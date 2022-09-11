Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220911/instagrama-repost-ozelligi-geliyor--1061062359.html
Instagram'a 'repost' özelliği geliyor
Instagram'a 'repost' özelliği geliyor
Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılara diğer kullanıcıların gönderilerini ve hikayelerini yeniden yayınlamalarına izin verecek bir özelliği... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T10:24+0300
2022-09-11T10:24+0300
yaşam
instagram
retweet
özellik
sosyal medya
meta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049753910_0:20:1201:695_1920x0_80_0_0_e9bb4b1ad6c693ac04817c5d8d823d03.jpg
Meta'nın sahip olduğu Instagram, repost özelliğini henüz herkese açık olarak yayınlamamış olsa da, yakında belirli kullanıcılarla test etmeye başlamayı planlıyor.NTV'nin aktardığına göre Meta'dan bir sözcü, yaptığı açıklamada, "Hikayelerde nasıl yeniden paylaşabileceğinize benzer şekilde, Feed'deki gönderileri yeniden paylaşma yeteneğini keşfediyoruz, böylece insanlar kendileriyle rezonansa giren şeyleri paylaşabilir ve böylece orijinal içerik oluşturucular çalışmaları için kredilendirilir" dedi.Şu anda Instagram'da başka bir kullanıcının gönderisini yeniden paylaşmanın doğrudan bir yolu yok, ancak gönderileri yeniden paylaşmak isteyen kullanıcılar bunu yapmak için bazen üçüncü taraf uygulamaları kullanıyor.Yeniden paylaşım özelliğinin eklenmesi, gönderilerin yeniden paylaşılması söz konusu olduğunda geçici çözüm ihtiyacından kurtulacaktır.Hikayenizde birinin gönderisini paylaşabilmenize rağmen, bu yakında yayınlanacak olan yeniden yayınlama işlevi, gönderiyi akışınızda paylaşmanıza izin verecektir.Instagram, kullanıcılarının çoğunun Hikaye paylaşma özelliğini zaten kullandığını ve ayrıca arkadaşlarıyla gönderileri paylaşmak için DM'leri kullandığını biliyor ve şimdi kullanıcılara beğendikleri gönderileri geniş çapta paylaşmaları için daha iyi bir yol sunmaya çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220907/instagram-icin-raylarda-video-ceken-gence-tren-carpti-1060918981.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049753910_83:0:1082:749_1920x0_80_0_0_5c124184851d755702723389fcee795d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
instagram, retweet, özellik, sosyal medya, meta
instagram, retweet, özellik, sosyal medya, meta

Instagram'a 'repost' özelliği geliyor

10:24 11.09.2022
© REUTERS / Dado RuvicInstagram - logo
Instagram - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone olTelegram
Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılara diğer kullanıcıların gönderilerini ve hikayelerini yeniden yayınlamalarına izin verecek bir özelliği test etmeye başladı.
Meta'nın sahip olduğu Instagram, repost özelliğini henüz herkese açık olarak yayınlamamış olsa da, yakında belirli kullanıcılarla test etmeye başlamayı planlıyor.

NTV'nin aktardığına göre Meta'dan bir sözcü, yaptığı açıklamada, "Hikayelerde nasıl yeniden paylaşabileceğinize benzer şekilde, Feed'deki gönderileri yeniden paylaşma yeteneğini keşfediyoruz, böylece insanlar kendileriyle rezonansa giren şeyleri paylaşabilir ve böylece orijinal içerik oluşturucular çalışmaları için kredilendirilir" dedi.
Şu anda Instagram'da başka bir kullanıcının gönderisini yeniden paylaşmanın doğrudan bir yolu yok, ancak gönderileri yeniden paylaşmak isteyen kullanıcılar bunu yapmak için bazen üçüncü taraf uygulamaları kullanıyor.

Yeniden paylaşım özelliğinin eklenmesi, gönderilerin yeniden paylaşılması söz konusu olduğunda geçici çözüm ihtiyacından kurtulacaktır.

Hikayenizde birinin gönderisini paylaşabilmenize rağmen, bu yakında yayınlanacak olan yeniden yayınlama işlevi, gönderiyi akışınızda paylaşmanıza izin verecektir.

Instagram, kullanıcılarının çoğunun Hikaye paylaşma özelliğini zaten kullandığını ve ayrıca arkadaşlarıyla gönderileri paylaşmak için DM'leri kullandığını biliyor ve şimdi kullanıcılara beğendikleri gönderileri geniş çapta paylaşmaları için daha iyi bir yol sunmaya çalışıyor.
Tren - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
DÜNYA
Instagram için raylarda video çeken gence tren çarptı
7 Eylül, 16:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала