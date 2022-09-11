https://sputniknews.com.tr/20220911/aracla-takla-atan-taksici-israrlara-ragmen-telefonunu-elinden-birakmadi-dagilin-ben-iyiyim-1061072593.html

Araçla takla atan taksici ısrarlara rağmen telefonunu elinden bırakmadı: 'Dağılın ben iyiyim'

Araçla takla atan taksici ısrarlara rağmen telefonunu elinden bırakmadı: 'Dağılın ben iyiyim'

Antalya’nın Serik ilçesinde bir taksi şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Yan yatan aracın içinden cep telefonuyla konuşarak çıkan şoför... 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T16:24+0300

2022-09-11T16:24+0300

2022-09-11T16:26+0300

yaşam

türkiye

antalya

serik

taksici

trafik kazası

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Antalya'nın Serik ilçesinde taksi şoförü, kaza yaptığı yan yatan otomobilden telefonla konuşarak çıktı. İsmi öğrenilemeyen sürücü aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla attı. Kazayı gören vatandaşlar da otomobildeki sürücünün dışarı çıkması için yardım etmek istedi. Sürücü ise o anda araç içerisinden telefonla arkadaşını arayarak kaza yaptığını belirterek yardım istedi. Vatandaşlar takla atan araçta yakıt sızıntısı olma ihtimaline karşı sürücüye bir an evvel araçtan çıkması için uyarıda bulundu. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken olay sonrası, kendisine yardım etmek isteyenlere iyi olduğunu belirterek, "Haydi arkadaşlar dağılın ben iyiyim" diyerek olay yerinden uzaklaştırdı.

https://sputniknews.com.tr/20220829/kaza-yapan-motosikletli-genc-taksinin-ustune-dustu-1060511610.html

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türkiye, antalya, serik, taksici, trafik kazası