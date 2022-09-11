https://sputniknews.com.tr/20220911/fatih-altayli-insan-gibi-yasama-talebini-muhalefet-olarak-goruyorsaniz-o-tarkanin-kabahati-degil-1061068033.html
Fatih Altaylı: İnsan gibi yaşama talebini muhalefet olarak görüyorsanız, o Tarkan’ın kabahati değil
Fatih Altaylı: İnsan gibi yaşama talebini muhalefet olarak görüyorsanız, o Tarkan’ın kabahati değil
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Siz insan gibi yaşama talebini muhalefet olarak görüyorsanız o Tarkan’ın kabahati değil" değerlendirmesin yaptı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T14:01+0300
2022-09-11T14:01+0300
2022-09-11T14:01+0300
türkiye
fatih altaylı
tarkan
konser
izmir
izmir büyükşehir belediyesi
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı yazısında, "Sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim: 'Tarkan Türkiye’nin mega starı idi, mega adamı olduğunu da gösterdi.' Bu cümleyi de Tarkan’ın İzmir’deki konserinden sonra söylemiyorum, bunu konserden önce gazetede arkadaşlarla konuşurken söyledik. Yaptıkları ile, yapmadıkları ile söyledikleri ile, söylemedikleri ile, tavrı ile, duruşu ile “mega adam” olduğunu gösterendir Tarkan. Konsere gelince. 2 milyon kişi katılmış. Fazlası vardır belki de. Türkiye’nin neresinde yapsa bu konseri mümkün olan en büyük kalabalığı toplardı zaten. İstanbul’da bu sayı belki 4 milyon olurdu. Tarkan’ın siyasi muhalif olduğunu söyleyip, duruşundan rahatsız olanlar var belli ki." ifadesini kullandı.Altaylı şunları kaydetti:
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fatih altaylı, tarkan, konser, izmir, izmir büyükşehir belediyesi
fatih altaylı, tarkan, konser, izmir, izmir büyükşehir belediyesi
Fatih Altaylı: İnsan gibi yaşama talebini muhalefet olarak görüyorsanız, o Tarkan’ın kabahati değil
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Siz insan gibi yaşama talebini muhalefet olarak görüyorsanız o Tarkan’ın kabahati değil" değerlendirmesin yaptı.
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı yazısında
, "Sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim: 'Tarkan Türkiye’nin mega starı idi, mega adamı olduğunu da gösterdi.' Bu cümleyi de Tarkan’ın İzmir’deki konserinden sonra söylemiyorum, bunu konserden önce gazetede arkadaşlarla konuşurken söyledik. Yaptıkları ile, yapmadıkları ile söyledikleri ile, söylemedikleri ile, tavrı ile, duruşu ile “mega adam” olduğunu gösterendir Tarkan. Konsere gelince. 2 milyon kişi katılmış. Fazlası vardır belki de. Türkiye’nin neresinde yapsa bu konseri mümkün olan en büyük kalabalığı toplardı zaten. İstanbul’da bu sayı belki 4 milyon olurdu. Tarkan’ın siyasi muhalif olduğunu söyleyip, duruşundan rahatsız olanlar var belli ki."
ifadesini kullandı.
Altaylı şunları kaydetti:
“Muhalif olma yalaka ol canımızı ye” demeye getiren yazılar yazıyorlar. Farkında olmadıkları şey Tarkan’ın muhalefetinin siyasi değil, insani olduğu. Tarkan ve Tarkan’ın meydanlara topladığı milyonlarca insanın talebi çok basit. İnsan gibi eğlenebilmek, neşelenebilmek, gülebilmek, hangi siyasi görüşten olurlarsa olsunlar dışlanmamak, yaşam tarzlarından ötürü ötekileştirilmemek, ne yiyip içeceklerinden, kaç çocuk yapacaklarına kadar dayatmalara maruz kalmamak, cinsel yönelimlere değil çocuk tacizcilerine tepki gösterildiğini duymak, kadın cinayeti haberi almamak, medeni dünya ile el ele olmak istiyorlar. Muhalefetleri bunun tam aksini isteyenlere. Tarkan’a “muhalif” diyorsanız yukarıda saydıklarımdan yanasınız demektir. Nerede durduğunuzu gösterecek başka bir turnusol yoktur. Siz insan gibi yaşama talebini muhalefet olarak görüyorsanız o Tarkan’ın kabahati değil. Sizin kendi eksikliğiniz. Tarkan’ın konseri de, Yalova artık il olduğu için başka yerlere atadığınız kaymakamlara iptal ettirdiğiniz onlarca festivalin rövanşı."