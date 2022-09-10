https://sputniknews.com.tr/20220910/ibbden-olaganustu-toplanti-karari-istanbulda-suya-zam-mi-geliyor-1061056538.html

İBB'den 'olağanüstü' toplantı kararı: İstanbul'da suya zam mı geliyor?

İBB'den 'olağanüstü' toplantı kararı: İstanbul'da suya zam mı geliyor?

Elektrik ve doğal gaz zammı sonrası İstanbulluları üzecek bir başka haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T23:14+0300

2022-09-10T23:14+0300

2022-09-10T23:14+0300

türkiye

su

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

istanbul

iski

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

su faturası

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103101/25/1031012513_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4dfbc537e4408a5656dbddb7aa0c3ed.jpg

Haber Global'in aktardığına göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suya zam yapmak için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı.13 Eylül 2022 yılı 3'üncü Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu toplantısında yer alan 3 maddenin su zammıyla alakalı olduğu görüldü.İBB yönetimi olağanüstü gündemde '2022 yılı su ve atık su tarifeleri teklifleri' maddesi yer aldı.Nisan ayında meclisi 2'nci kez olağanüstü toplanan meclis, İstanbul'da suyun fiyatını konutta, birim fiyatı yüzde 29'luk artışla, 5,56 liradan 8,33 liraya yükseltilmişti.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

su, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), istanbul, iski, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), su faturası, zam