https://sputniknews.com.tr/20220910/tunc-soyer-konusmasini-elestirilenlere-yanit-verdi-hic-kimse-golge-dusuremez-1061053277.html
Tunç Soyer, konuşmasını eleştirilenlere yanıt verdi: Hiç kimse gölge düşüremez
Tunç Soyer, konuşmasını eleştirilenlere yanıt verdi: Hiç kimse gölge düşüremez
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında yaptığı konuşmayı eleştirenlere, "Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T19:11+0300
2022-09-10T19:11+0300
2022-09-10T19:19+0300
politika
tunç soyer
izmir
9 eylül
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Gündoğdu Meydanı'nda dün Tarkan konseriyle sona eren İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerindeki konuşmasını eleştirenlere yanıt verdi.Soyer sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:"Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin! Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz."Tunç Soyer'in dün akşamki "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar" açıklaması AK Partililer ve MHP'liler tarafından eleştirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220910/ak-partili-samil-tayyardan-tunc-soyere-anliyoruz-ki-isgalcilerin-tamamini-denize-dokmemisiz-1061051952.html
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tunç soyer, izmir, 9 eylül
tunç soyer, izmir, 9 eylül
Tunç Soyer, konuşmasını eleştirilenlere yanıt verdi: Hiç kimse gölge düşüremez
19:11 10.09.2022 (güncellendi: 19:19 10.09.2022) Abone ol
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında yaptığı konuşmayı eleştirenlere, "Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Gündoğdu Meydanı'nda dün Tarkan konseriyle sona eren İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerindeki konuşmasını eleştirenlere yanıt verdi.
Soyer sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin! Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz."
Tunç Soyer'in dün akşamki "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar" açıklaması AK Partililer ve MHP'liler tarafından eleştirilmişti.