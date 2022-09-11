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https://sputniknews.com.tr/20220911/memur-buyuksehirden-tayin-istiyor-buyuksehirlerde-yasayan-memur-arkadaslarimizin-parasi-kalmiyor-1061063956.html
Memur büyükşehirden tayin istiyor: 'Büyükşehirlerde yaşayan memur arkadaşlarımızın parası kalmıyor'
Memur büyükşehirden tayin istiyor: 'Büyükşehirlerde yaşayan memur arkadaşlarımızın parası kalmıyor'
Özellikle üç büyükşehirdeki kira artışları, memurları tayin istemek zorunda bırakıyor. Büro Memur-Sen'in verilerine göre, büyükşehirde görev alan memurların... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T11:37+0300
2022-09-11T11:37+0300
ekonomi
memur
ankara
izmir
istanbul
tayin
geçim
ekonomi
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Artan kiralardan kaçmak isteyen memurlar çözümü tayin istemekle buldu.Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, büyük şehirlerde yaşayan memurların, kiralardaki artış nedeniyle, tayin istediğini söyledi. Yazgan, bu durumun kadro sorununa yol açabileceğini belirtti.Memurların önceki yıllara göre tayin taleplerinin 2-3 kat artığı belirtiliyor.Büyükşehirlerden küçük illere doğru memur göçünün başlayacağını söyleyen Yazgan, bu durumun 'kadro eksikliği' sıkıntısını ortaya çıkaracağını söyleyerek uyarıda bulundu.'Memurun gıda parası kalmıyor'Yazgan, ''Ankara’da kiralar 5 bin TL'yi aşmış durumda. İzmir'de 6, İstanbul'da da 7 bin TL'yi aştı. Ortalama devlet memuru maaşının 10 bin TL olduğunu değerlendirirsek, gıda-eğitim gibi diğer kalemlere büyük şehirlerde yaşayan memur arkadaşlarımızın parası kalmıyor'' diye konuştu.Çözüm büyükşehir tazminatıYazgan, büyükşehirlerde yaşayan memurlara tazminat verilmesi çağrısı yaptı.Memurlara kira yardımı çağrısında da bulunan Yazgan, ''En azından kiralarının yarasının karşılanması gerekiyor. Büyükşehir tazminatının sendikalarla değerlendirerek karara bağlanması gerekiyor'' dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220910/ibbden-olaganustu-toplanti-karari-istanbulda-suya-zam-mi-geliyor-1061056538.html
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memur, ankara, izmir, istanbul, tayin, geçim, ekonomi
memur, ankara, izmir, istanbul, tayin, geçim, ekonomi

Memur büyükşehirden tayin istiyor: 'Büyükşehirlerde yaşayan memur arkadaşlarımızın parası kalmıyor'

11:37 11.09.2022
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Personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AA
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Özellikle üç büyükşehirdeki kira artışları, memurları tayin istemek zorunda bırakıyor. Büro Memur-Sen'in verilerine göre, büyükşehirde görev alan memurların tayin talebi sayısı önceki yıllara göre 3 kat arttı.
Artan kiralardan kaçmak isteyen memurlar çözümü tayin istemekle buldu.
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, büyük şehirlerde yaşayan memurların, kiralardaki artış nedeniyle, tayin istediğini söyledi. Yazgan, bu durumun kadro sorununa yol açabileceğini belirtti.
Memurların önceki yıllara göre tayin taleplerinin 2-3 kat artığı belirtiliyor.
Büyükşehirlerden küçük illere doğru memur göçünün başlayacağını söyleyen Yazgan, bu durumun 'kadro eksikliği' sıkıntısını ortaya çıkaracağını söyleyerek uyarıda bulundu.

'Memurun gıda parası kalmıyor'

Yazgan, ''Ankara’da kiralar 5 bin TL'yi aşmış durumda. İzmir'de 6, İstanbul'da da 7 bin TL'yi aştı. Ortalama devlet memuru maaşının 10 bin TL olduğunu değerlendirirsek, gıda-eğitim gibi diğer kalemlere büyük şehirlerde yaşayan memur arkadaşlarımızın parası kalmıyor'' diye konuştu.

Çözüm büyükşehir tazminatı

Yazgan, büyükşehirlerde yaşayan memurlara tazminat verilmesi çağrısı yaptı.
Memurlara kira yardımı çağrısında da bulunan Yazgan, ''En azından kiralarının yarasının karşılanması gerekiyor. Büyükşehir tazminatının sendikalarla değerlendirerek karara bağlanması gerekiyor'' dedi.
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