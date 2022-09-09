https://sputniknews.com.tr/20220909/okul-gidasi-uygulamasina-gecis-uzatildi-1061003617.html
'Okul gıdası' uygulamasına geçiş uzatıldı
'Okul gıdası' uygulamasına geçiş uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T11:01+0300
2022-09-09T11:01+0300
2022-09-09T11:01+0300
yaşam
okul
öğrenci
beslenme
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğ, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdaların "Okul Gıdası" onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak "Okul Gıdası logosu"na ilişkin hususları düzenliyor.Buna göre, söz konusu eğitim kurumlarında faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığından "Okul Gıdası" onayı alınmasına, satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin süre 11 Eylül 2023'e uzatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220908/saglik-bakanligindan-okul-cagi-cocuklari-icin-beslenme-uyarilari-1060963017.html
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okul, öğrenci, beslenme
'Okul gıdası' uygulamasına geçiş uzatıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalara yönelik "Okul Gıdası" uygulamasına geçiş süresi uzatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdaların "Okul Gıdası" onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak "Okul Gıdası logosu"na ilişkin hususları düzenliyor.
Buna göre, söz konusu eğitim kurumlarında faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için Tarım ve Orman Bakanlığından "Okul Gıdası" onayı alınmasına, satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin süre 11 Eylül 2023'e uzatıldı.