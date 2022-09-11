https://sputniknews.com.tr/20220911/yunus-emre-basardan-dunya-gures-sampiyonasinda-bronz-madalya-1061077093.html
Yunus Emre Başar’dan Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya
Yunus Emre Başar’dan Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya
Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Yunus Emre Başar, bronz madalya kazandı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T21:49+0300
2022-09-11T21:49+0300
2022-09-11T21:49+0300
spor
güreş
dünya güreş şampiyonası
yunus emre başar
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Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası ikinci gününde grekoromen stil 77 kiloda Yunus Emre Başar, bronz madalya maçında 2012 Londra Olimpiyat Oyunları şampiyonu Hyeon-woo Kim ile karşılaştı. Rakibini 4-1 yenen Başar, dünya üçüncüsü oldu.Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yunus Emre Başar, şöyle konuştu:
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güreş, dünya güreş şampiyonası, yunus emre başar
güreş, dünya güreş şampiyonası, yunus emre başar
Yunus Emre Başar’dan Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya
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Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Yunus Emre Başar, bronz madalya kazandı.
Sırbistan’ın Belgrad şehrinde düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası ikinci gününde grekoromen stil 77 kiloda Yunus Emre Başar, bronz madalya maçında 2012 Londra Olimpiyat Oyunları şampiyonu Hyeon-woo Kim ile karşılaştı.
Rakibini 4-1 yenen Başar, dünya üçüncüsü oldu.
Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yunus Emre Başar, şöyle konuştu:
"Çok mutluyum. Buraya gelirken hedefimiz altın madalyaydı. Çünkü iki senedir Avrupa Şampiyonası’nı finalde kaybediyorum. Dünya Şampiyonası’na gelirken altın madalya almayı çok istedim. Hatta kamp boyunca her gece bu anı bekledim, sizlerle röportaj vermeyi. Talihsizlikler, sakatlıklar yaşadım. Yine de yılmadık. Tüm teknik ekip, Türkiye Güreş Federasyonu başkanımız, herkes destekçimiz oldu. Bu aldığım madalya Türkiyeme armağan olsun. Memleketim Sakarya’ya, Sapanca’ya armağan olsun. Beni destekleyen, dua eden herkesten Allah razı olsun. Herkese teşekkür ederim. İBB Kulüp başkanlarıma, milli takım teknik heyetine, özellikle Cenk İldem hocama teşekkür ederim."