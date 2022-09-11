https://sputniknews.com.tr/20220911/sabah-basyazari-barlas-tunc-soyer-yunanistana-goz-kirpti-1061069144.html
Sabah başyazarı Barlas: Tunç Soyer Yunanistan'a göz kırptı
Sabah başyazarı Barlas: Tunç Soyer Yunanistan'a göz kırptı
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda verdiği konserle kutlandı. Bu törende konuşan... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T14:19+0300
2022-09-11T14:19+0300
2022-09-11T14:19+0300
politika
tunç soyer
izmir
belediye
9 eylül
mehmet barlas
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in, 9 Eylül'deki konuşmasına tepki gösterdi."Tunç Soyer Yunanistan'a göz kırptı" diyen Barlas yazısında, "Bu konuşma çok tepki çekerken, "İzmir'den denize dökülen" Yunan'dan bahsetmemesi ise alay konusu oldu. Aslında bir ay önce İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıldönümü afişlerine "Barışın İkinci Yüzyılı" yazarak Yunanistan'a göz kırpmıştı. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soyer'e çok kızdı ve "İflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkânsız devşirme hastalığıdır" ifadelerini kullandı. Altılı masanın görünmez ayaklarına PKK ve FETÖ'den sonra galiba Yunanistan da ekleniyor. Kemal Bey, İzmir'de denize döktüğümüz Yunan'la helalleşmeyi düşünür mü bilmem ama bu süreci Tunç Soyer başlatmış görünüyor. Yani özetle Yunanistan'a toz kondurulmayan, Türkiye'nin haksız olduğu seslendirilen muhalif söylemlere de hazırlıklı olmalı ve şaşırmamalıyız" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220911/fatih-altayli-insan-gibi-yasama-talebini-muhalefet-olarak-goruyorsaniz-o-tarkanin-kabahati-degil-1061068033.html
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tunç soyer, izmir, belediye, 9 eylül, mehmet barlas
Sabah başyazarı Barlas: Tunç Soyer Yunanistan'a göz kırptı
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda verdiği konserle kutlandı. Bu törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmanlı'yı hedef aldı" görüşünü savundu.
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in, 9 Eylül'deki konuşmasına tepki gösterdi.
"Tunç Soyer Yunanistan'a göz kırptı
" diyen Barlas yazısında
, "Bu konuşma çok tepki çekerken, "İzmir'den denize dökülen" Yunan'dan bahsetmemesi ise alay konusu oldu. Aslında bir ay önce İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıldönümü afişlerine "Barışın İkinci Yüzyılı" yazarak Yunanistan'a göz kırpmıştı. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soyer'e çok kızdı ve "İflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkânsız devşirme hastalığıdır" ifadelerini kullandı. Altılı masanın görünmez ayaklarına PKK ve FETÖ'den sonra galiba Yunanistan da ekleniyor. Kemal Bey, İzmir'de denize döktüğümüz Yunan'la helalleşmeyi düşünür mü bilmem ama bu süreci Tunç Soyer başlatmış görünüyor. Yani özetle Yunanistan'a toz kondurulmayan, Türkiye'nin haksız olduğu seslendirilen muhalif söylemlere de hazırlıklı olmalı ve şaşırmamalıyız"
ifadesini kullandı.