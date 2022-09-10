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AK Partili Şamil Tayyar'dan Tunç Soyer'e: Anlıyoruz ki işgalcilerin tamamını denize dökmemişiz
AK Partili Şamil Tayyar'dan Tunç Soyer'e: Anlıyoruz ki işgalcilerin tamamını denize dökmemişiz
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Tayyar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Soyer'e 'Atina Belediye Başkanı' diye hitap ederek "Anlıyoruz ki... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
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AK Partili Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer ile ilgili şu ifadeleri kullandı:Tayyar, bir diğer Twitter paylaşımında ise "Denize döktükleriyle el ele verip savaşta alamadıkları İzmir’i tek mermi atmadan Yunanistan’a bağlamak isteyenlerin Atatürk’le ne ilgisi olabilir? Atatürk’e en büyük kötülük, bu maskeli riyakârlıktır" dedi.
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AK Partili Şamil Tayyar'dan Tunç Soyer'e: Anlıyoruz ki işgalcilerin tamamını denize dökmemişiz

18:53 10.09.2022 (güncellendi: 18:57 10.09.2022)
© AA / ArşivŞamil Tayyar
Şamil Tayyar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© AA / Arşiv
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Tayyar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Soyer'e 'Atina Belediye Başkanı' diye hitap ederek "Anlıyoruz ki işgalcilerin tamamını denize dökmemişiz" dedi.
AK Partili Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Atina Belediye Başkanı Tunç Soyer’i izleyince bir kez daha anlıyoruz ki işgalcilerin tamamını denize dökmemişiz! O gün kalabalığa karışıp kalanların tohumları yüzyıl sonra bu toprakların evlatlarına, atalarına nefret kusuyor. Öfkenizde boğulacaksınız."
Tayyar, bir diğer Twitter paylaşımında ise "Denize döktükleriyle el ele verip savaşta alamadıkları İzmir’i tek mermi atmadan Yunanistan’a bağlamak isteyenlerin Atatürk’le ne ilgisi olabilir? Atatürk’e en büyük kötülük, bu maskeli riyakârlıktır" dedi.
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