Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20220911/sabah-basyazari-barlas-tunc-soyer-yunanistana-goz-kirpti-1061069144.html
Sabah başyazarı Barlas: Tunç Soyer Yunanistan'a göz kırptı
Sabah başyazarı Barlas: Tunç Soyer Yunanistan'a göz kırptı
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda verdiği konserle kutlandı. Bu törende konuşan... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T14:19+0300
2022-09-11T14:19+0300
politika
tunç soyer
izmir
belediye
9 eylül
mehmet barlas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in, 9 Eylül'deki konuşmasına tepki gösterdi."Tunç Soyer Yunanistan'a göz kırptı" diyen Barlas yazısında, "Bu konuşma çok tepki çekerken, "İzmir'den denize dökülen" Yunan'dan bahsetmemesi ise alay konusu oldu. Aslında bir ay önce İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıldönümü afişlerine "Barışın İkinci Yüzyılı" yazarak Yunanistan'a göz kırpmıştı. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soyer'e çok kızdı ve "İflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkânsız devşirme hastalığıdır" ifadelerini kullandı. Altılı masanın görünmez ayaklarına PKK ve FETÖ'den sonra galiba Yunanistan da ekleniyor. Kemal Bey, İzmir'de denize döktüğümüz Yunan'la helalleşmeyi düşünür mü bilmem ama bu süreci Tunç Soyer başlatmış görünüyor. Yani özetle Yunanistan'a toz kondurulmayan, Türkiye'nin haksız olduğu seslendirilen muhalif söylemlere de hazırlıklı olmalı ve şaşırmamalıyız" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220911/fatih-altayli-insan-gibi-yasama-talebini-muhalefet-olarak-goruyorsaniz-o-tarkanin-kabahati-degil-1061068033.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_191:0:1391:900_1920x0_80_0_0_f482f0e8768e6960e8d5dff04699f7e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tunç soyer, izmir, belediye, 9 eylül, mehmet barlas
tunç soyer, izmir, belediye, 9 eylül, mehmet barlas

Sabah başyazarı Barlas: Tunç Soyer Yunanistan'a göz kırptı

14:19 11.09.2022
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© Fotoğraf : YouTube
Abone olTelegram
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda verdiği konserle kutlandı. Bu törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmanlı'yı hedef aldı" görüşünü savundu.
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in, 9 Eylül'deki konuşmasına tepki gösterdi.
"Tunç Soyer Yunanistan'a göz kırptı" diyen Barlas yazısında, "Bu konuşma çok tepki çekerken, "İzmir'den denize dökülen" Yunan'dan bahsetmemesi ise alay konusu oldu. Aslında bir ay önce İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıldönümü afişlerine "Barışın İkinci Yüzyılı" yazarak Yunanistan'a göz kırpmıştı. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soyer'e çok kızdı ve "İflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkânsız devşirme hastalığıdır" ifadelerini kullandı. Altılı masanın görünmez ayaklarına PKK ve FETÖ'den sonra galiba Yunanistan da ekleniyor. Kemal Bey, İzmir'de denize döktüğümüz Yunan'la helalleşmeyi düşünür mü bilmem ama bu süreci Tunç Soyer başlatmış görünüyor. Yani özetle Yunanistan'a toz kondurulmayan, Türkiye'nin haksız olduğu seslendirilen muhalif söylemlere de hazırlıklı olmalı ve şaşırmamalıyız" ifadesini kullandı.
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
TÜRKİYE
Fatih Altaylı: İnsan gibi yaşama talebini muhalefet olarak görüyorsanız, o Tarkan’ın kabahati değil
14:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала