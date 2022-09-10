Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20220910/tunc-soyer-konusmasini-elestirilenlere-yanit-verdi-hic-kimse-golge-dusuremez-1061053277.html
Tunç Soyer, konuşmasını eleştirilenlere yanıt verdi: Hiç kimse gölge düşüremez
Tunç Soyer, konuşmasını eleştirilenlere yanıt verdi: Hiç kimse gölge düşüremez
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında yaptığı konuşmayı eleştirenlere, "Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T19:11+0300
2022-09-10T19:19+0300
politika
tunç soyer
izmir
9 eylül
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061053331_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_86292ba437f672e16ed7c2da5e5eccb3.jpg
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Gündoğdu Meydanı'nda dün Tarkan konseriyle sona eren İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerindeki konuşmasını eleştirenlere yanıt verdi.Soyer sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:"Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin! Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz."Tunç Soyer'in dün akşamki "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar" açıklaması AK Partililer ve MHP'liler tarafından eleştirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220910/ak-partili-samil-tayyardan-tunc-soyere-anliyoruz-ki-isgalcilerin-tamamini-denize-dokmemisiz-1061051952.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061053331_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_fb6e2caa5d17cf912b7ed4eba75f19ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tunç soyer, izmir, 9 eylül
tunç soyer, izmir, 9 eylül

Tunç Soyer, konuşmasını eleştirilenlere yanıt verdi: Hiç kimse gölge düşüremez

19:11 10.09.2022 (güncellendi: 19:19 10.09.2022)
© AAİzmir'in kurtuluşunun 100. yılı
İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© AA
Abone olTelegram
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında yaptığı konuşmayı eleştirenlere, "Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Gündoğdu Meydanı'nda dün Tarkan konseriyle sona eren İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerindeki konuşmasını eleştirenlere yanıt verdi.
Soyer sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin! Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz."
Tunç Soyer'in dün akşamki "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar" açıklaması AK Partililer ve MHP'liler tarafından eleştirilmişti.
Şamil Tayyar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
POLİTİKA
AK Partili Şamil Tayyar'dan Tunç Soyer'e: Anlıyoruz ki işgalcilerin tamamını denize dökmemişiz
18:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала