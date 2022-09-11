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Araçla takla atan taksici ısrarlara rağmen telefonunu elinden bırakmadı: 'Dağılın ben iyiyim'
Araçla takla atan taksici ısrarlara rağmen telefonunu elinden bırakmadı: 'Dağılın ben iyiyim'
Antalya’nın Serik ilçesinde bir taksi şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Yan yatan aracın içinden cep telefonuyla konuşarak çıkan şoför... 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T16:24+0300
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yaşam
türkiye
antalya
serik
taksici
trafik kazası
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Antalya'nın Serik ilçesinde taksi şoförü, kaza yaptığı yan yatan otomobilden telefonla konuşarak çıktı. İsmi öğrenilemeyen sürücü aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla attı. Kazayı gören vatandaşlar da otomobildeki sürücünün dışarı çıkması için yardım etmek istedi. Sürücü ise o anda araç içerisinden telefonla arkadaşını arayarak kaza yaptığını belirterek yardım istedi. Vatandaşlar takla atan araçta yakıt sızıntısı olma ihtimaline karşı sürücüye bir an evvel araçtan çıkması için uyarıda bulundu. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken olay sonrası, kendisine yardım etmek isteyenlere iyi olduğunu belirterek, "Haydi arkadaşlar dağılın ben iyiyim" diyerek olay yerinden uzaklaştırdı.
https://sputniknews.com.tr/20220829/kaza-yapan-motosikletli-genc-taksinin-ustune-dustu-1060511610.html
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türkiye, antalya, serik, taksici, trafik kazası
türkiye, antalya, serik, taksici, trafik kazası

Araçla takla atan taksici ısrarlara rağmen telefonunu elinden bırakmadı: 'Dağılın ben iyiyim'

16:24 11.09.2022 (güncellendi: 16:26 11.09.2022)
© İHA / MEHMET DEMİRCİKaza yapan taksici uyarılara rağmen cep telefonunu bırakmadı
Kaza yapan taksici uyarılara rağmen cep telefonunu bırakmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© İHA / MEHMET DEMİRCİ
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Antalya’nın Serik ilçesinde bir taksi şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Yan yatan aracın içinden cep telefonuyla konuşarak çıkan şoför, çevrede toplananların uyarılarına rağmen telefonu elinden bırakmadı.
Antalya'nın Serik ilçesinde taksi şoförü, kaza yaptığı yan yatan otomobilden telefonla konuşarak çıktı.
İsmi öğrenilemeyen sürücü aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla attı. Kazayı gören vatandaşlar da otomobildeki sürücünün dışarı çıkması için yardım etmek istedi. Sürücü ise o anda araç içerisinden telefonla arkadaşını arayarak kaza yaptığını belirterek yardım istedi.
Vatandaşlar takla atan araçta yakıt sızıntısı olma ihtimaline karşı sürücüye bir an evvel araçtan çıkması için uyarıda bulundu. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken olay sonrası, kendisine yardım etmek isteyenlere iyi olduğunu belirterek, "Haydi arkadaşlar dağılın ben iyiyim" diyerek olay yerinden uzaklaştırdı.
Kaza yapan motosikletli genç, taksinin üstüne düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
YAŞAM
Kaza yapan motosikletli genç, taksinin üstüne düştü
29 Ağustos, 11:15
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