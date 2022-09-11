https://sputniknews.com.tr/20220911/sabah-basyazari-barlas-tunc-soyer-yunanistana-goz-kirpti-1061069144.html

Sabah başyazarı Barlas: Tunç Soyer Yunanistan'a göz kırptı

Sabah başyazarı Barlas: Tunç Soyer Yunanistan'a göz kırptı

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda verdiği konserle kutlandı. Bu törende konuşan... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T14:19+0300

2022-09-11T14:19+0300

2022-09-11T14:19+0300

politika

tunç soyer

izmir

belediye

9 eylül

mehmet barlas

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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in, 9 Eylül'deki konuşmasına tepki gösterdi."Tunç Soyer Yunanistan'a göz kırptı" diyen Barlas yazısında, "Bu konuşma çok tepki çekerken, "İzmir'den denize dökülen" Yunan'dan bahsetmemesi ise alay konusu oldu. Aslında bir ay önce İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıldönümü afişlerine "Barışın İkinci Yüzyılı" yazarak Yunanistan'a göz kırpmıştı. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Soyer'e çok kızdı ve "İflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkânsız devşirme hastalığıdır" ifadelerini kullandı. Altılı masanın görünmez ayaklarına PKK ve FETÖ'den sonra galiba Yunanistan da ekleniyor. Kemal Bey, İzmir'de denize döktüğümüz Yunan'la helalleşmeyi düşünür mü bilmem ama bu süreci Tunç Soyer başlatmış görünüyor. Yani özetle Yunanistan'a toz kondurulmayan, Türkiye'nin haksız olduğu seslendirilen muhalif söylemlere de hazırlıklı olmalı ve şaşırmamalıyız" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220911/fatih-altayli-insan-gibi-yasama-talebini-muhalefet-olarak-goruyorsaniz-o-tarkanin-kabahati-degil-1061068033.html

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