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Kontrolden çıkıp restorana giren araç alev aldı
Kontrolden çıkıp restorana giren araç alev aldı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kontrolden çıkarak bir restorandan içeri giren cip alev alev yandı. Aracın içindeki arkadaşını çıkartarak olay yerinden kaçan... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T09:14+0300
2022-09-11T09:14+0300
türkiye
kaza
araba
araba kazası
restoran
trabzon
akçaabat
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Kaza, Trabzon Akçaabat'ta Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. yönetimindeki 61 AEL 514 plakalı cip, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Kaldırımda ağaç ve hız tabelasına çarpan araç daha sonra bir restorantın camını kırarak içeriye girdi. Kaza sonrası yaralanan sürücü K.T., yanında bulunan arkadaşı Y.B.'yi araçtan çıkartarak olay yerinden kaçtı.Bir anda alev topuna dönen aracı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personelince araçta çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, cip kullanılmaz hale geldi. Ağır yaralanan Y.B. yapılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan yaralı sürücü ise polis ekiplerinin kısa süredeki çalışmasının ardından yakalandı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220829/kaza-yapan-motosikletli-genc-taksinin-ustune-dustu-1060511610.html
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kaza, araba, araba kazası, restoran, trabzon, akçaabat
kaza, araba, araba kazası, restoran, trabzon, akçaabat

Kontrolden çıkıp restorana giren araç alev aldı

09:14 11.09.2022
© İHATrabzon'un Akçaabat ilçesinde kontrolden çıkarak bir restorandan içeri giren cip alev alev yandı. Aracın içindeki arkadaşını çıkartarak olay yerinden kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kontrolden çıkarak bir restorandan içeri giren cip alev alev yandı. Aracın içindeki arkadaşını çıkartarak olay yerinden kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© İHA
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kontrolden çıkarak bir restorandan içeri giren cip alev alev yandı. Aracın içindeki arkadaşını çıkartarak olay yerinden kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı.
Kaza, Trabzon Akçaabat'ta Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. yönetimindeki 61 AEL 514 plakalı cip, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.
Kaldırımda ağaç ve hız tabelasına çarpan araç daha sonra bir restorantın camını kırarak içeriye girdi. Kaza sonrası yaralanan sürücü K.T., yanında bulunan arkadaşı Y.B.'yi araçtan çıkartarak olay yerinden kaçtı.
Bir anda alev topuna dönen aracı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personelince araçta çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, cip kullanılmaz hale geldi.
Ağır yaralanan Y.B. yapılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan yaralı sürücü ise polis ekiplerinin kısa süredeki çalışmasının ardından yakalandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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