https://sputniknews.com.tr/20220911/instagrama-repost-ozelligi-geliyor--1061062359.html

Instagram'a 'repost' özelliği geliyor

Instagram'a 'repost' özelliği geliyor

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılara diğer kullanıcıların gönderilerini ve hikayelerini yeniden yayınlamalarına izin verecek bir özelliği... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T10:24+0300

2022-09-11T10:24+0300

2022-09-11T10:24+0300

yaşam

instagram

retweet

özellik

sosyal medya

meta

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Meta'nın sahip olduğu Instagram, repost özelliğini henüz herkese açık olarak yayınlamamış olsa da, yakında belirli kullanıcılarla test etmeye başlamayı planlıyor.NTV'nin aktardığına göre Meta'dan bir sözcü, yaptığı açıklamada, "Hikayelerde nasıl yeniden paylaşabileceğinize benzer şekilde, Feed'deki gönderileri yeniden paylaşma yeteneğini keşfediyoruz, böylece insanlar kendileriyle rezonansa giren şeyleri paylaşabilir ve böylece orijinal içerik oluşturucular çalışmaları için kredilendirilir" dedi.Şu anda Instagram'da başka bir kullanıcının gönderisini yeniden paylaşmanın doğrudan bir yolu yok, ancak gönderileri yeniden paylaşmak isteyen kullanıcılar bunu yapmak için bazen üçüncü taraf uygulamaları kullanıyor.Yeniden paylaşım özelliğinin eklenmesi, gönderilerin yeniden paylaşılması söz konusu olduğunda geçici çözüm ihtiyacından kurtulacaktır.Hikayenizde birinin gönderisini paylaşabilmenize rağmen, bu yakında yayınlanacak olan yeniden yayınlama işlevi, gönderiyi akışınızda paylaşmanıza izin verecektir.Instagram, kullanıcılarının çoğunun Hikaye paylaşma özelliğini zaten kullandığını ve ayrıca arkadaşlarıyla gönderileri paylaşmak için DM'leri kullandığını biliyor ve şimdi kullanıcılara beğendikleri gönderileri geniş çapta paylaşmaları için daha iyi bir yol sunmaya çalışıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220907/instagram-icin-raylarda-video-ceken-gence-tren-carpti-1060918981.html

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instagram, retweet, özellik, sosyal medya, meta