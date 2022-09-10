https://sputniknews.com.tr/20220910/tarkan-ne-kadar-ozlemisiz-tek-yurek-olup-atmayi-1061057099.html

Tarkan: Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı

Tarkan: Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı

Tarkan, İzmir’de verdiği konsere ilişkin Twitter hesabından “Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı. Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T23:57+0300

2022-09-10T23:57+0300

2022-09-10T23:57+0300

türkiye

tarkan

konser

izmir

twitter

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İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında konser veren Tarkan, Instagram hesabından yaptığı açıklamanın ardından bu kez Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.Tarkan paylaşımında, şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20220910/tarkandan-izmir-konseri-paylasimi-ne-yaptik-biz-oyle-ilk-5e-girip-tarihe-gecmisiz-1061051139.html

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