldığını söyledi.Yaptığı açıklamada Rogov, "Son birkaç gündür çalışan tek güç ünitesi olan altıncı ünite, minimum kapasitesinde çalışıyor. O da gece saat 03.45'te kapatıldı. Şu anda elektrik üretmiyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan bölgedeki yetkililer, Ukrayna'nın devam eden bombardımanı nedeniyle nükleer tesisi kapatma planlarından daha önce de bahsetmişlerdi. Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye Nükleer Santrali, ünite sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali. 24 Şubat'ta başlayan özel askeri harekatın ardından Rus kuvvetlerinin kontrolüne giren santral, son zamanlarda birçok kez top mermilerinin hedefi oldu ve olası bir nükleer kaza konusunda uluslararası endişeler arttı. Rusya ve Ukrayna bombardımandan birbirlerini sorumlu tutuyor.

https://sputniknews.com.tr/20220910/ukrayna-tarafi-zaporojye-nukleer-guc-santralinden-enerji-alimini-tek-tarafli-olarak-durdurdu-1061042594.html

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