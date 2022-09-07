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Instagram için raylarda video çeken gence tren çarptı
Instagram için raylarda video çeken gence tren çarptı
Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Kazipet bölgesinde Instagram'da paylaşmak için raylarda arkadaşıyla birlikte video çeken gence tren çarptı. 07.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-07T16:00+0300
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dünya
hindistan
tren
instagram
reels
kaza
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Olay, 4 Eylül Pazar günü Hindistan'ın güneyindeki Telangana'daki Kazipet tren istasyonunun yakınında meydana geldi.17 yaşındaki Akshay Raj adlı genç, Instagram'da paylaşmak için arkadaşıyla birlikte 'reels' videosu hazırlamak için rayların kenarında yürümeye başladı.O esnada arkasından hızla gelen tren gence çarptı. Görüntülerde tren gencin omzuna vurduğu ve bir anda yere serdiği görülüyor.Kulağından kan gelen genç, demiryolu görevlilerinin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen gencin bacağında kırık ve vücudunun bazı yerlerinde yaralar olduğu ifade edildi.
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hindistan, tren, instagram, reels, kaza
hindistan, tren, instagram, reels, kaza

Instagram için raylarda video çeken gence tren çarptı

16:00 07.09.2022
© DHATren
Tren - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
© DHA
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Hindistan'ın Telangana eyaletindeki Kazipet bölgesinde Instagram'da paylaşmak için raylarda arkadaşıyla birlikte video çeken gence tren çarptı.
Olay, 4 Eylül Pazar günü Hindistan'ın güneyindeki Telangana'daki Kazipet tren istasyonunun yakınında meydana geldi.
17 yaşındaki Akshay Raj adlı genç, Instagram'da paylaşmak için arkadaşıyla birlikte 'reels' videosu hazırlamak için rayların kenarında yürümeye başladı.
O esnada arkasından hızla gelen tren gence çarptı. Görüntülerde tren gencin omzuna vurduğu ve bir anda yere serdiği görülüyor.
Kulağından kan gelen genç, demiryolu görevlilerinin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı.
Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen gencin bacağında kırık ve vücudunun bazı yerlerinde yaralar olduğu ifade edildi.
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