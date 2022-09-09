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https://sputniknews.com.tr/20220909/kacak-yaban-kecisi-avcilarina-500-bin-tl-tazminat-ile-para-cezasi-1061021255.html
Kaçak yaban keçisi avcılarına 500 bin TL tazminat ile para cezası
Kaçak yaban keçisi avcılarına 500 bin TL tazminat ile para cezası
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince Antalya'da kaçak yaban keçisi avlayan 3 avcıya, 500 bin TL tazminat... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T17:18+0300
2022-09-09T17:24+0300
tarım ve orman bakanlığı
yaban keçisi
türkiye
kaçak avcılık
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, av koruma kontrol çalışmalarını sürdürüyor. DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Antalya’daki Güllük Dağı Milli Park'ında av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, 3 kişinin kaça yaban keçisi avladığını tespit etti. 2 yaban keçisini vurduğu belirlenen A.D., İ.Ş. ve İ.G., suçüstü yakalandı.Avcılar, yaban keçilerine el koyup, haklarında işlem yapmak isteyen görevlilere karşı çıktı. Yaşanan arbedede 1 personel hafif yaralandı. Bunun üzerine polise haber verildi. Personele silah doğrultup, taş atan avcılar, polisin gelmesiyle etkisiz hale getirildi. A.D., İ.Ş. ve İ.G.'nin, daha önce de avcılıkla ilgili defalarca suç işlediği tespit edildi.Haklarında adli işlemler süren avcılardan A.D. ve İ.Ş.'ye, 2022-2023 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararları ve 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu' gereği 11 bin 202'şer lira, İ.G.'ye ise 8 bin 390 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 3 şüpheliye 2 yaban keçisi için toplam 500 bin lira tazminat düzenlendi.
https://sputniknews.com.tr/20220705/hatayda-yaban-kecisi-avlayan-kisiye-254-bin-912-lira-ceza-1058342762.html
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tarım ve orman bakanlığı, yaban keçisi, kaçak avcılık
tarım ve orman bakanlığı, yaban keçisi, kaçak avcılık

Kaçak yaban keçisi avcılarına 500 bin TL tazminat ile para cezası

17:18 09.09.2022 (güncellendi: 17:24 09.09.2022)
© DHAyaban keçisi
yaban keçisi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© DHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince Antalya'da kaçak yaban keçisi avlayan 3 avcıya, 500 bin TL tazminat düzenlendi ve idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, av koruma kontrol çalışmalarını sürdürüyor. DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Antalya’daki Güllük Dağı Milli Park'ında av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, 3 kişinin kaça yaban keçisi avladığını tespit etti. 2 yaban keçisini vurduğu belirlenen A.D., İ.Ş. ve İ.G., suçüstü yakalandı.
Avcılar, yaban keçilerine el koyup, haklarında işlem yapmak isteyen görevlilere karşı çıktı. Yaşanan arbedede 1 personel hafif yaralandı. Bunun üzerine polise haber verildi. Personele silah doğrultup, taş atan avcılar, polisin gelmesiyle etkisiz hale getirildi. A.D., İ.Ş. ve İ.G.'nin, daha önce de avcılıkla ilgili defalarca suç işlediği tespit edildi.
Haklarında adli işlemler süren avcılardan A.D. ve İ.Ş.'ye, 2022-2023 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararları ve 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu' gereği 11 bin 202'şer lira, İ.G.'ye ise 8 bin 390 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 3 şüpheliye 2 yaban keçisi için toplam 500 bin lira tazminat düzenlendi.
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