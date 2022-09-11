https://sputniknews.com.tr/20220911/kontrolden-cikip-restorana-giren-arac-alev-aldi-1061060477.html

Kontrolden çıkıp restorana giren araç alev aldı

Kontrolden çıkıp restorana giren araç alev aldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kontrolden çıkarak bir restorandan içeri giren cip alev alev yandı. Aracın içindeki arkadaşını çıkartarak olay yerinden kaçan... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T09:14+0300

2022-09-11T09:14+0300

2022-09-11T09:14+0300

türkiye

kaza

araba

araba kazası

restoran

trabzon

akçaabat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1061060576_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_8a0f4fd90347f2380789e454950e8a62.jpg

Kaza, Trabzon Akçaabat'ta Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. yönetimindeki 61 AEL 514 plakalı cip, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Kaldırımda ağaç ve hız tabelasına çarpan araç daha sonra bir restorantın camını kırarak içeriye girdi. Kaza sonrası yaralanan sürücü K.T., yanında bulunan arkadaşı Y.B.'yi araçtan çıkartarak olay yerinden kaçtı.Bir anda alev topuna dönen aracı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personelince araçta çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, cip kullanılmaz hale geldi. Ağır yaralanan Y.B. yapılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan yaralı sürücü ise polis ekiplerinin kısa süredeki çalışmasının ardından yakalandı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220829/kaza-yapan-motosikletli-genc-taksinin-ustune-dustu-1060511610.html

türkiye

trabzon

akçaabat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaza, araba, araba kazası, restoran, trabzon, akçaabat