https://sputniknews.com.tr/20220911/kacak-avcilar-koruma-memurunu-oldurdu-1061071768.html
Kaçak avcılar koruma memurunu öldürdü
Kaçak avcılar koruma memurunu öldürdü
Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarına ateş açtı. Memurlardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T15:57+0300
2022-09-11T15:57+0300
2022-09-11T15:57+0300
türkiye
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kaçak
hatay
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Hatay'da av koruma memuru kaçak avcılar tarafından öldürüldü.Olay, saat 09.30 sıralarında Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi.Kaçak avcılara karşı görev yapan Mehmet Ali Koşar ve mesai arkadaşı M.A.'ya, kimliği belirsiz kaçak avcılar tarafından tüfekle ateş açıldı.Koşar göğsünden vurulurken, M.A. da sol bacağından yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Koşar'ı hayatını kaybettiğini belirledi.M.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220909/kacak-yaban-kecisi-avcilarina-500-bin-tl-tazminat-ile-para-cezasi-1061021255.html
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av, avcı, türkiye, kaçak, hatay
av, avcı, türkiye, kaçak, hatay
Kaçak avcılar koruma memurunu öldürdü
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Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarına ateş açtı. Memurlardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Hatay'da av koruma memuru kaçak avcılar tarafından öldürüldü.
Olay, saat 09.30 sıralarında Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi.
Kaçak avcılara karşı görev yapan Mehmet Ali Koşar ve mesai arkadaşı M.A.'ya, kimliği belirsiz kaçak avcılar tarafından tüfekle ateş açıldı.
Koşar göğsünden vurulurken, M.A. da sol bacağından yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Koşar'ı hayatını kaybettiğini belirledi.
M.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.