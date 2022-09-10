https://sputniknews.com.tr/20220910/tarkan-ne-kadar-ozlemisiz-tek-yurek-olup-atmayi-1061057099.html
Tarkan: Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı
Tarkan: Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı
Tarkan, İzmir’de verdiği konsere ilişkin Twitter hesabından “Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı. Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T23:57+0300
2022-09-10T23:57+0300
2022-09-10T23:57+0300
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tarkan
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İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser veren Tarkan, Instagram hesabından yaptığı açıklamanın ardından bu kez Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.Tarkan paylaşımında, şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20220910/tarkandan-izmir-konseri-paylasimi-ne-yaptik-biz-oyle-ilk-5e-girip-tarihe-gecmisiz-1061051139.html
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Tarkan: Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı
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Tarkan, İzmir’de verdiği konsere ilişkin Twitter hesabından “Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı. Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi olmayı özgürce eğlenmeyi ve gülmeyi” paylaşımını yaptı.
İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser veren Tarkan, Instagram hesabından yaptığı açıklamanın ardından bu kez Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Tarkan paylaşımında, şunları ifade etti:
"Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı. Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi olmayı, özgürce eğlenmeyi ve gülmeyi. Yeniden umutla dolmayı. Tüm farklılıklarımızla birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle sarılmayı, kucak açmayı. Çünkü biz biliriz aslında farklılıklarımızdaki çeşitli renklerdir ülkemizin eşsiz mozaiğini oluşturan. Görüşlerimiz, düşüncelerimiz ve inanışlarımız ne olursa olsun birbirimize sevgiyle, saygıyla yaklaşmamızdır aslolan.
Dün geceki konserde karşımda işte böyle muhteşem bir manzara vardı. Birbirine sevgiyle kenetlenmiş yüz binlerce insan. Ne kadar özlemişiz böyle olmayı, böyle hissetmeyi. Kutuplaşmalar, bölünmeler, düşmanlıklar olmadan bütünleşmeyi."