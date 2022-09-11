https://sputniknews.com.tr/20220911/aracla-takla-atan-taksici-israrlara-ragmen-telefonunu-elinden-birakmadi-dagilin-ben-iyiyim-1061072593.html
Araçla takla atan taksici ısrarlara rağmen telefonunu elinden bırakmadı: 'Dağılın ben iyiyim'
Araçla takla atan taksici ısrarlara rağmen telefonunu elinden bırakmadı: 'Dağılın ben iyiyim'
Antalya’nın Serik ilçesinde bir taksi şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Yan yatan aracın içinden cep telefonuyla konuşarak çıkan şoför... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T16:24+0300
2022-09-11T16:24+0300
2022-09-11T16:26+0300
yaşam
türkiye
antalya
serik
taksici
trafik kazası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1061072315_0:41:720:446_1920x0_80_0_0_bf79b2fa1ef605d5704a24742b6df772.jpg
Antalya'nın Serik ilçesinde taksi şoförü, kaza yaptığı yan yatan otomobilden telefonla konuşarak çıktı. İsmi öğrenilemeyen sürücü aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla attı. Kazayı gören vatandaşlar da otomobildeki sürücünün dışarı çıkması için yardım etmek istedi. Sürücü ise o anda araç içerisinden telefonla arkadaşını arayarak kaza yaptığını belirterek yardım istedi. Vatandaşlar takla atan araçta yakıt sızıntısı olma ihtimaline karşı sürücüye bir an evvel araçtan çıkması için uyarıda bulundu. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken olay sonrası, kendisine yardım etmek isteyenlere iyi olduğunu belirterek, "Haydi arkadaşlar dağılın ben iyiyim" diyerek olay yerinden uzaklaştırdı.
https://sputniknews.com.tr/20220829/kaza-yapan-motosikletli-genc-taksinin-ustune-dustu-1060511610.html
antalya
serik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1061072315_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_8a04c69f22fae4aeeb8296fa8a6527be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, antalya, serik, taksici, trafik kazası
türkiye, antalya, serik, taksici, trafik kazası
Araçla takla atan taksici ısrarlara rağmen telefonunu elinden bırakmadı: 'Dağılın ben iyiyim'
16:24 11.09.2022 (güncellendi: 16:26 11.09.2022) Abone ol
Antalya’nın Serik ilçesinde bir taksi şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Yan yatan aracın içinden cep telefonuyla konuşarak çıkan şoför, çevrede toplananların uyarılarına rağmen telefonu elinden bırakmadı.
Antalya'nın Serik ilçesinde taksi şoförü, kaza yaptığı yan yatan otomobilden telefonla konuşarak çıktı.
İsmi öğrenilemeyen sürücü aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla attı. Kazayı gören vatandaşlar da otomobildeki sürücünün dışarı çıkması için yardım etmek istedi. Sürücü ise o anda araç içerisinden telefonla arkadaşını arayarak kaza yaptığını belirterek yardım istedi.
Vatandaşlar takla atan araçta yakıt sızıntısı olma ihtimaline karşı sürücüye bir an evvel araçtan çıkması için uyarıda bulundu. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken olay sonrası, kendisine yardım etmek isteyenlere iyi olduğunu belirterek, "Haydi arkadaşlar dağılın ben iyiyim" diyerek olay yerinden uzaklaştırdı.