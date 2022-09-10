https://sputniknews.com.tr/20220910/ak-partili-samil-tayyardan-tunc-soyere-anliyoruz-ki-isgalcilerin-tamamini-denize-dokmemisiz-1061051952.html

AK Partili Şamil Tayyar'dan Tunç Soyer'e: Anlıyoruz ki işgalcilerin tamamını denize dökmemişiz

AK Partili Şamil Tayyar'dan Tunç Soyer'e: Anlıyoruz ki işgalcilerin tamamını denize dökmemişiz

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Tayyar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Soyer'e 'Atina Belediye Başkanı' diye hitap ederek "Anlıyoruz ki... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T18:53+0300

2022-09-10T18:53+0300

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şamil tayyar

tunç soyer

izmir

politika

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AK Partili Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer ile ilgili şu ifadeleri kullandı:Tayyar, bir diğer Twitter paylaşımında ise "Denize döktükleriyle el ele verip savaşta alamadıkları İzmir’i tek mermi atmadan Yunanistan’a bağlamak isteyenlerin Atatürk’le ne ilgisi olabilir? Atatürk’e en büyük kötülük, bu maskeli riyakârlıktır" dedi.

izmir

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şamil tayyar, tunç soyer, izmir