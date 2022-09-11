https://sputniknews.com.tr/20220911/fatih-altayli-insan-gibi-yasama-talebini-muhalefet-olarak-goruyorsaniz-o-tarkanin-kabahati-degil-1061068033.html

Fatih Altaylı: İnsan gibi yaşama talebini muhalefet olarak görüyorsanız, o Tarkan’ın kabahati değil

Fatih Altaylı: İnsan gibi yaşama talebini muhalefet olarak görüyorsanız, o Tarkan’ın kabahati değil

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Siz insan gibi yaşama talebini muhalefet olarak görüyorsanız o Tarkan’ın kabahati değil" değerlendirmesin yaptı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T14:01+0300

2022-09-11T14:01+0300

2022-09-11T14:01+0300

türkiye

fatih altaylı

tarkan

konser

izmir

izmir büyükşehir belediyesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048919469_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_239d6f86508d9e9e2376aa660d35629b.jpg

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı yazısında, "Sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim: 'Tarkan Türkiye’nin mega starı idi, mega adamı olduğunu da gösterdi.' Bu cümleyi de Tarkan’ın İzmir’deki konserinden sonra söylemiyorum, bunu konserden önce gazetede arkadaşlarla konuşurken söyledik. Yaptıkları ile, yapmadıkları ile söyledikleri ile, söylemedikleri ile, tavrı ile, duruşu ile “mega adam” olduğunu gösterendir Tarkan. Konsere gelince. 2 milyon kişi katılmış. Fazlası vardır belki de. Türkiye’nin neresinde yapsa bu konseri mümkün olan en büyük kalabalığı toplardı zaten. İstanbul’da bu sayı belki 4 milyon olurdu. Tarkan’ın siyasi muhalif olduğunu söyleyip, duruşundan rahatsız olanlar var belli ki." ifadesini kullandı.Altaylı şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220905/din-gorevlileri-birligi-dernegi-zakkum-konserinin-iptalini-istedi-adi-cehennemde-yetisen-agac-1060827197.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih altaylı, tarkan, konser, izmir, izmir büyükşehir belediyesi