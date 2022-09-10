https://sputniknews.com.tr/20220910/ibbden-olaganustu-toplanti-karari-istanbulda-suya-zam-mi-geliyor-1061056538.html
İBB'den 'olağanüstü' toplantı kararı: İstanbul'da suya zam mı geliyor?
İBB'den 'olağanüstü' toplantı kararı: İstanbul'da suya zam mı geliyor?
Elektrik ve doğal gaz zammı sonrası İstanbulluları üzecek bir başka haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T23:14+0300
2022-09-10T23:14+0300
2022-09-10T23:14+0300
türkiye
su
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
istanbul
iski
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
su faturası
zam
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Haber Global'in aktardığına göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suya zam yapmak için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı.13 Eylül 2022 yılı 3'üncü Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu toplantısında yer alan 3 maddenin su zammıyla alakalı olduğu görüldü.İBB yönetimi olağanüstü gündemde '2022 yılı su ve atık su tarifeleri teklifleri' maddesi yer aldı.Nisan ayında meclisi 2'nci kez olağanüstü toplanan meclis, İstanbul'da suyun fiyatını konutta, birim fiyatı yüzde 29'luk artışla, 5,56 liradan 8,33 liraya yükseltilmişti.
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su, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), istanbul, iski, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), su faturası, zam
su, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), istanbul, iski, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), su faturası, zam
İBB'den 'olağanüstü' toplantı kararı: İstanbul'da suya zam mı geliyor?
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Elektrik ve doğal gaz zammı sonrası İstanbulluları üzecek bir başka haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul'da suya zam yapmak için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdığı bildirildi.
Haber Global'in aktardığına
göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suya zam yapmak için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı.
13 Eylül 2022 yılı 3'üncü Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu toplantısında yer alan 3 maddenin su zammıyla alakalı olduğu görüldü.
İBB yönetimi olağanüstü gündemde '2022 yılı su ve atık su tarifeleri teklifleri' maddesi yer aldı.
Nisan ayında meclisi 2'nci kez olağanüstü toplanan meclis, İstanbul'da suyun fiyatını konutta, birim fiyatı yüzde 29'luk artışla, 5,56 liradan 8,33 liraya yükseltilmişti.