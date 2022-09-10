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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220910/ukrayna-tarafi-zaporojye-nukleer-guc-santralinden-enerji-alimini-tek-tarafli-olarak-durdurdu-1061042594.html
'Ukrayna tarafı, Zaporojye nükleer güç santralinden enerji alımını tek taraflı olarak durdurdu'
'Ukrayna tarafı, Zaporojye nükleer güç santralinden enerji alımını tek taraflı olarak durdurdu'
Ukrayna’nın, ülkede Rusya ordusunun denetiminde olan Zaporojye nükleer güç santralinden enerji temin etmeyi bıraktığı belirtildi. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T10:39+0300
2022-09-10T10:39+0300
ukrayna krizi
ukrayna
zaporojye
santral
nükleer santral
enerji
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Ukrayna’daki Zaporojye bölgesinin Rusya’nın denetiminde olan kesiminde oluşturulan askeri-sivil idarenin başındaki Vladimir Rogov, “(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’in rejiminin kontrolündeki topraklara elektrik enerjisi tedariki durdu” dedi ve Ukrayna’nın santral üstünden enerji alımını tek taraflı olarak kestiğini kaydetti.Ukrayna tarafının, ‘teknik olarak mümkün olmasına karşın kasıtlı olarak enerji alımını durdurduğunu’ belirten Rogov, söz konusu santralde üretilen enerjinin, Zaporojye bölgesinin Rus güçlerinin denetiminde olan kesimleri ile Herson bölgesine tedarik edildiğini söyledi.Ukrayna’nın devlet enerji şirketi Energoatom ya da Kiev, santralden enerji alımını durdurduğunu henüz resmen açıklamış değil.Zaporojye nükleer güç santrali, Rusya’nın Ukrayna’da şubat ayında başlattığı askeri operasyonun ilk günlerinde Rus güçlerinin denetimine geçti ve hâlâ Rusya’nın kontrolü altında bulunuyor.Ukrayna ve birçok ülke, Rus güçleri ve teçhizatının santralde bulunmasının radyoaktif sızıntı tehlikesine yol açtığını savunuyor. Rusya ise radyoaktif sızıntı tehlikesine neden olanın, Ukrayna güçlerinin santrale düzenlediği saldırılar yüzünden oluştuğunu belirtiyor.Söz konusu endişeler nedeniyle, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) denetçileri eylül başında santrale bir ziyaret gerçekleştirdi. daha sonra, IAEA denetçilerinden ikisinin kalıcı olarak santralde bulunmasına karar verildi.
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ukrayna, zaporojye, santral, nükleer santral, enerji
ukrayna, zaporojye, santral, nükleer santral, enerji

'Ukrayna tarafı, Zaporojye nükleer güç santralinden enerji alımını tek taraflı olarak durdurdu'

10:39 10.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinZaporojye Nükleer Güç Santrali
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Ukrayna’nın, ülkede Rusya ordusunun denetiminde olan Zaporojye nükleer güç santralinden enerji temin etmeyi bıraktığı belirtildi.
Ukrayna’daki Zaporojye bölgesinin Rusya’nın denetiminde olan kesiminde oluşturulan askeri-sivil idarenin başındaki Vladimir Rogov, “(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’in rejiminin kontrolündeki topraklara elektrik enerjisi tedariki durdu” dedi ve Ukrayna’nın santral üstünden enerji alımını tek taraflı olarak kestiğini kaydetti.
Ukrayna tarafının, ‘teknik olarak mümkün olmasına karşın kasıtlı olarak enerji alımını durdurduğunu’ belirten Rogov, söz konusu santralde üretilen enerjinin, Zaporojye bölgesinin Rus güçlerinin denetiminde olan kesimleri ile Herson bölgesine tedarik edildiğini söyledi.
Ukrayna’nın devlet enerji şirketi Energoatom ya da Kiev, santralden enerji alımını durdurduğunu henüz resmen açıklamış değil.
Zaporojye nükleer güç santrali, Rusya’nın Ukrayna’da şubat ayında başlattığı askeri operasyonun ilk günlerinde Rus güçlerinin denetimine geçti ve hâlâ Rusya’nın kontrolü altında bulunuyor.
Ukrayna ve birçok ülke, Rus güçleri ve teçhizatının santralde bulunmasının radyoaktif sızıntı tehlikesine yol açtığını savunuyor. Rusya ise radyoaktif sızıntı tehlikesine neden olanın, Ukrayna güçlerinin santrale düzenlediği saldırılar yüzünden oluştuğunu belirtiyor.
Söz konusu endişeler nedeniyle, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) denetçileri eylül başında santrale bir ziyaret gerçekleştirdi. daha sonra, IAEA denetçilerinden ikisinin kalıcı olarak santralde bulunmasına karar verildi.
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