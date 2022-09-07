https://sputniknews.com.tr/20220907/instagram-icin-raylarda-video-ceken-gence-tren-carpti-1060918981.html

Instagram için raylarda video çeken gence tren çarptı

Instagram için raylarda video çeken gence tren çarptı

Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Kazipet bölgesinde Instagram'da paylaşmak için raylarda arkadaşıyla birlikte video çeken gence tren çarptı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

hindistan

tren

instagram

reels

kaza

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Olay, 4 Eylül Pazar günü Hindistan'ın güneyindeki Telangana'daki Kazipet tren istasyonunun yakınında meydana geldi.17 yaşındaki Akshay Raj adlı genç, Instagram'da paylaşmak için arkadaşıyla birlikte 'reels' videosu hazırlamak için rayların kenarında yürümeye başladı.O esnada arkasından hızla gelen tren gence çarptı. Görüntülerde tren gencin omzuna vurduğu ve bir anda yere serdiği görülüyor.Kulağından kan gelen genç, demiryolu görevlilerinin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen gencin bacağında kırık ve vücudunun bazı yerlerinde yaralar olduğu ifade edildi.

hindistan

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hindistan, tren, instagram, reels, kaza