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https://sputniknews.com.tr/20220911/okullar-yarin-aciliyor-19-milyon-ogrenci-ders-basi-yapacak-1061066598.html
Okullar yarın açılıyor: 19 milyon öğrenci ders başı yapacak
Okullar yarın açılıyor: 19 milyon öğrenci ders başı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T13:15+0300
2022-09-11T13:15+0300
yaşam
okul
öğrenci
türkiye
ilkokul
ortaokul
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Okullar yarın açılıyor.Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül’de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci, yarın uygulanmaya başlayacak ve uyum çalışmaları, 16 Eylül’e kadar sürecek.Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmenin ders başı yapacağı 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynağı da öğrencilere ulaştırdı.Okullarda 60 bin temizlik personeli görevlendirildi. Eğitim yılı hazırlığı kapsamında okullara 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi. Bu yıl ayrıca 1450 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Bakanlık, bu yıl sonuna kadar 3 bin anaokulu hedefinin üzerine çıkmayı planlıyor.Aktif kullanılmayan köy okullarının yaşam merkezlerine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında da yaklaşık 800 köy yaşam merkezi hizmete sunuldu. Yıl sonuna kadar da 6 bin 970 köy yaşam merkezine ulaşılması hedefleniyor.İlk ara tatil 14 Kasım'daKütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında, 16 bin 361 kütüphane yapıldı ve kütüphanelerdeki kitap sayısı 80 milyona ulaştı. Eğitim ailesine bu yıl, 1 Eylül’de ataması yapılan 20 bin öğretmen daha katıldı.2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022’de yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023’te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023’te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023’te sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20220909/okul-gidasi-uygulamasina-gecis-uzatildi-1061003617.html
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okul, öğrenci, türkiye, ilkokul, ortaokul
okul, öğrenci, türkiye, ilkokul, ortaokul

Okullar yarın açılıyor: 19 milyon öğrenci ders başı yapacak

13:15 11.09.2022
© AAMEB - öğrenci - çocuk
MEB - öğrenci - çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına yarın başlayacak.
Okullar yarın açılıyor.
Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül’de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci, yarın uygulanmaya başlayacak ve uyum çalışmaları, 16 Eylül’e kadar sürecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmenin ders başı yapacağı 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynağı da öğrencilere ulaştırdı.
Okullarda 60 bin temizlik personeli görevlendirildi. Eğitim yılı hazırlığı kapsamında okullara 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi. Bu yıl ayrıca 1450 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Bakanlık, bu yıl sonuna kadar 3 bin anaokulu hedefinin üzerine çıkmayı planlıyor.
Aktif kullanılmayan köy okullarının yaşam merkezlerine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında da yaklaşık 800 köy yaşam merkezi hizmete sunuldu. Yıl sonuna kadar da 6 bin 970 köy yaşam merkezine ulaşılması hedefleniyor.

İlk ara tatil 14 Kasım'da

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında, 16 bin 361 kütüphane yapıldı ve kütüphanelerdeki kitap sayısı 80 milyona ulaştı. Eğitim ailesine bu yıl, 1 Eylül’de ataması yapılan 20 bin öğretmen daha katıldı.
2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022’de yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023’te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023’te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023’te sona erecek.
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